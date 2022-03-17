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газ (2583) нафта (703) ДТЕК (545) Тімченко (25)

Росія фінансує вбивство українців за рахунок продажу нафти і газу, - Тимченко для FOX

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нафта

Росія використовує гроші від продажу нафти і газу на війну проти України і вбивство мирних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі американській телерадіокомпанії FOX.

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"Кожен долар, сплачений за російську нафту та газ, перетворюється на кулі, якими вбивають українців", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що Україна цінує вже введені Заходом санкції проти Росії та сподівається, що коли доходи від нафти в Росії вичерпаються, російські військові зупиняться. Він додав, що наразі ситуація в Україні залишається складною, але ремонтні бригади ДТЕК цілодобово продовжують відновлювати електропостачання для людей, не зважаючи на постійні обстріли.

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"Це приклад героїзму співробітників нашої компанії. Вони роблять усе можливе, щоб люди мали світло та тепло", - підсумував Тімченко.
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17.03.2022 14:42 Відповісти
А де Коля котлета, він же Тищенко? Він завжди все коментував, а це вже 3 тижні як води в рот набрав
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17.03.2022 14:51 Відповісти
Не води, а гівна
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17.03.2022 15:15 Відповісти
так взорвите нахер трубу
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17.03.2022 15:10 Відповісти
это вы к Индии обращайтесь, они у рашки купили по 20-25$(цена за барелль), 3ри ляма бареллей.
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17.03.2022 16:52 Відповісти
у УралНефть которому скорее всего принадлежит Ху*лу
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17.03.2022 16:53 Відповісти
вот видосик Лядова, какие страны добывают нефть в России, а точнее на Сахалине
https://youtu.be/euq-ZmoNmV4
с 25:45
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17.03.2022 17:05 Відповісти
 
 