Генассамблея ООН призвала Россию прекратить полномасштабное вторжение в Украину
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Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию A/ES-11/L.2, возлагающую ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывающую к немедленному прекращению огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию A/ES-11/L.2, которая возлагает ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывает к немедленному прекращению огня.
В поддержку резолюции проголосовали 140 стран, 38 стран воздержались, и еще пять стран проголосовали против нее.
В числе проголосовавших "против" - сама Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея и Сирия. В числе воздержавшихся от голосования стран Алжир, Ангола, Армения, Боливия, ЦАР, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, ЮАР, Эфиопия, Шри Ланка, Мадагаскар, Узбекистан, Судан, Таджикистан и другие.
В резолюции, предложенной Францией и Мексикой, подтверждается приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины", а также осуждается военная агрессия России на территории страны. Проект резолюции призывает РФ прекратить военные действия, немедленно вывести войска и вернуться на путь диалога.
Генеральная Ассамблея призвала обеспечить помощь мирным жителям и их защиту, а также раскритиковала страну-агрессора за создание "тяжелой" гуманитарной ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Білорусь, КНДР, Еритрея і Сирія
ну, короче - сама рашка, бо та решта - просто придатки
Пошукайте її на мапі, і все зрозумієте.
И не рассказывайте мне, что "рашка не нападала ни на одну страну НАТО".
А отравление боевым ОВ в Британии? Беспилотник в Хорватии? Пролёт над Польшей?
Ах, это ещё не нападение?
То может подождать нападения кацапов на Балтию и тогда уже начинать задумываться?
Просто нет слов...
Але, - у кацапії все настільки запущено, що будь-яка сатира має негайну тенденцію до втілення у дійсність!
День занепокоєнь і закликань
Пустодзвони
Орган Импотененции
НАТО закликає...
...
чесно, вже верне від одного слова "закликає" від цих обєднань.