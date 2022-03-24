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Генштаб ЗСУ: Противник не досягнув успіху на жодному з напрямків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Зведення Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 ранку 24 березня.

Зведення опубліковане на сторінці Генерального штабу у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше, ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

Захисники України за попередню добу вразили 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.)

"На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі", - додали в Генштабі.

Читайте: ЗСУ відкинули російських окупантів на 25-35 км на схід від Києва, - Пентагон

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Вже незабаром орків чекає
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24.03.2022 07:13
+21
Всім хто боронить Україну-вдячність,всебічна підтримка,шана та повага...
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24.03.2022 07:11
+15
Это они хотели делать по всей Украине. Ведь не зря же столько ментов ехало с армейцами, но уже многие из них вернулись домой))
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24.03.2022 07:16
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Всім хто боронить Україну-вдячність,всебічна підтримка,шана та повага...
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24.03.2022 07:11 Відповісти
Вже незабаром орків чекає
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24.03.2022 07:13 Відповісти
повний звєздец вже є на півдні , орки збираються вивозити населення Херсона і завозити своїх
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24.03.2022 09:55 Відповісти
Это они хотели делать по всей Украине. Ведь не зря же столько ментов ехало с армейцами, но уже многие из них вернулись домой))
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24.03.2022 07:16 Відповісти
справа в тому що по всій Україні це просто не вдасться.це був провальний план з самого початку..Тому і розрахунок був на Бліцкріг...але навіть при захопленні столиці..це не успіх -це повномасштабна партизанська війна.де з під кожного куща, з під кожного перевулку чи вулиці чекає окупанта смерть
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24.03.2022 07:22 Відповісти
останню криївку було знищено десь в 50 роках.то на що орки могли розраховувати
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24.03.2022 07:24 Відповісти
Здється десь в 54у чи 56у в Донецькій області останній бій. Не на Західній, а на Сході! Донецьк-це україна!
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24.03.2022 07:47 Відповісти
Рождённый ползать летать не сможет.. касапам только с барашками в горах воевать можно..
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24.03.2022 07:19 Відповісти
В США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если президент страны-агрессора Владимир Путин применит ядерное оружие и нападет не только на Украину, но и на другие страны. "Команда тигров" встречается трижды в неделю на секретных заседаниях.Об этом пишет издание New York Times с ссылкой на три источника в Белом доме.
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24.03.2022 07:29 Відповісти
Проснулися.
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24.03.2022 07:36 Відповісти
Прокинулася.
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24.03.2022 09:15 Відповісти
На сьогодні справжні тигри це українські військові та інші сили спротиву.
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24.03.2022 07:46 Відповісти
а если только на Украину, то тиграм типа нечего беспокоится???
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24.03.2022 09:58 Відповісти
ВСУ и тероборона контролируют 80% Ирпеня. Однако в городе много диверсионных групп врага и мародеров, а сами оккупанты постоянно обстреливают Ирпень из минометов и градов. «По городу выпустили уже 20 залпов по 10 кассет», - сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.
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24.03.2022 07:35 Відповісти
Накрыли порт в Бердянске, уже с минут сорок детонирует ихняя гумпомощь
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24.03.2022 07:37 Відповісти
Там резервуар с горючим подорвали.
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24.03.2022 12:23 Відповісти
А то шо значна частина півдня вже окупована, в гєнштабє, особливо нікого не хвилює???? в як можна було допустити введення такого значного контингенту, фактично по одній дорозі, тоже - нічо????
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24.03.2022 07:40 Відповісти
Ромцю, повертайся, бо без тебе діла не буде...
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24.03.2022 07:48 Відповісти
Це ти з окопа пишеш??
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24.03.2022 08:00 Відповісти
Ні, але і порад стратегічного масштабу генштабу не даю.
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24.03.2022 08:05 Відповісти
А я - даю!! От зараз в гєнштабє, як прочитають мою пораду, стратегічну, з 4ма знаками питання, і як ломануться південь визволяти!! Ти доречі, як можеш, то проконтролюй, шоб мою пораду якнайшвидше прочитали, ти ж там - НА МІСЦІ!!
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24.03.2022 08:18 Відповісти
Особисто передати пораду не бажаєте?
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24.03.2022 08:24 Відповісти
Дуже бажаю, тільки от не знаю кому, може ти підкажеш, якшо не дуже занятий чищенням зброі, чи копанням окопів (на цензорі), ти ж - НА МІСЦІ!!
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24.03.2022 08:44 Відповісти
ти головне приїдь, а тут розберешся. але раджу не у Лемберг, а до столиці. а окопи копати фізично не можу, якщо тебе це так на Польщі турбує.
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24.03.2022 09:08 Відповісти
Ну так захисні лінії на Кримському перешийку демонтували і розмінували за тиждень до війни! Треба ж було на шашлики до 9го травня приготуватися. Як ви думаєте, /кто єто сдєлал?/
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24.03.2022 07:53 Відповісти
Нажаль досі актуальне, сказане десь 100 років назад: не такі страшні московські воші, як украІнскІЄ ГНИДИ!!
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24.03.2022 08:08 Відповісти
Кацапські нафтодолари відчиняють багато дверей. На усіх рівнях.
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24.03.2022 08:23 Відповісти
Ну почему не достиг ,помереть на Святой Украинской Земле это уже успех .
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24.03.2022 07:42 Відповісти
Та есть у них успех - спокойние і уміротворенние возвращаются домой, в родную кацапию, широка она шо пздц, всем места хватит
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24.03.2022 07:45 Відповісти
від Roman Ponomarenko

