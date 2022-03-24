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Оккупанты обстреляли ракетами густонаселенный район Ахтырки. Есть погибшие, – мэр Кузьменко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня ночью российские войска обстреляли ракетами наиболее густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Ахтырки Павел Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью был обстрелян ракетами "воздух-земля" из самолетов наиболее густонаселенный район микрогорода Ахтырка. Ракеты попали в многоэтажки", - сказал он.

"К сожалению, погибли люди", – добавил Кузьменко.

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Автор: Анастасія Потіха
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их там нет..
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24.03.2022 10:56 Ответить
ночью разбомбили Ахтырку. были попадания в многоэтажки. очень много людей остались без крыши над головой. в многих многоэтажных домах повылитали все рамы в окнах и на балконах. мер сообщает что есть жертвы. кстати вчера мэр призыва именно людей из это микрорайона выходить и убирать стекла, сажать цветы. НАКАРКАЛ. ему уже многие говорили что бы лучше молчал. а то после его позитивного фейсбука всегда прилетает
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24.03.2022 11:07 Ответить
 
 