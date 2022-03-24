Премьер Эстонии предложила вариант российских репараций для Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости рассмотреть варианты, как Украина сможет получить репарации от России после войны на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы безусловно должны обсудить дальнейшие санкции, потому что мы должны остановить военную машину Путина. Но также есть дискуссии о том, как получить фонды для выплаты репараций Украине. Одним из решений может быть эскроу-счет, куда мы будем платить деньги за нефть и газ, но он также может быть использован для репараций Украины. Мы должны начать думать об этом, глядя на разрушения", – сказала Каллас.

Эскроу-счет – это текущий счет, где средства хранятся для выполнения всех обязательств по договору обеими сторонами. То есть Каллас предлагает направить на репарации средства, которые европейские страны должны заплатить России за газ и нефть.

Она также заявила, что на саммите должны обсудить постепенное сокращение российских энергоносителей для ЕС.

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