28-й день війни, 23 березня.

Київ - без змін. Як і вчора, цілий день активно мусувалась інформація про оточення російських військ в районі Буча - Ірпінь - Гостомель. Проте оскільки офіційного підтвердження від Генштабу ми так і не побачили, то я утримаюсь від переможних реляцій. В чому можна бути впевненим - так це в тривалих боях на цій ділянці фронту, втім, результат їх наразі ще не визначений. До речі мер Ірпеня Олександр Маркушин, розповідаючи про ситуацію в місті сказав, що 80% Ірпеня під контролем ЗСУ, в місті діють диверсійні групи та мародери, а ворог обстрілює Ірпінь з «Градів».

Чернігів - під обстрілами протягом дня, навколо локальні бої, саме місто залишається напівблокованим.

Харків - без змін. Локальні бої на підступах, обстріли як самого Харкова, так і міст області.

Ізюм - тривають запеклі бої за південну частину Ізюму та Каменку. Ворог постійно тисне, за потужної підтримки артилерії та авіації. ЗСУ відповідають точним артилерійським та мінометним вогнем, а при потребі контратакують невеликими танковими групами, по 2-3 машини з піхотою. І так цілий день. За даними Генерального штабу в районі Ізюма ЗСУ знищили до 60% особового складу і військової техніки задіяних на цій ділянці військ російської 6-ї армії.

Луганська область - без змін, бої на лінії Рубіжне - Северодонецьк - Лисичанськ та навколо Попасної. Ворог обстрілює населені пункти, зокрема, влучили в житловий будинок у Рубіжному, 3 загиблих, 2 з них - діти.

Донецька область - продовжуються бої на рубежі Донецьк - Горлівка та продовження безуспішних спроб російських військ з району Вугледару наступати на Курахово.

Фортеця-Маріуполь. 11 березня я писав, що російські воєнні оглядачі сходяться на думці, що для захоплення Маріуполя їм знадобиться 5-10 днів. З того часу минуло вже 12 днів, а над Маріуполем досі гордо реє український прапор. Сьогодні окупанти виставили нашому героїчному гарнізону черговий ультиматум, за їхніми словами «останній»: скласти зброю до 23:59. З натяком, що з 00:00 24 березня в полон українських вояків там брати не будуть. Думаю, не варто і згадувати, що ультиматум залишився без відповіді. Також не важко уявити, якою буде реакція вояків ЗСУ на всіх фронтах на вістку про відкриті вбивства загарбниками українських полонених. Особливо, враховуючи, що ми щодня їх захоплюємо.

Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірної інформації звідти в мене нема.

Загалом, становище залишається стабільним, хоча і важким. Там де ворог застряг раніше - він продовжує стояти, а там де просувався - зупинився. Втім, розслаблятись не варто, бо зазвичай, такі зупинки використовуються для перегрупування, підтягування резервів та поповнення запасів *********** та пального. Потужний наступ російських військ на всіх напрямках розпочнеться вже скоро.

Сьогодні знову багато говорили про Білорусь, яка закриває українське консульство в Бресті. Значна кількість українських дипломатів, звинувачених у «зв'язках зі спецслужбами», мають за 72 години покинути територію Білорусі. Проте про розрив дипломатичних стосунків мова поки не йде. Сьогодні ж генсек НАТО Йенс Столтенберг в котре підкреслив очевидне заявив, що «Білорусь була співучасником цього вторгнення з самого початку, фактично, ще до початку. Білорусь дозволила використати свою територію як полігон для мобілізації, зосередження військ, що вторглися в Україну. Білорусь продовжує сприяти вторгненню, надаючи територію, аеродроми, військову інфраструктуру та бази. А також дозволяючи Росії використовувати білоруський повітряний простір для завдання ударів щоночі, щодня по українських містах, по українському цивільному населенню, по українському народу». Вторгнення лукашенківської армії в Україну теж варто чекати найближчим часом.
Крім заяви Столтенберга, НАТО нагадало про себе і в іншому контексті: канцлер ФРН Олаф Шольц сьогодні вкотре заявив про неможливість участі НАТО «в українських подіях», виключив відправку в Україну миротворців і, само собою, створення безпольотної зони. «Ми на це не підемо» - заявив він. Знаю, що багато хто з моїх читачів з надією чекає на завтрашній саміт НАТО, який, після цих заяв Шольца перетвориться на пусту формальність.

Проте наразі ми і самі непогано впорюємся. І коли переможемо Росію, будемо завдавати власний тон в європейській геополітиці.
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24.03.2022 07:55 Відповісти
Аллле, Генштаб! Почему уже почти месяц про Херсон молчок? Это подозрительно. Или освобождать Херсон будут херсонские женщины украинскими флагами??
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24.03.2022 08:06 Відповісти
Изюм уже сдали. Какой тут Херсон...
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24.03.2022 12:24 Відповісти
Поражает многозадачность Украины !!
Она одновременно готовила нападение на Беларусь и рассею, разрабатывала ЯО и биологическое О,
воевала с лднр, вирусных голубей и гусей растила,
а потом взяла и сама на себя напала,
а щас фейки клепает каждый день.
Многоходов очнику завидно.
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24.03.2022 08:49 Відповісти
у йогнутих кацапів все це прекрасно вкладається в одній голові. То брехня, що вони дауни. Просто у них певно частина хромосом відключені. Чи попсовані.
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24.03.2022 09:23 Відповісти
про те є одна лишня
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24.03.2022 09:56 Відповісти
не ображайте даунів порівнянням і з кацапнею. дауни не винуваті, що мають таку генетику. Вони абсолютно неагресивні і дуже довірливі. І не є небезпечними в принципі. Не мають можливості мати дітей.
Чи це не повна протилежність кацапам? А ви знову повторюєте тупізм мединського чи як там того дурня звати.
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24.03.2022 10:01 Відповісти
а може у них 47-а хромосома с дефектними генами, що в комплексi перетвроює людину в те лайно, що проживає за паребрiком ?
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24.03.2022 10:50 Відповісти
******* - военный преступник. Обязан быть уничтожен как Усама Бен Ладен!!
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24.03.2022 09:39 Відповісти
как всегда обосрались!
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24.03.2022 11:57 Відповісти
 
 