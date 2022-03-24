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Для пам’яток культурної спадщини у Києві встановлюють захисні конструкції, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

акція,київ,квіти

У столиці встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини – уже закінчили роботи біля пам’ятника Самсону і завершують біля пам’ятника Володимиру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram

"Днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.

Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права".

Також повідомляється, що Департамент охорони культурної спадщини шукає варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

Зазначається, що активісти захистили мозаїки на фунікулері та провели роботи в Театрі на Подолі.

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Київ закликав усіх небайдужих представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.

Зокрема, серед нагальних потреб:

  • фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора
  • ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка
  • дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

    Усіх, хто має можливість допомогти за цими пунктами, просять звертатися за телефоном: 098-689-63-22.

Автор: Наталя Джума
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Через месяц войны... Ну.. Лучше позже чем никогда
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24.03.2022 15:28 Відповісти
Не прошло и месяца во львове уже давно такое сделали.
P.s.чтото ракеты седня разлетались на правом берегу,,вчера потише было,и наши с арты валять дай бог в сторону ирпенябучи
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24.03.2022 15:30 Відповісти
Во Львове молодцы, а в Киеве долгодумы. Наверное коуглосуточные ракеты и арта над головой всему виной.
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24.03.2022 22:11 Відповісти
Нарешті роздуплилися
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24.03.2022 15:34 Відповісти
*******, замість того, щоб зберігати ресурси та критично-важливі об'єкти, вони будуть витрачати час та сили на середньовічну херню, яка є дуже знаковою для усіх любітєлєй руцкава міра
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24.03.2022 16:12 Відповісти
Культура, история,национальные достопримечательности....это все важно, понятно что жизнь человека в первую очередь, но и о культурном наследии не стоит забывать. Если есть возможность, то нужно спасать все что можно спасти. Мы люди и тем отличаемся от свинособачего биомусора, которым только пожрать да посрать в жизни важно.
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24.03.2022 22:21 Відповісти
Типові слова руской пропаганди. Ну прям слово-в-слово, і про культурноє наслєдіє і про історію.
Залишилось лише дєдиваівалі і миизбраннийнарот.
Сам і цим ми схожі на кацапів, що хапаємося за нікому не потрібну історію та кончену совкову культуру, і саме через це ми й досі в такому лайні!
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25.03.2022 08:59 Відповісти
Простіше зняти краном і заховати. Те саме треба зробити з тим що знаходиться в історичних музеях і бібліотеках
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24.03.2022 16:37 Відповісти
 
 