Как действовать в случае химической атаки: рекомендации Центра противодействия дезинформации

Российские оккупанты готовят химические атаки на территории Украины

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Каналы России ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население России относительно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - говорится в сообщении.

В случае химической атаки следует:

1. Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.

2. Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

3. Включить ТВ или радио для получения инструкций.

4. Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

1. Возьмите аптечку.

2. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

3. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

4. Покиньте помещение по лестнице.

5. Не прикасайтесь на улице ни к каким предметам.

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