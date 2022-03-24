Генштаб ЗСУ: Противник не досягнув успіху на жодному з напрямків

Зведення Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 ранку 24 березня.

Зведення опубліковане на сторінці Генерального штабу у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше, ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

Захисники України за попередню добу вразили 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.)

"На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі", - додали в Генштабі.

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