Украина просит 1% самолетов НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения РФ, обнародовав детали украинского запроса.

Зеленский в выступлении на саммите НАТО 24 марта напомнил лидерам Альянса о том, что Россия очень милитаризирована и по запасам техники многократно превышает Украину по мощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"За десятки лет Россия накопила немалые ресурсы. Военные ресурсы... технику, авиабомбы и ракеты. Они вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь", - сказал он, объясняя, что Украина нуждается в поддержке Запада.

Президент подчеркнул, что это его повторное обращение Украины, впервые он обращался в НАТО месяц назад, 24 февраля. В этот день состоялось заседание комиссии Украина-НАТО, но неизвестно о том, что на нем звучало обращение Зеленского.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли ракетами густонаселенный район Ахтырки. Есть погибшие, – мэр Кузьменко. ВИДЕО

"Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой. Помочь закрыть наше небо. Обезопасить наших людей от российских бомб и ракет. Мы не услышали ясный ответ", - упрекнул он союзников.

Владимир Зеленский раскрыл детали украинского запроса, направленного на то, чтобы спасти украинские города и их население. "Украина нуждается в военной помощи – без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал", - пояснил он.

"У Украины нет мощного противоракетного оружия, имеет значительно меньшую авиацию, чем Россия... Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. У вас есть тысячи боевых самолетов! Но не дали нам ни одного.

Мы обращались за танками. Чтобы мы могли деблокировать наши города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей, искусственно создает голод, буквально уничтожает в пепел жилые кварталы. У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила один процент всех ваших танков! Отдать или продать. Но у нас нет ясного ответа..." - рассказал Владимир Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские самолеты обстреляли Лисичанск, множество поврежденных домов. Информация о погибших и раненых уточняется, - Гайдай. ФОТО

Зеленский подчеркнул, что просит НАТО предоставить Украине один процент самолетов Альянса, а также системы залпового огня, противокорабельное оружие, а также средства противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна всем союзникам за уже оказанную военную помощь, но ее недостаточно для эффективной остановки наступления РФ.