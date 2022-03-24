Генштаб ВСУ: Противник не добился успеха ни на одном из направлений
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Сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на 6 утра 24 марта.
Сводка опубликована на странице Генерального штаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше, чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
Защитники Украины за предыдущие сутки поразили 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.)
"На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям", - добавили в Генштабе.
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28-й день війни, 23 березня.
Київ - без змін. Як і вчора, цілий день активно мусувалась інформація про оточення російських військ в районі Буча - Ірпінь - Гостомель. Проте оскільки офіційного підтвердження від Генштабу ми так і не побачили, то я утримаюсь від переможних реляцій. В чому можна бути впевненим - так це в тривалих боях на цій ділянці фронту, втім, результат їх наразі ще не визначений. До речі мер Ірпеня Олександр Маркушин, розповідаючи про ситуацію в місті сказав, що 80% Ірпеня під контролем ЗСУ, в місті діють диверсійні групи та мародери, а ворог обстрілює Ірпінь з «Градів».
Чернігів - під обстрілами протягом дня, навколо локальні бої, саме місто залишається напівблокованим.
Харків - без змін. Локальні бої на підступах, обстріли як самого Харкова, так і міст області.
Ізюм - тривають запеклі бої за південну частину Ізюму та Каменку. Ворог постійно тисне, за потужної підтримки артилерії та авіації. ЗСУ відповідають точним артилерійським та мінометним вогнем, а при потребі контратакують невеликими танковими групами, по 2-3 машини з піхотою. І так цілий день. За даними Генерального штабу в районі Ізюма ЗСУ знищили до 60% особового складу і військової техніки задіяних на цій ділянці військ російської 6-ї армії.
Луганська область - без змін, бої на лінії Рубіжне - Северодонецьк - Лисичанськ та навколо Попасної. Ворог обстрілює населені пункти, зокрема, влучили в житловий будинок у Рубіжному, 3 загиблих, 2 з них - діти.
Донецька область - продовжуються бої на рубежі Донецьк - Горлівка та продовження безуспішних спроб російських військ з району Вугледару наступати на Курахово.
Фортеця-Маріуполь. 11 березня я писав, що російські воєнні оглядачі сходяться на думці, що для захоплення Маріуполя їм знадобиться 5-10 днів. З того часу минуло вже 12 днів, а над Маріуполем досі гордо реє український прапор. Сьогодні окупанти виставили нашому героїчному гарнізону черговий ультиматум, за їхніми словами «останній»: скласти зброю до 23:59. З натяком, що з 00:00 24 березня в полон українських вояків там брати не будуть. Думаю, не варто і згадувати, що ультиматум залишився без відповіді. Також не важко уявити, якою буде реакція вояків ЗСУ на всіх фронтах на вістку про відкриті вбивства загарбниками українських полонених. Особливо, враховуючи, що ми щодня їх захоплюємо.
Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірної інформації звідти в мене нема.
Загалом, становище залишається стабільним, хоча і важким. Там де ворог застряг раніше - він продовжує стояти, а там де просувався - зупинився. Втім, розслаблятись не варто, бо зазвичай, такі зупинки використовуються для перегрупування, підтягування резервів та поповнення запасів *********** та пального. Потужний наступ російських військ на всіх напрямках розпочнеться вже скоро.
Сьогодні знову багато говорили про Білорусь, яка закриває українське консульство в Бресті. Значна кількість українських дипломатів, звинувачених у «зв'язках зі спецслужбами», мають за 72 години покинути територію Білорусі. Проте про розрив дипломатичних стосунків мова поки не йде. Сьогодні ж генсек НАТО Йенс Столтенберг в котре підкреслив очевидне заявив, що «Білорусь була співучасником цього вторгнення з самого початку, фактично, ще до початку. Білорусь дозволила використати свою територію як полігон для мобілізації, зосередження військ, що вторглися в Україну. Білорусь продовжує сприяти вторгненню, надаючи територію, аеродроми, військову інфраструктуру та бази. А також дозволяючи Росії використовувати білоруський повітряний простір для завдання ударів щоночі, щодня по українських містах, по українському цивільному населенню, по українському народу». Вторгнення лукашенківської армії в Україну теж варто чекати найближчим часом.
Крім заяви Столтенберга, НАТО нагадало про себе і в іншому контексті: канцлер ФРН Олаф Шольц сьогодні вкотре заявив про неможливість участі НАТО «в українських подіях», виключив відправку в Україну миротворців і, само собою, створення безпольотної зони. «Ми на це не підемо» - заявив він. Знаю, що багато хто з моїх читачів з надією чекає на завтрашній саміт НАТО, який, після цих заяв Шольца перетвориться на пусту формальність.
Проте наразі ми і самі непогано впорюємся. І коли переможемо Росію, будемо завдавати власний тон в європейській геополітиці.
Она одновременно готовила нападение на Беларусь и рассею, разрабатывала ЯО и биологическое О,
воевала с лднр, вирусных голубей и гусей растила,
а потом взяла и сама на себя напала,
а щас фейки клепает каждый день.
Многоходов очнику завидно.
Чи це не повна протилежність кацапам? А ви знову повторюєте тупізм мединського чи як там того дурня звати.