НАТО продолжит поддерживать Украину, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет оказывать дальнейшую поддержку Украине.
Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня лидеры НАТО согласились, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы продолжим возлагать беспрецедентные затраты на Россию. Мы усилим сдерживание и оборону союзников", - сказал Столтенберг.
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+17 xander 9cf28439
показать весь комментарий24.03.2022 16:02
+16 Igor Svatko
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+15 - ШПАЕВ -
показать весь комментарий24.03.2022 15:56
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Пожалуйста, подождите...
Любая демократическая структура действует по процедуре. В этом её сила и её же слабость.
Если бы вовремя подсуетились, как прибалтика, всё было бы иначе...
А сейчас, плевать в руку дающего, не просто глупо и недальновидно, а смертельно опасно.
«Само существование Украины как суверенного государства является результатом исторической ошибки», - президент рф Владимир путин.
24 марта:
«На кону сегодня само существование россии», - помощник президента рф Владимир мединский.
Маю надію-несе його проносом вже не перший тиждень.
В этом её сила и её же слабость.
Но, как говорил ещё Черчиль, ничего лучшего человечество не придумало.
Огромное Спасибо !!!
але Латвії не має чого радіти. ***** вже не приховує, що наступними після України будуть країни Балтії і Польща, а там і Німеччина. Збили ж наші гелікоптера на якому написано На Берлін https://focus.ua/*******-novosti/509788-ukrainskie-*******-sbili-vertolet-rf-s-nadpisyu-na-berlin-foto.
Може німці плекають надію з путлером розділити панування в Європі, щоб реалізувати те про що домовлявся гітлер зі сталіном.
Щоб,вона робила,якби не Україна?????
зброю ***** давай *****!
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