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Как действовать в случае химической атаки: рекомендации Центра противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

атака,зброя,хімічна

Российские оккупанты готовят химические атаки на территории Украины

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Каналы России ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население России относительно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - говорится в сообщении.

В случае химической атаки следует:

1. Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.
2. Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
3. Включить ТВ или радио для получения инструкций.
4. Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

1. Возьмите аптечку.
2. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
3. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
4. Покиньте помещение по лестнице.
5. Не прикасайтесь на улице ни к каким предметам.

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Если эти твари такое учудят. при условии что выживу.готов быть шахидом никого не спрашивая
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24.03.2022 01:13 Ответить
Скорее всего это будет точка во всём тогда уже начнёться взрывы в метро дорогах зданиях и т.д по всей России иначе по доругому не бцдет.Это уже будет пройдена точка ненависти зверства и адекватности.Тогда за цель каждому украинцу будет накосить как можно больше русских от мало до велика.Надеюсь они это понимают.
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24.03.2022 01:17 Ответить
Це загальні речі, але увагу треба приділити насамперед захисту від фосфорорганіки на кшалт заріну...
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24.03.2022 01:14 Ответить
Будемо готуватись , так як від орків можна чекати і такоі пакості 😡
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24.03.2022 01:15 Ответить
агов, Арестовичу, - скажи щось типу "заспокійливе" на цю новину?? Слава ЗСУ!!!
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24.03.2022 01:23 Ответить
Навіть Гітлер не застосовував хімічну зброю під час війни.
Це було своєрідною неписаною домовленістю.
Тим більше, що він сам у 1 Св. війні постраждав був від хімічної атаки і тимчасово втратив зір.
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24.03.2022 01:27 Ответить
Почему мачо-путин сам не хочет распылять химсоставы
со своего боевого дельтаплана ?
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24.03.2022 08:58 Ответить
 
 