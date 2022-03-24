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Україна просить 1% літаків НАТО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням надати озброєння для захисту від нападу РФ, оприлюднивши деталі українського запиту.

Зеленський у виступі на саміті НАТО 24 березня нагадав лідерам Альянсу про те, що Росія є дуже мілітаризованою і за запасами техніки багаторазово перевищує Україну за міццю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"За десятки років Росія накопичила чималі ресурси. Військові ресурси... техніку, авіабомби і ракети. Вони вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя", - сказав він, пояснюючи, що Україна потребує підтримки Заходу.

Президент підкреслив, що це його повторне звернення України, уперше він звертався до НАТО місяць тому, 24 лютого. У цей день відбулося засідання комісії Україна-НАТО, але не було невідомо про те, що на ньому звучало звернення Зеленського.

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"Ще 24 лютого я звернувся до вас із абсолютно зрозумілим, логічним проханням. Допомогти закрити наше небо. Убезпечити наших людей від російських бомб і ракет. Ми не почули ясну відповідь", - дорікнув він союзникам.

Володимир Зеленський розкрив деталі українського запиту, спрямованого на те, щоби врятувати від знищення українські міста та їхнє населення. "Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал", - пояснив він.

"Україна не має потужної протиракетної зброї, має значно меншу авіацію, ніж Росія... Україна зверталась до вас по літаки. Щоб ми не втрачали стільки людей. Ви маєте тисячі бойових літаків! Але не дали нам жодного.

Ми звертались по танки. Щоб ми могли деблокувати наші міста, в яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей, штучно створює голод, буквально знищує в попіл житлові квартали. Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати. Але ми не маємо ясної відповіді..." - розповів Володимир Зеленський.

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Зеленський додатково наголосив, що просить НАТО надати Україні один відсоток літаків Альянсу, а також системи залпового вогню, протикорабельну зброю, а також засоби протиповітряної оборони.

Президент підкреслив, що Україна вдячна усім союзникам за вже надану військову допомогу, але її недостатньо для ефективної зупинки наступу РФ.
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Топ коментарі
+29
...протикорабельну зброю мы просим, а я спрашиваю, где наши Нептуны?
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24.03.2022 13:25
+16
Вся ракетна программа лишилась при Пороху.Зе мародери мали дещо інші цілі в своїй політиці
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24.03.2022 13:33
+11
" Эх, дороги..."
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24.03.2022 13:30
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...протикорабельну зброю мы просим, а я спрашиваю, где наши Нептуны?
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24.03.2022 13:25 Відповісти
" Эх, дороги..."
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24.03.2022 13:30 Відповісти
Да, о Нептунах ни слуху, ни духу... может орки их уничтожили ракетами в самом начале войны.. цель то крупная..
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24.03.2022 13:31 Відповісти
Вся ракетна программа лишилась при Пороху.Зе мародери мали дещо інші цілі в своїй політиці
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24.03.2022 13:33 Відповісти
Кровавый не вылазил с Южмаша и КБ Луч , а , этот мир в глазах упыря увидел
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24.03.2022 14:23 Відповісти
закатали - много чего закатали а теперь клянчим
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24.03.2022 13:32 Відповісти
І де той цвинтар літаків?
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24.03.2022 14:02 Відповісти
Если бы дали деньги КБ Луч на Нептуны , за какие бы тогда шиши покупали миллионы тон щебня у жирного Юзика ? Коростелева нужно беречь , как зеницу Ока, это гордость нации. Ему не Звезду Героя нужно было 24 августа вручать , а завалить ДОЗом и ещё человек, просил выделить зевлю для расширения производства. Выделили , ***** , или дороги нам нужнее были накануне войны ?
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24.03.2022 14:20 Відповісти
Так танки же нам РФ поставляет))... Самолёты они нам не дадут однозначно...
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24.03.2022 13:30 Відповісти
это вы о том блоке в который мы не входим?
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24.03.2022 13:44 Відповісти
Дайте асфальту цьому мародеру
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24.03.2022 13:31 Відповісти
бітуму проси
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24.03.2022 13:33 Відповісти
КБ «Луч» подтвердил успешное использование высокоточной РСЗО «Ольха» против оккупантов
Автор
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24.03.2022 13:40 Відповісти
Щось я не помітив про 1% літаків!
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24.03.2022 13:40 Відповісти
это 70 литакив
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24.03.2022 13:42 Відповісти
Нептун - существуют только опытные образцы
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24.03.2022 13:41 Відповісти
Ольха 100 шт в ВСУ
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24.03.2022 13:43 Відповісти
А на 2% поменяем, калининградскую и питерскую область..
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24.03.2022 13:45 Відповісти
Ну, ясный ответ по поводу закрытого неба они нам дали неоднократно - и отдельно США, Британия, Германия, и Столтенберг лично как представитель всего НАТО.

В остальном - правильно. Блин, значит, нам даже танков не хватает, чтобы от обороны перейти в наступление. Это нехорошо. Надо просить НАТО, но даже не просто словами, а ещё раз им показать фото и видео того, что с нами стало, чтобы они об этом не забывали и увеличивали помощь.
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24.03.2022 14:28 Відповісти
Тепер поясніть мені логіку. Якщо ідіоти похерили програму ракетобудування але зараз просять літаки то за прохання літаків їм треба дорікати програмою ракетобудування?
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24.03.2022 15:07 Відповісти
 
 