РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8667 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 022 8
война (46875) Газ (10098) нефть (1809) ДТЭК (407)

ДТЭК убеждает европейские компании отказаться от российской нефти и газа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дтек,сахарук

Компания ДТЭК пытается убедить европейские компании ввести бойкот российских нефти, газа и угля, доходы от продажи которых идут на финансирование преступной войны России против Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем закрыть рынки для российской нефти, газа и других продуктов. Это кровавые деньги. ДТЭК активно работает со своими партнерами для того, чтобы обеспечить уменьшение или полную остановку закупки Европой и другими странами российских нефтепродуктов и других энергетических ресурсов", - заявил топ-менеджер ДТЭК.

Он отметил, что полный бойкот российских товаров позволит остановить войну и убийство российской армией мирных граждан.

Читайте также: Подоляк - странам-партнерам: Нужны всего четыре шага - современная ПВО, крылатые ракеты, жесткое нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей

"Это важно, потому что из каждого доллара, получаемого от покупки газа и нефти, покупаются танки, самолеты и бомбы, летящие в наши города", - подчеркнул Сахарук.

Ранее ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго призвали международный бизнес полностью заморозить сотрудничество с российским топливно-энергетическим комплексом, запретив продажу в Россию комплектующих и технологий и закупку их энергоресурсов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так!
показать весь комментарий
24.03.2022 19:03 Ответить
ну правильно, молодці, нарешті спромоглися
показать весь комментарий
24.03.2022 19:09 Ответить
щось у лісі здохло, що ахметка за енергетичну блокаду оркостану
показать весь комментарий
24.03.2022 20:02 Ответить
"Най буде" (с)
показать весь комментарий
24.03.2022 20:28 Ответить
Гудок зламався мабуть
показать весь комментарий
24.03.2022 20:35 Ответить
Просто Ахметка всегда держит нос по ветру, а оркостану в этой войне победить 0%, вот и весь сказ.
показать весь комментарий
24.03.2022 22:18 Ответить
 
 