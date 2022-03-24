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Окупанти обстріляли ракетами густонаселений район Охтирки. Є загиблі, - мер Кузьменко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі російські війська обстріляли ракетами найбільш густонаселений район Охтирки Сумської області, є загиблі.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Охтирки Павло Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі було обстріляно ракетами "повітря-земля" із літаків найбільш густонаселений район мікроміста Охтирка. Ракети влучили в багатоповерхівки", - сказав він.

"На жаль, загинули люди", - додав Кузьменко.

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Автор: Ірина Дашківська
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их там нет..
показати весь коментар
24.03.2022 10:56 Відповісти
ночью разбомбили Ахтырку. были попадания в многоэтажки. очень много людей остались без крыши над головой. в многих многоэтажных домах повылитали все рамы в окнах и на балконах. мер сообщает что есть жертвы. кстати вчера мэр призыва именно людей из это микрорайона выходить и убирать стекла, сажать цветы. НАКАРКАЛ. ему уже многие говорили что бы лучше молчал. а то после его позитивного фейсбука всегда прилетает
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24.03.2022 11:07 Відповісти
 
 