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Украина просит 1% самолетов НАТО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения РФ, обнародовав детали украинского запроса.

Зеленский в выступлении на саммите НАТО 24 марта напомнил лидерам Альянса о том, что Россия очень милитаризирована и по запасам техники многократно превышает Украину по мощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"За десятки лет Россия накопила немалые ресурсы. Военные ресурсы... технику, авиабомбы и ракеты. Они вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь", - сказал он, объясняя, что Украина нуждается в поддержке Запада.

Президент подчеркнул, что это его повторное обращение Украины, впервые он обращался в НАТО месяц назад, 24 февраля. В этот день состоялось заседание комиссии Украина-НАТО, но неизвестно о том, что на нем звучало обращение Зеленского.

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"Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой. Помочь закрыть наше небо. Обезопасить наших людей от российских бомб и ракет. Мы не услышали ясный ответ", - упрекнул он союзников.

Владимир Зеленский раскрыл детали украинского запроса, направленного на то, чтобы спасти украинские города и их население. "Украина нуждается в военной помощи – без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал", - пояснил он.

"У Украины нет мощного противоракетного оружия, имеет значительно меньшую авиацию, чем Россия... Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. У вас есть тысячи боевых самолетов! Но не дали нам ни одного.

Мы обращались за танками. Чтобы мы могли деблокировать наши города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей, искусственно создает голод, буквально уничтожает в пепел жилые кварталы. У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила один процент всех ваших танков! Отдать или продать. Но у нас нет ясного ответа..." - рассказал Владимир Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что просит НАТО предоставить Украине один процент самолетов Альянса, а также системы залпового огня, противокорабельное оружие, а также средства противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна всем союзникам за уже оказанную военную помощь, но ее недостаточно для эффективной остановки наступления РФ.
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Топ комментарии
+29
...протикорабельну зброю мы просим, а я спрашиваю, где наши Нептуны?
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24.03.2022 13:25
+16
Вся ракетна программа лишилась при Пороху.Зе мародери мали дещо інші цілі в своїй політиці
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24.03.2022 13:33
+11
" Эх, дороги..."
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24.03.2022 13:30
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...протикорабельну зброю мы просим, а я спрашиваю, где наши Нептуны?
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24.03.2022 13:25 Ответить
" Эх, дороги..."
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24.03.2022 13:30 Ответить
Да, о Нептунах ни слуху, ни духу... может орки их уничтожили ракетами в самом начале войны.. цель то крупная..
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24.03.2022 13:31 Ответить
Вся ракетна программа лишилась при Пороху.Зе мародери мали дещо інші цілі в своїй політиці
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24.03.2022 13:33 Ответить
Кровавый не вылазил с Южмаша и КБ Луч , а , этот мир в глазах упыря увидел
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24.03.2022 14:23 Ответить
закатали - много чего закатали а теперь клянчим
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24.03.2022 13:32 Ответить
І де той цвинтар літаків?
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24.03.2022 14:02 Ответить
Если бы дали деньги КБ Луч на Нептуны , за какие бы тогда шиши покупали миллионы тон щебня у жирного Юзика ? Коростелева нужно беречь , как зеницу Ока, это гордость нации. Ему не Звезду Героя нужно было 24 августа вручать , а завалить ДОЗом и ещё человек, просил выделить зевлю для расширения производства. Выделили , ***** , или дороги нам нужнее были накануне войны ?
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24.03.2022 14:20 Ответить
Так танки же нам РФ поставляет))... Самолёты они нам не дадут однозначно...
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24.03.2022 13:30 Ответить
это вы о том блоке в который мы не входим?
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24.03.2022 13:44 Ответить
Дайте асфальту цьому мародеру
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24.03.2022 13:31 Ответить
бітуму проси
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24.03.2022 13:33 Ответить
КБ «Луч» подтвердил успешное использование высокоточной РСЗО «Ольха» против оккупантов
Автор
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24.03.2022 13:40 Ответить
Щось я не помітив про 1% літаків!
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24.03.2022 13:40 Ответить
это 70 литакив
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24.03.2022 13:42 Ответить
Нептун - существуют только опытные образцы
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24.03.2022 13:41 Ответить
Ольха 100 шт в ВСУ
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24.03.2022 13:43 Ответить
А на 2% поменяем, калининградскую и питерскую область..
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24.03.2022 13:45 Ответить
Ну, ясный ответ по поводу закрытого неба они нам дали неоднократно - и отдельно США, Британия, Германия, и Столтенберг лично как представитель всего НАТО.

В остальном - правильно. Блин, значит, нам даже танков не хватает, чтобы от обороны перейти в наступление. Это нехорошо. Надо просить НАТО, но даже не просто словами, а ещё раз им показать фото и видео того, что с нами стало, чтобы они об этом не забывали и увеличивали помощь.
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24.03.2022 14:28 Ответить
Тепер поясніть мені логіку. Якщо ідіоти похерили програму ракетобудування але зараз просять літаки то за прохання літаків їм треба дорікати програмою ракетобудування?
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24.03.2022 15:07 Ответить
 
 