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Украина сократила количество дипломатов Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

посольство

Министерство иностранных дел Украины уведомило Беларусь о сокращении количества персонала белорусского посольства. Также украинская сторона приняла еще ряд решений по белорусским дипломатам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Так, количество персонала посольства Беларуси в Украине было сокращено до пяти человек. Соответствующую ноту украинская сторона сегодня направила в МИД Беларуси.

"Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным", - рассказал Николенко.

Кроме того, для белорусских дипломатов устанавливается разрешительный режим передвижения за 40-километровую зону от центра Киева, а также Украина аннулировала экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ", - добавил представитель МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной недружественный шаг, который не останется без ответа - МИД о закрытии консульства Украины в Бресте и изгнании украинских дипломатов
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уборщица, вахтер, сторож...
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24.03.2022 19:20 Ответить
Не надо никого и ничег8о сокращать среди дипломатов бульбостана, надо гнать этих продажных тварей сцанными тряпками и пенделями пешком, к самой границе с бульбостаном.
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24.03.2022 19:21 Ответить
А какие нафиг дипломаты бульбостана в Украине и какие дипотношения с продажной бульбоферершей на панели
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24.03.2022 19:25 Ответить
не все так однозначно. лука понимает, что если поедут в беларусь двухсотые то его уже ничто не спасет.
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24.03.2022 19:29 Ответить
это писец!!! нас обстреливают с территории бульбашии, а у нас оказывается с ними еще дипотношения не разорваны !!!
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24.03.2022 19:39 Ответить
а совсем отношения нельзя разорвать с агрессором?!
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24.03.2022 19:45 Ответить
А навіщо вони всі взагалі тут потрібні?
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24.03.2022 19:46 Ответить
Какжитак, аніжебратья, авдруг у кавота родствєнєнг памрьот в бєларуссіі, етажи важнєє вайни нажраца до пасінєнія на праваславних пахаранах
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24.03.2022 19:47 Ответить
Я думал, они все уже за поребриком
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24.03.2022 21:08 Ответить
 
 