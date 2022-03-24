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Окупанти обстріляли ракетами густонаселений район Охтирки. Є загиблі, - мер Кузьменко. ВIДЕО
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Сьогодні вночі російські війська обстріляли ракетами найбільш густонаселений район Охтирки Сумської області, є загиблі.
Про це повідомив у фейсбуці міський голова Охтирки Павло Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі було обстріляно ракетами "повітря-земля" із літаків найбільш густонаселений район мікроміста Охтирка. Ракети влучили в багатоповерхівки", - сказав він.
"На жаль, загинули люди", - додав Кузьменко.
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показати весь коментар24.03.2022 10:56 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар24.03.2022 11:07 Відповісти Мені подобається 3
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