Генштаб ВСУ: Противник не добился успеха ни на одном из направлений

Сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на 6 утра 24 марта.

Сводка опубликована на странице Генерального штаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше, чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Защитники Украины за предыдущие сутки поразили 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.)

"На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям", - добавили в Генштабе.

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