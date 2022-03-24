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НАТО продолжит поддерживать Украину, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня лидеры НАТО согласились, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы продолжим возлагать беспрецедентные затраты на Россию. Мы усилим сдерживание и оборону союзников", - сказал Столтенберг.

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Топ комментарии
+17
Тем, кто критикует альянс, следует понять, что он нам ничего не должен и вспомнить тех людей, которые «эффективно» осваивали бюджетные деньги на строительстве дорог и недостаточно финансировали армию, а сейчас продолжают тупые наезды на союзников
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24.03.2022 16:02
+16
А зброю ти даєш мабуть ? Іди поспи.
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24.03.2022 15:57
+15
22 февраля:



«Само существование Украины как суверенного государства является результатом исторической ошибки», - президент рф Владимир путин.



24 марта:



«На кону сегодня само существование россии», - помощник президента рф Владимир мединский.
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24.03.2022 15:56
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24.03.2022 15:53 Ответить
А зброю ти даєш мабуть ? Іди поспи.
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24.03.2022 15:57 Ответить
Оружие дают сами страны, а не блок НАТО.
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24.03.2022 15:58 Ответить
facepalm - idi otdahni v kacapskih resursah
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24.03.2022 16:01 Ответить
Так, просто напомню, что ещё перед войной Британия посылала самолётами оружие в Украину и ОБЛЕТАЛА воздушный простор Германии. Обе вышеупомянутые страны - члены НАТО.
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24.03.2022 16:06 Ответить
i ? shto s tavo ? oni neprivezli vovremja ? mozhet eto oni voinu razvezali ? kakie pretenziji ?
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24.03.2022 16:11 Ответить
Если бы конкретно НАТО давало оружие мы бы ничего не получили, поскольку Венгрия ветировала бы любое решение по этому поводу. Вот и все. Хватит про НАТО сказки писать, конкретные страны по собственной инициативе сюда отправляют оружие а не само НАТО, + ЕС.
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24.03.2022 16:17 Ответить
Вообще то, именно это я и пытаюсь объяснить, но есть люди, которые это в упор не видят или не понимают.
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24.03.2022 16:19 Ответить
Или не хотят понимать...
Любая демократическая структура действует по процедуре. В этом её сила и её же слабость.
Если бы вовремя подсуетились, как прибалтика, всё было бы иначе...
А сейчас, плевать в руку дающего, не просто глупо и недальновидно, а смертельно опасно.
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24.03.2022 16:32 Ответить
І что , Алєксєй .что-то не . І тьі туда-же .
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24.03.2022 16:12 Ответить
Навіщо нам зброя.... Асфальтом з великого будівництва будем воювати. Наш гарант про це подбав
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24.03.2022 16:00 Ответить
Такого божевільного будівництва доріг при явній агресії довбанутого сусіда я не міг собі уявити. Всі хором кричали що нападе, але вісьлюку оманському лише велике крадівництво.
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24.03.2022 16:11 Ответить
Він не зі слуги народу, ти щось наплутав
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24.03.2022 16:18 Ответить
Да заем мы поддержку НАТО, будет еще больше озабоченности.
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24.03.2022 15:54 Ответить
22 февраля:



«Само существование Украины как суверенного государства является результатом исторической ошибки», - президент рф Владимир путин.



24 марта:



