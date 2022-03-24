Генассамблея ООН призвала Россию прекратить полномасштабное вторжение в Украину

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию A/ES-11/L.2, возлагающую ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывающую к немедленному прекращению огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию A/ES-11/L.2, которая возлагает ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывает к немедленному прекращению огня.

В поддержку резолюции проголосовали 140 стран, 38 стран воздержались, и еще пять стран проголосовали против нее.

В числе проголосовавших "против" - сама Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея и Сирия. В числе воздержавшихся от голосования стран Алжир, Ангола, Армения, Боливия, ЦАР, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, ЮАР, Эфиопия, Шри Ланка, Мадагаскар, Узбекистан, Судан, Таджикистан и другие.

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В резолюции, предложенной Францией и Мексикой, подтверждается приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины", а также осуждается военная агрессия России на территории страны. Проект резолюции призывает РФ прекратить военные действия, немедленно вывести войска и вернуться на путь диалога.

Генеральная Ассамблея призвала обеспечить помощь мирным жителям и их защиту, а также раскритиковала страну-агрессора за создание "тяжелой" гуманитарной ситуации.