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Як діяти у разі хімічної атаки: рекомендації Центру протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

атака,зброя,хімічна

Російські окупанти готують хімічні атаки на території України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення рф щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії", - йдеться в повідомленні.

В разі хімічної атаки слід:

1. Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.
2. Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.
3. Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.
4. Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

1. Візьміть аптечку.
2. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
3. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
4. Залиште приміщення сходами.
5. Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.

Читайте: Як діяти, якщо вас захопили в полон: поради Центру протидії дезінформації

Автор: Богдан Гуньковський
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Если эти твари такое учудят. при условии что выживу.готов быть шахидом никого не спрашивая
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24.03.2022 01:13 Відповісти
Скорее всего это будет точка во всём тогда уже начнёться взрывы в метро дорогах зданиях и т.д по всей России иначе по доругому не бцдет.Это уже будет пройдена точка ненависти зверства и адекватности.Тогда за цель каждому украинцу будет накосить как можно больше русских от мало до велика.Надеюсь они это понимают.
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24.03.2022 01:17 Відповісти
Це загальні речі, але увагу треба приділити насамперед захисту від фосфорорганіки на кшалт заріну...
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24.03.2022 01:14 Відповісти
Будемо готуватись , так як від орків можна чекати і такоі пакості 😡
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24.03.2022 01:15 Відповісти
агов, Арестовичу, - скажи щось типу "заспокійливе" на цю новину?? Слава ЗСУ!!!
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24.03.2022 01:23 Відповісти
Навіть Гітлер не застосовував хімічну зброю під час війни.
Це було своєрідною неписаною домовленістю.
Тим більше, що він сам у 1 Св. війні постраждав був від хімічної атаки і тимчасово втратив зір.
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24.03.2022 01:27 Відповісти
Почему мачо-путин сам не хочет распылять химсоставы
со своего боевого дельтаплана ?
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24.03.2022 08:58 Відповісти
 
 