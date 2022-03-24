РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4738 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 732 32
агрессия (1698) ООН (3931)

Генассамблея ООН призвала Россию прекратить полномасштабное вторжение в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию A/ES-11/L.2, возлагающую ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывающую к немедленному прекращению огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию A/ES-11/L.2, которая возлагает ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывает к немедленному прекращению огня.

В поддержку резолюции проголосовали 140 стран, 38 стран воздержались, и еще пять стран проголосовали против нее.

В числе проголосовавших "против" - сама Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея и Сирия. В числе воздержавшихся от голосования стран Алжир, Ангола, Армения, Боливия, ЦАР, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, ЮАР, Эфиопия, Шри Ланка, Мадагаскар, Узбекистан, Судан, Таджикистан и другие.

Читайте также: Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о "помощи" Украине: "За" проголосовали только РФ и Китай

В резолюции, предложенной Францией и Мексикой, подтверждается приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины", а также осуждается военная агрессия России на территории страны. Проект резолюции призывает РФ прекратить военные действия, немедленно вывести войска и вернуться на путь диалога.

Генеральная Ассамблея призвала обеспечить помощь мирным жителям и их защиту, а также раскритиковала страну-агрессора за создание "тяжелой" гуманитарной ситуации.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Генасамблея ООН ---папірцем дупу підтріть
показать весь комментарий
24.03.2022 19:17
+15
Импотенты
показать весь комментарий
24.03.2022 19:19
+13
Як влаштуватися на роботу в оон ? Прийти, поседіти, закликати, в коайньому випадку занепокоєність висказати, і піти.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генасамблея ООН ---папірцем дупу підтріть
показать весь комментарий
24.03.2022 19:17 Ответить
закликали Клікуши
показать весь комментарий
24.03.2022 19:21 Ответить
Як влаштуватися на роботу в оон ? Прийти, поседіти, закликати, в коайньому випадку занепокоєність висказати, і піти.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:17 Ответить
Туда на работу берет преимущественно бывших президентов африканских и подобных стран.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:26 Ответить
Импотенты
показать весь комментарий
24.03.2022 19:19 Ответить
сама Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея і Сирія

ну, короче - сама рашка, бо та решта - просто придатки
показать весь комментарий
24.03.2022 19:20 Ответить
Ну Еритрею Ви помилково викреслили...
показать весь комментарий
24.03.2022 19:33 Ответить
Це ви так думаєте.
Пошукайте її на мапі, і все зрозумієте.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:00 Ответить
дайте вже їм велику стопку паперу...щоб всі хто хоче ,виразили свої озабоченності і почали дійсно щось робити
показать весь комментарий
24.03.2022 19:21 Ответить
А шо там призывает Лига сексуальных реформ? и есть ли нам смысл писать в Спортлото?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:21 Ответить
еще одна бесполезная организация вслед за нато закликає.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:22 Ответить
ООН, да похоже и НАТО, остались в прошлом веке и сейчас уже не дееспособны. К сожалению.
И не рассказывайте мне, что "рашка не нападала ни на одну страну НАТО".
А отравление боевым ОВ в Британии? Беспилотник в Хорватии? Пролёт над Польшей?
Ах, это ещё не нападение?
То может подождать нападения кацапов на Балтию и тогда уже начинать задумываться?
Просто нет слов...
показать весь комментарий
24.03.2022 19:24 Ответить
та нет, тогда тоже будут только очень очень сильно обеспокоены. Реально, я уверена, что даже при нападении на Польшу абсолютно ничего не было бы
показать весь комментарий
24.03.2022 19:26 Ответить
Закликаю звернути увагу, що скріншот із сатиричного сайту "Панорама".
Але, - у кацапії все настільки запущено, що будь-яка сатира має негайну тенденцію до втілення у дійсність!

показать весь комментарий
24.03.2022 19:57 Ответить
Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію A/ES-11/L.2 та закликає жителів планети Марс вплинути на Путіна щодо припинення вторгнення в Україну.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:26 Ответить
*****

День занепокоєнь і закликань

Пустодзвони
показать весь комментарий
24.03.2022 19:26 Ответить
Рассея это полностью коррупционое государство , это рассадник дерьма и подкупа по всему миру !
показать весь комментарий
24.03.2022 19:27 Ответить
заклики засуньте собі в задницю.достали ці срані помічники.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:33 Ответить
пук-пук пууууук !!!
показать весь комментарий
24.03.2022 19:37 Ответить
Ну? І яка відповідь була від роSSії?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:37 Ответить
мистер ШИКЛЬГРУБЕР, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАДО ЗАХВАТЫВАТЬ СУДЕТЫ, МЫ ВАС ПРИЗЫВАЕМ УВАЖАТЬ ЦЕЛОСНОСТЬ ЧЕХОСЛОВАКИИ, И ВООБЩЕ ПОЛЬША ДОЛЖНА БЫТЬ СВОБОДНОЙ, КАК ЭТО ЗАПАДНАЯ УКРАИНА ИСКОННО-НЕМЕЦКИЕ ТЕРРИТОРИИ? ВЫ НЕ ПРАВЫ, БЕЛОРУСИЯ НИКОГДА НЕ ВХОДИЛА В СОСТАВ ГОСУДАРСТВА НЕМЕЦКОГО? МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВАС УВАЖАТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УСТОИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ? НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ КАВКАЗ?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:38 Ответить
импотенты
показать весь комментарий
24.03.2022 19:40 Ответить
ООН Всемирный
Орган Импотененции
показать весь комментарий
24.03.2022 19:41 Ответить
ООН - Організація Озабочєнних Націй
показать весь комментарий
24.03.2022 20:01 Ответить
ООН закликає...
НАТО закликає...
...

чесно, вже верне від одного слова "закликає" від цих обєднань.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:51 Ответить
Заклично закликаємо закликати закликальників закликальними закликами!
показать весь комментарий
24.03.2022 20:03 Ответить
А Васька слушает да ест.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:12 Ответить
Единственный толк от этого ООН это социологическое исследование по вопросу кто из стран поддерживает в этой войне Украину,а кто рашку.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:32 Ответить
Люто +++++++++!
показать весь комментарий
24.03.2022 20:44 Ответить
ООН це ганьба Світу!
показать весь комментарий
24.03.2022 20:45 Ответить
 
 