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Оккупанты обстреляли ракетами густонаселенный район Ахтырки. Есть погибшие, – мэр Кузьменко. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня ночью российские войска обстреляли ракетами наиболее густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Ахтырки Павел Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью был обстрелян ракетами "воздух-земля" из самолетов наиболее густонаселенный район микрогорода Ахтырка. Ракеты попали в многоэтажки", - сказал он.
"К сожалению, погибли люди", – добавил Кузьменко.
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Поднипровский УКРАИНЕЦ
показать весь комментарий24.03.2022 10:56 Ответить Мне нравится 0
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показать весь комментарий24.03.2022 11:07 Ответить Мне нравится 3
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