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Прем’єрка Естонії запропонувала варіант російських репарацій для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каллас,кая

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про необхідність розглянути варіанти, як Україна зможе отримати репарації від Росії після війни на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

"Ми безумовно маємо обговорити подальші санкції, тому що ми маємо зупинити військову машину Путіна. Але також є дискусії про те, як отримати фонди для виплати репарацій Україні. Одним із рішень може бути ескроу-рахунок, куди ми платитимемо гроші за нафту і газ, але він також може бути використаний для репарацій Україні. Ми повинні почати думати про це, дивлячись на руйнування", - сказала Каллас.

Ескроу-рахунок - це поточний рахунок, де кошти зберігаються до виконання всіх зобов'язань за договором обома сторонами. Тобто Каллас пропонує направити на репарації кошти, які європейські країни мають сплатити Росії за газ і нафту.

Вона також заявила, що на саміті мають обговорити поступове скорочення російських енергоносіїв для ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорюється найжорстокіший пакет санкцій проти Росії, - прем'єр-міністр Естонії Каллас

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Хоч хтось думає про Україну і ії майбутнє.
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24.03.2022 18:28
+9
Берете яхты, пароходы, самолеты, виллы олигархов и прочих мокшанских нищебродов. Продаете. Половина себе, половина нам. Часть денег и золота от центробанка рфии - нам, остальное опять нам. Все счета всех мокшанских физ. и юр. лиц на Западе нам, все остальное себе. Ну как-то так
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24.03.2022 18:28
+6
На эту тему лучше помалкивать и обсуждать её между собой.
Чтобы кремль не знал ничего.
Узнает в 4 часа утра в один прекрасный день.
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24.03.2022 18:31
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не тіште себе- спочатку відшкодують вихід фірм з ринку казламордіі а вже те що лишиться.. можливо
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24.03.2022 18:25 Відповісти
Берете яхты, пароходы, самолеты, виллы олигархов и прочих мокшанских нищебродов. Продаете. Половина себе, половина нам. Часть денег и золота от центробанка рфии - нам, остальное опять нам. Все счета всех мокшанских физ. и юр. лиц на Западе нам, все остальное себе. Ну как-то так
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24.03.2022 18:28 Відповісти
Нет активов? Будем брать территориями.
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24.03.2022 18:32 Відповісти
території з їх урками?
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24.03.2022 18:38 Відповісти
На урановых рудниках Украины надо же кому то работать
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24.03.2022 19:08 Відповісти
до дідька цих рукожопих, краще вже японських роботів купити, ніж роботу на уранових рудниках роботу уркам довірити. в рф завжди так роблять і завжди рф в сраці.
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24.03.2022 19:18 Відповісти
Часть денег и золота от центробанка рфии - нам, остальное опять нам.
https://www.youtube.com/watch?v=c7lDkjt-D-A
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24.03.2022 19:07 Відповісти
Це золото було запасом всього срср і не було розділено між республіками після його розвалу. Так що фактично крадене
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24.03.2022 23:13 Відповісти
Кому вони потрібні за позахмарними цінами, ну візьме за півціни одну яхту якийсь шейх (європейцям вони не потрібні ).Потрібно розуміти, що придбані вони за дармові (тобто не зароблені своїми мозолями чи інтелектом) гроші та з запитом до розкоші як статусна (дорогі понти) річ
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24.03.2022 19:48 Відповісти
Хоч хтось думає про Україну і ії майбутнє.
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24.03.2022 18:28 Відповісти
На эту тему лучше помалкивать и обсуждать её между собой.
Чтобы кремль не знал ничего.
Узнает в 4 часа утра в один прекрасный день.
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24.03.2022 18:31 Відповісти
Может хоть Шахерезаду возьмёте?
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24.03.2022 18:41 Відповісти
a vam eto nado ? kak eto pamozet UA ?
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24.03.2022 19:10 Відповісти
Интересная идея…,но будет ли раша поставлять(может и отказать) газ ,нефть ,если она не будет получать на прямую деньги ..т.е согласится ли она на этот «ескроу счёт «Этот счёт будет хорош тогда ,когда у Европы будет альтернатива руцкому газу и нефти.
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24.03.2022 19:18 Відповісти
ну во первых делить шкуру ... - нельзя, во вторых такую хрень нужно было сделать сразу после оккупации Крыма и бабло на армию деоккупацию давать тупо за упущенную выгоду - процент с торговли (а не покупать краденные ресурсы задешево. оно конечно таки приятно, но аморально и выстреливает в результате вот в такое - практически всегда, все теряют в 10 раз больше. также работают и переговоры с террористами). ну и в третьих очевидно что запад не верит в добрую волю, мораль, логику и совесть кацапов даже после кончины Хйла (хотят "нефть в обмен на репарации" кажется) и в смену режима концлагеря, ну или в неподкупность и честность "наших" политиков-кротов. ну и за себя не забыть тоже тяжело - если хочешь сделать хорошо - сделай сам (хотя по факту "хорошо" делается в основном для себя)
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24.03.2022 19:38 Відповісти
ну и в четвертых в танки в Москве запад тоже не верит. или не хочет.
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24.03.2022 19:44 Відповісти
Врёт!у *********** хочет пососать!Да!!!
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24.03.2022 20:19 Відповісти
 
 