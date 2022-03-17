Росія фінансує вбивство українців за рахунок продажу нафти і газу, - Тимченко для FOX

Росія використовує гроші від продажу нафти і газу на війну проти України і вбивство мирних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі американській телерадіокомпанії FOX.

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"Кожен долар, сплачений за російську нафту та газ, перетворюється на кулі, якими вбивають українців", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що Україна цінує вже введені Заходом санкції проти Росії та сподівається, що коли доходи від нафти в Росії вичерпаються, російські військові зупиняться. Він додав, що наразі ситуація в Україні залишається складною, але ремонтні бригади ДТЕК цілодобово продовжують відновлювати електропостачання для людей, не зважаючи на постійні обстріли.

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"Це приклад героїзму співробітників нашої компанії. Вони роблять усе можливе, щоб люди мали світло та тепло", - підсумував Тімченко.