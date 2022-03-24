Прем’єрка Естонії запропонувала варіант російських репарацій для України
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Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про необхідність розглянути варіанти, як Україна зможе отримати репарації від Росії після війни на відновлення зруйнованої інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала перед початком саміту ЄС у Брюсселі.
"Ми безумовно маємо обговорити подальші санкції, тому що ми маємо зупинити військову машину Путіна. Але також є дискусії про те, як отримати фонди для виплати репарацій Україні. Одним із рішень може бути ескроу-рахунок, куди ми платитимемо гроші за нафту і газ, але він також може бути використаний для репарацій Україні. Ми повинні почати думати про це, дивлячись на руйнування", - сказала Каллас.
Ескроу-рахунок - це поточний рахунок, де кошти зберігаються до виконання всіх зобов'язань за договором обома сторонами. Тобто Каллас пропонує направити на репарації кошти, які європейські країни мають сплатити Росії за газ і нафту.
Вона також заявила, що на саміті мають обговорити поступове скорочення російських енергоносіїв для ЄС.
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Чтобы кремль не знал ничего.
Узнает в 4 часа утра в один прекрасный день.
армиюдеоккупацию давать тупо за упущенную выгоду - процент с торговли (а не покупать краденные ресурсы задешево. оно конечно таки приятно, но аморально и выстреливает в результате вот в такое - практически всегда, все теряют в 10 раз больше. также работают и переговоры с террористами). ну и в третьих очевидно что запад не верит в добрую волю, мораль, логику и совесть кацапов даже после кончины Хйла (хотят "нефть в обмен на репарации" кажется) и в смену режима концлагеря, ну или в неподкупность и честность "наших" политиков-кротов. ну и за себя не забыть тоже тяжело - если хочешь сделать хорошо - сделай сам (хотя по факту "хорошо" делается в основном для себя)