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Для памятников культурного наследия в Киеве устанавливают защитные конструкции, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

акція,київ,квіти

В столице устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия – уже закончили работы у памятника Самсону и завершают у памятника Владимиру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram

"На днях приступят к работе возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому.

Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права".

Также сообщается, что Департамент охраны культурного наследия ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, построек, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.

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Отмечается, что активисты защитили мозаику на фуникулере и провели работы в Театре на Подоле.

Киев призвал всех небезразличных представителей строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.

В частности, среди неотложных потребностей:

  • специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора
  • леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная огнестойкая мембрана
  • дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.

Всех, кто имеет возможность помочь по этим пунктам, просят обращаться по телефону: 098-689-63-22.
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Через месяц войны... Ну.. Лучше позже чем никогда
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24.03.2022 15:28 Ответить
Не прошло и месяца во львове уже давно такое сделали.
P.s.чтото ракеты седня разлетались на правом берегу,,вчера потише было,и наши с арты валять дай бог в сторону ирпенябучи
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24.03.2022 15:30 Ответить
Во Львове молодцы, а в Киеве долгодумы. Наверное коуглосуточные ракеты и арта над головой всему виной.
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24.03.2022 22:11 Ответить
Нарешті роздуплилися
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24.03.2022 15:34 Ответить
*******, замість того, щоб зберігати ресурси та критично-важливі об'єкти, вони будуть витрачати час та сили на середньовічну херню, яка є дуже знаковою для усіх любітєлєй руцкава міра
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24.03.2022 16:12 Ответить
Культура, история,национальные достопримечательности....это все важно, понятно что жизнь человека в первую очередь, но и о культурном наследии не стоит забывать. Если есть возможность, то нужно спасать все что можно спасти. Мы люди и тем отличаемся от свинособачего биомусора, которым только пожрать да посрать в жизни важно.
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24.03.2022 22:21 Ответить
Типові слова руской пропаганди. Ну прям слово-в-слово, і про культурноє наслєдіє і про історію.
Залишилось лише дєдиваівалі і миизбраннийнарот.
Сам і цим ми схожі на кацапів, що хапаємося за нікому не потрібну історію та кончену совкову культуру, і саме через це ми й досі в такому лайні!
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25.03.2022 08:59 Ответить
Простіше зняти краном і заховати. Те саме треба зробити з тим що знаходиться в історичних музеях і бібліотеках
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24.03.2022 16:37 Ответить
 
 