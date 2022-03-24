ДТЭК убеждает европейские компании отказаться от российской нефти и газа

Компания ДТЭК пытается убедить европейские компании ввести бойкот российских нефти, газа и угля, доходы от продажи которых идут на финансирование преступной войны России против Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем закрыть рынки для российской нефти, газа и других продуктов. Это кровавые деньги. ДТЭК активно работает со своими партнерами для того, чтобы обеспечить уменьшение или полную остановку закупки Европой и другими странами российских нефтепродуктов и других энергетических ресурсов", - заявил топ-менеджер ДТЭК.

Он отметил, что полный бойкот российских товаров позволит остановить войну и убийство российской армией мирных граждан.

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"Это важно, потому что из каждого доллара, получаемого от покупки газа и нефти, покупаются танки, самолеты и бомбы, летящие в наши города", - подчеркнул Сахарук.

Ранее ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго призвали международный бизнес полностью заморозить сотрудничество с российским топливно-энергетическим комплексом, запретив продажу в Россию комплектующих и технологий и закупку их энергоресурсов.