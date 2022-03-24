НАТО продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має і надаватиме подальшу підтримку Україні.
Про це він сказав на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні лідери НАТО погодилися, що ми маємо і надаватимемо подальшу підтримку Україні. Ми продовжимо покладати безпрецедентні витрати на Росію. Ми посилимо стримування та оборону союзників", - сказав Столтенберг.
Топ коментарі
+17 xander 9cf28439
показати весь коментар24.03.2022 16:02
+16 Igor Svatko
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+15 - ШПАЕВ -
показати весь коментар24.03.2022 15:56
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Будь ласка, зачекайте...
Любая демократическая структура действует по процедуре. В этом её сила и её же слабость.
Если бы вовремя подсуетились, как прибалтика, всё было бы иначе...
А сейчас, плевать в руку дающего, не просто глупо и недальновидно, а смертельно опасно.
«Само существование Украины как суверенного государства является результатом исторической ошибки», - президент рф Владимир путин.
24 марта:
«На кону сегодня само существование россии», - помощник президента рф Владимир мединский.
Маю надію-несе його проносом вже не перший тиждень.
В этом её сила и её же слабость.
Но, как говорил ещё Черчиль, ничего лучшего человечество не придумало.
Огромное Спасибо !!!
але Латвії не має чого радіти. ***** вже не приховує, що наступними після України будуть країни Балтії і Польща, а там і Німеччина. Збили ж наші гелікоптера на якому написано На Берлін https://focus.ua/*******-novosti/509788-ukrainskie-*******-sbili-vertolet-rf-s-nadpisyu-na-berlin-foto.
Може німці плекають надію з путлером розділити панування в Європі, щоб реалізувати те про що домовлявся гітлер зі сталіном.
Щоб,вона робила,якби не Україна?????
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