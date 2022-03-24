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ДТЕК переконує європейські компанії відмовитися від російської нафти і газу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек,сахарук

Компанія ДТЕК намагається переконати європейські компанії ввести бойкот російських нафти, газу і вугілля, доходів від продажу яких ідуть на фінансування злочинної війни Росії проти України.

Про це в ході брифінгу повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо закрити ринки для російської нафти, газу та інших продуктів. Це криваві гроші. ДТЕК активно працює зі своїми партнерами для того, щоб забезпечити зменшення або повну зупинку закупівлю Європою та іншими країнами російських нафтопродуктів та інших енергетичних ресурсів", - заявив топ-менеджер ДТЕК.

Він зазначив, що повний бойкот російський товарів дозволить зупинити війну і вбивство російською армію мирних громадян.

"Це важливо, тому що з кожного долара, який отримується від купівлі газу і нафти, купуються танки, літаки та бомби, які летять в наші міста", - наголосив Сахарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія фінансує вбивство українців за рахунок продажу нафти і газу, - Тимченко для FOX

Раніше ДТЕК, Нафтогаз і Укренерго закликали міжнародний бізнес повністю заморозити співпрацю з російським паливно-енергетичним комплексом, заборонивши продаж в Росію комплектуючих і технологій і закупівлю їх енергоресурсів.

Автор: Володимир Янченко
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24.03.2022 19:03 Відповісти
ну правильно, молодці, нарешті спромоглися
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24.03.2022 19:09 Відповісти
щось у лісі здохло, що ахметка за енергетичну блокаду оркостану
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24.03.2022 20:02 Відповісти
"Най буде" (с)
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24.03.2022 20:28 Відповісти
Гудок зламався мабуть
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24.03.2022 20:35 Відповісти
Просто Ахметка всегда держит нос по ветру, а оркостану в этой войне победить 0%, вот и весь сказ.
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24.03.2022 22:18 Відповісти
 
 