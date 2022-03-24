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Білорусь (5970) посольство (876) Україна (5211) дипломати (530)

Україна скоротила кількість дипломатів Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

посольство

Міністерство закордонних справ України сповістило Білорусь про скорочення кількості персоналу білоруського посольства. Також українська сторона ухвалила ще низку рішень щодо білоруських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.

Так, кількість персоналу посольства Білорусі в Україні була скорочена до п‘яти осіб. Відповідну ноту українська сторона сьогодні направила до МЗС Білорусі.

"Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним", - розповів Ніколенко.

Крім того, для білоруських дипломатів встановлюється дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва, а також Україна анулювала екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

"Застерігаємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь", - додав представник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий недружній крок, який не залишиться без відповіді, - МЗС про закриття консульства України у Бресті та вигнання українських дипломатів

Автор: Наталя Джума
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уборщица, вахтер, сторож...
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24.03.2022 19:20 Відповісти
Не надо никого и ничег8о сокращать среди дипломатов бульбостана, надо гнать этих продажных тварей сцанными тряпками и пенделями пешком, к самой границе с бульбостаном.
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24.03.2022 19:21 Відповісти
А какие нафиг дипломаты бульбостана в Украине и какие дипотношения с продажной бульбоферершей на панели
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24.03.2022 19:25 Відповісти
не все так однозначно. лука понимает, что если поедут в беларусь двухсотые то его уже ничто не спасет.
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24.03.2022 19:29 Відповісти
это писец!!! нас обстреливают с территории бульбашии, а у нас оказывается с ними еще дипотношения не разорваны !!!
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24.03.2022 19:39 Відповісти
а совсем отношения нельзя разорвать с агрессором?!
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24.03.2022 19:45 Відповісти
А навіщо вони всі взагалі тут потрібні?
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24.03.2022 19:46 Відповісти
Какжитак, аніжебратья, авдруг у кавота родствєнєнг памрьот в бєларуссіі, етажи важнєє вайни нажраца до пасінєнія на праваславних пахаранах
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24.03.2022 19:47 Відповісти
Я думал, они все уже за поребриком
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24.03.2022 21:08 Відповісти
 
 