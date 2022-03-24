Для пам’яток культурної спадщини у Києві встановлюють захисні конструкції, - КМДА
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У столиці встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини – уже закінчили роботи біля пам’ятника Самсону і завершують біля пам’ятника Володимиру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram
"Днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.
Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права".
Також повідомляється, що Департамент охорони культурної спадщини шукає варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.
Зазначається, що активісти захистили мозаїки на фунікулері та провели роботи в Театрі на Подолі.
Київ закликав усіх небайдужих представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.
Зокрема, серед нагальних потреб:
- фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора
- ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка
- дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.
Усіх, хто має можливість допомогти за цими пунктами, просять звертатися за телефоном: 098-689-63-22.
Будь ласка, зачекайте...
P.s.чтото ракеты седня разлетались на правом берегу,,вчера потише было,и наши с арты валять дай бог в сторону ирпенябучи
Залишилось лише дєдиваівалі і миизбраннийнарот.
Сам і цим ми схожі на кацапів, що хапаємося за нікому не потрібну історію та кончену совкову культуру, і саме через це ми й досі в такому лайні!