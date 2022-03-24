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Премьер Эстонии предложила вариант российских репараций для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каллас,кая

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости рассмотреть варианты, как Украина сможет получить репарации от России после войны на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы безусловно должны обсудить дальнейшие санкции, потому что мы должны остановить военную машину Путина. Но также есть дискуссии о том, как получить фонды для выплаты репараций Украине. Одним из решений может быть эскроу-счет, куда мы будем платить деньги за нефть и газ, но он также может быть использован для репараций Украины. Мы должны начать думать об этом, глядя на разрушения", – сказала Каллас.

Эскроу-счет – это текущий счет, где средства хранятся для выполнения всех обязательств по договору обеими сторонами. То есть Каллас предлагает направить на репарации средства, которые европейские страны должны заплатить России за газ и нефть.

Она также заявила, что на саммите должны обсудить постепенное сокращение российских энергоносителей для ЕС.

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Топ комментарии
+11
Хоч хтось думає про Україну і ії майбутнє.
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24.03.2022 18:28
+9
Берете яхты, пароходы, самолеты, виллы олигархов и прочих мокшанских нищебродов. Продаете. Половина себе, половина нам. Часть денег и золота от центробанка рфии - нам, остальное опять нам. Все счета всех мокшанских физ. и юр. лиц на Западе нам, все остальное себе. Ну как-то так
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24.03.2022 18:28
+6
На эту тему лучше помалкивать и обсуждать её между собой.
Чтобы кремль не знал ничего.
Узнает в 4 часа утра в один прекрасный день.
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24.03.2022 18:31
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не тіште себе- спочатку відшкодують вихід фірм з ринку казламордіі а вже те що лишиться.. можливо
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24.03.2022 18:25 Ответить
Берете яхты, пароходы, самолеты, виллы олигархов и прочих мокшанских нищебродов. Продаете. Половина себе, половина нам. Часть денег и золота от центробанка рфии - нам, остальное опять нам. Все счета всех мокшанских физ. и юр. лиц на Западе нам, все остальное себе. Ну как-то так
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24.03.2022 18:28 Ответить
Нет активов? Будем брать территориями.
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24.03.2022 18:32 Ответить
території з їх урками?
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24.03.2022 18:38 Ответить
На урановых рудниках Украины надо же кому то работать
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24.03.2022 19:08 Ответить
до дідька цих рукожопих, краще вже японських роботів купити, ніж роботу на уранових рудниках роботу уркам довірити. в рф завжди так роблять і завжди рф в сраці.
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24.03.2022 19:18 Ответить
Часть денег и золота от центробанка рфии - нам, остальное опять нам.
https://www.youtube.com/watch?v=c7lDkjt-D-A
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24.03.2022 19:07 Ответить
Це золото було запасом всього срср і не було розділено між республіками після його розвалу. Так що фактично крадене
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24.03.2022 23:13 Ответить
Кому вони потрібні за позахмарними цінами, ну візьме за півціни одну яхту якийсь шейх (європейцям вони не потрібні ).Потрібно розуміти, що придбані вони за дармові (тобто не зароблені своїми мозолями чи інтелектом) гроші та з запитом до розкоші як статусна (дорогі понти) річ
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24.03.2022 19:48 Ответить
Хоч хтось думає про Україну і ії майбутнє.
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24.03.2022 18:28 Ответить
На эту тему лучше помалкивать и обсуждать её между собой.
Чтобы кремль не знал ничего.
Узнает в 4 часа утра в один прекрасный день.
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24.03.2022 18:31 Ответить
Может хоть Шахерезаду возьмёте?
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24.03.2022 18:41 Ответить
a vam eto nado ? kak eto pamozet UA ?
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24.03.2022 19:10 Ответить
Интересная идея…,но будет ли раша поставлять(может и отказать) газ ,нефть ,если она не будет получать на прямую деньги ..т.е согласится ли она на этот «ескроу счёт «Этот счёт будет хорош тогда ,когда у Европы будет альтернатива руцкому газу и нефти.
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24.03.2022 19:18 Ответить
ну во первых делить шкуру ... - нельзя, во вторых такую хрень нужно было сделать сразу после оккупации Крыма и бабло на армию деоккупацию давать тупо за упущенную выгоду - процент с торговли (а не покупать краденные ресурсы задешево. оно конечно таки приятно, но аморально и выстреливает в результате вот в такое - практически всегда, все теряют в 10 раз больше. также работают и переговоры с террористами). ну и в третьих очевидно что запад не верит в добрую волю, мораль, логику и совесть кацапов даже после кончины Хйла (хотят "нефть в обмен на репарации" кажется) и в смену режима концлагеря, ну или в неподкупность и честность "наших" политиков-кротов. ну и за себя не забыть тоже тяжело - если хочешь сделать хорошо - сделай сам (хотя по факту "хорошо" делается в основном для себя)
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24.03.2022 19:38 Ответить
ну и в четвертых в танки в Москве запад тоже не верит. или не хочет.
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24.03.2022 19:44 Ответить
Врёт!у *********** хочет пососать!Да!!!
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24.03.2022 20:19 Ответить
 
 