«На кону сегодня само существование россии», - помощник президента рф Владимир мединский.
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24.03.2022 15:56 Ответить
это называется, Velikorossus obosralius, МО РФ просит НАТО закрыть небо над Чорнорбаевкой и порту Бердянска
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24.03.2022 16:05 Ответить
Путлер - капут! Свободу народам московской -империи-рф!!!
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24.03.2022 16:08 Ответить
Хорошо что там нормальные люди и на больных не обижаются. А та нашого Зеленого-Остапа добре пронесло....
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24.03.2022 15:57 Ответить
ВАШОГО-то бункерного ублюдка.
Маю надію-несе його проносом вже не перший тиждень.
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24.03.2022 16:05 Ответить
Нужен новый оборонный союз, которвй будет заточен только против одной страны. НАТО это лебедь рак и щука, где многие члены имеют прямопротивоположные интересы и цели.
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24.03.2022 15:57 Ответить
komu on nuzhen ? tebe ? protiv kakoi starny ? protiv toi kotoroi nebude posle etoi voiny ?
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24.03.2022 16:03 Ответить
Це вже починає набридати підтримуємо ,але нічого не робимо що б зупинити рашиську мерзоту.
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24.03.2022 15:57 Ответить
Думаю, в ближайшее время увидим много интересных новостей с уничтоженной кацапской техникой. Украине будут помогать, это уже неоспоримо.
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24.03.2022 15:59 Ответить
Только НАТО к этому не при чем. Для любого действия нужно согласие всех его членов. Чего нет и не предвидится. А помогать Украине будут отдельные страны которые и в НАТО и не в НАТО как например Швеция или Япония. А НАТО как организация не приняла ниодного решения в пользв Украины после начала войны.
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24.03.2022 16:07 Ответить
50 тонн гарючки дало) это все что оно может)
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24.03.2022 16:18 Ответить
Любая демократическая структура действует по процедуре.
В этом её сила и её же слабость.
Но, как говорил ещё Черчиль, ничего лучшего человечество не придумало.
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24.03.2022 16:38 Ответить
Після саміту Столтенберг чітко заявив, що зброю великого радіусу дії, тобто наступальну, НАТО не дасть. Щось дадуть, якісь танки та безпілотники і можливо Стінгери. Але вони середнього радіусі дії і ними небо не закриєш.
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24.03.2022 16:26 Ответить
Тем, кто критикует альянс, следует понять, что он нам ничего не должен и вспомнить тех людей, которые «эффективно» осваивали бюджетные деньги на строительстве дорог и недостаточно финансировали армию, а сейчас продолжают тупые наезды на союзников
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24.03.2022 16:02 Ответить
еще и наежают хамовито аля "дайте"! Конченые зеленые кретины.
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24.03.2022 16:05 Ответить
А себе он должен? Или НАТО так не терпится, чтобы ***** разхерачил какую нибудь страну-член НАТО и уже воевать на своей территории? Сейчас у НАТО есть прекрасная возможность разобраться с мордором руками украинцев. Он даже ей воспользоваться не имеет воли. Ссытся.
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24.03.2022 16:25 Ответить
І ради того щоб це пробелькотати треба було збиратися лідерам стількох держав? І смішно і сумно
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24.03.2022 16:04 Ответить
Зато звернулись до Китаю, щоб не підтримував парашу. Досягнення!
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24.03.2022 16:37 Ответить
Спасибо! Особенно спасибо странам НАТО, что не сильно обращают внимания на нашего зеленого дурачка. А делают дело.

Огромное Спасибо !!!
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24.03.2022 16:04 Ответить
В спам .
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24.03.2022 16:16 Ответить
Так що ж ждати. Наступальної зброї не дадуть, вже Столтенберг заявив.
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24.03.2022 16:40 Ответить
И армии свои подтягивайте, чтобы соответствовать уровню УКРАИНЫ..
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24.03.2022 16:07 Ответить
Импотенты
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24.03.2022 16:10 Ответить
поменьше бы верховный переговаривался с ************ за спинами союзников Украины, да медиа и "великие политики" языками своими о характере даваемого болтали, то может быть и давали бы быстрее, больше и посерьёзнее. а то все метут языками своими як помелом, піару заради.
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24.03.2022 16:10 Ответить
Тому й перемовляється, що не спішать давати. Він намагався втягнути ***** в переговори щоб виграти час в надії, що НАТО розтелиться на зброю, щоб закрити небо.
але Латвії не має чого радіти. ***** вже не приховує, що наступними після України будуть країни Балтії і Польща, а там і Німеччина. Збили ж наші гелікоптера на якому написано На Берлін https://focus.ua/*******-novosti/509788-ukrainskie-*******-sbili-vertolet-rf-s-nadpisyu-na-berlin-foto.
Може німці плекають надію з путлером розділити панування в Європі, щоб реалізувати те про що домовлявся гітлер зі сталіном.
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24.03.2022 16:49 Ответить
байден дядько без яиц
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24.03.2022 16:12 Ответить
НАТА повинна Україну наруках носити!
Щоб,вона робила,якби не Україна?????
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24.03.2022 16:13 Ответить
РабССия типа «спасает» Украину ... НАТО помогает Украине.. Украина победит - московский оккупант будет уничтожен!!!
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24.03.2022 16:13 Ответить
нам що стотенберг шо куйтенберг шо барельберг- ні холодно-ні жарко
зброю ***** давай *****!
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24.03.2022 16:23 Ответить
А вот ни хера. Долгая война истощает и экономики западных стран. Думаете что за Джавелины и NLAW-и Дед Мороз платит? Единственная задержка в ядерных ракетах *****.
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24.03.2022 16:36 Ответить
Чим? Черговим піздьожом?
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24.03.2022 16:24 Ответить
нато оказалось пшиком- амеба бесхребетная
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24.03.2022 16:44 Ответить
Спасибо НАТО за помощь, но помощи должно быть намного больше.
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24.03.2022 16:45 Ответить
всему свое время,это не в магазин сходить за хлебом
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24.03.2022 16:50 Ответить
Відновити "Мрію": "Антонов" створює міжнародний фонд для відродження Ан-225.

Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Безповоротна фінансова допомога" за наступними банківськими реквізитами,
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Реквізити для відбудови літака "Мрія"
ANTONOV Company
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24.03.2022 17:44 Ответить
Гарна ідея
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24.03.2022 18:02 Ответить
Я - ДИВУЮСЬ : СКІЛЬКИ В ЦИХ КОМЕНТАХ - КАЦАПСЬКОГО СМЕРДЮЧОГО ЛАЙНА...І ЦІ КАЦАПИ - ПИШУТЬ СВОЇ Т.З. КОМЕНТИ НА "великом русском - кацапськом языке"...ЙДЕ КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА З КЛЯТИМ КАЦАПОМ - ЗА ІСНУВАННЯ НАШОЇ ЕТНІЧНОСТІ , МОВИ , УКРАЇНСЬКОГО НАРІДУ - ЯК ЕТНОСА , УКРАЇНИ - ЯК ДЕРЖАВИ. А ОЦІ - т.з. коментатори - "ГОНЮТЬ" ТАКУ Х...ТУ - НАВІТЬ - "НА ДУРНУ ГОЛОВУ - НЕ НАЛІЗЕ"(українське народне прислів'я) ...
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24.03.2022 21:13 Ответить
Я - ДИВУЮСЬ : СКІЛЬКИ В ЦИХ КОМЕНТАХ - КАЦАПСЬКОГО СМЕРДЮЧОГО ЛАЙНА...І ЦІ КАЦАПИ - ПИШУТЬ СВОЇ Т.З. КОМЕНТИ НА "великом русском - кацапськом языке"...ЙДЕ КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА З КЛЯТИМ КАЦАПОМ - ЗА ІСНУВАННЯ НАШОЇ ЕТНІЧНОСТІ , МОВИ , УКРАЇНСЬКОГО НАРІДУ - ЯК ЕТНОСА , УКРАЇНИ - ЯК ДЕРЖАВИ. А ОЦІ - т.з. коментатори - "ГОНЮТЬ" ТАКУ Х...ТУ - НАВІТЬ - "НА ДУРНУ ГОЛОВУ - НЕ НАЛІЗЕ"(українське народне прислів'я) ...
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24.03.2022 21:15 Ответить
Я - ДИВУЮСЬ : СКІЛЬКИ В ЦИХ КОМЕНТАХ - КАЦАПСЬКОГО СМЕРДЮЧОГО ЛАЙНА...І ЦІ КАЦАПИ - ПИШУТЬ СВОЇ Т.З. КОМЕНТИ НА "великом русском - кацапськом языке"...ЙДЕ КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА З КЛЯТИМ КАЦАПОМ - ЗА ІСНУВАННЯ НАШОЇ ЕТНІЧНОСТІ , МОВИ , УКРАЇНСЬКОГО НАРІДУ - ЯК ЕТНОСА , УКРАЇНИ - ЯК ДЕРЖАВИ. А ОЦІ - т.з. коментатори - "ГОНЮТЬ" ТАКУ Х...ТУ - НАВІТЬ - "НА ДУРНУ ГОЛОВУ - НЕ НАЛІЗЕ"(українське народне прислів'я) ...
показать весь комментарий
24.03.2022 21:20 Ответить
 
 