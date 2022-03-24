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Генасамблея ООН закликала Росію припинити повномасштабне вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію A/ES-11/L.2, яка покладає відповідальність на Росію за гуманітарну кризу в Україні та закликає до негайного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На підтримку резолюції проголосували 140 країн, 38 країн утрималися та ще п'ять країн проголосували проти неї.

Серед тих, хто проголосував "проти", - сама Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея і Сирія. Серед країн, що утрималися від голосування, - Алжир, Ангола, Вірменія, Болівія, ЦАР, Китай, Куба, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Ефіопія, Шрі-Ланка, Мадагаскар, Узбекистан, Судан, Таджикистан та інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції про "допомогу" Україні: "За" проголосували лише РФ та Китай

У резолюції, запропонованій Францією та Мексикою, підтверджується відданість "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України", а також засуджується військова агресія Росії на території країни. Проект резолюції закликає РФ припинити воєнні дії, негайно вивести війська та повернутися на шлях діалогу.

Генеральна асамблея закликала забезпечити допомогу мирним жителям та їхній захист, а також розкритикувала країну-агресора за створення важкої гуманітарної ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця закликає Генасамблею ООН підтримати резолюцію щодо гуманітарної катастрофи через дії РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Генасамблея ООН ---папірцем дупу підтріть
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24.03.2022 19:17
+15
Импотенты
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24.03.2022 19:19
+13
Як влаштуватися на роботу в оон ? Прийти, поседіти, закликати, в коайньому випадку занепокоєність висказати, і піти.
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24.03.2022 19:17
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Генасамблея ООН ---папірцем дупу підтріть
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24.03.2022 19:17 Відповісти
закликали Клікуши
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24.03.2022 19:21 Відповісти
Як влаштуватися на роботу в оон ? Прийти, поседіти, закликати, в коайньому випадку занепокоєність висказати, і піти.
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24.03.2022 19:17 Відповісти
Туда на работу берет преимущественно бывших президентов африканских и подобных стран.
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24.03.2022 19:26 Відповісти
Импотенты
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24.03.2022 19:19 Відповісти
сама Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея і Сирія

ну, короче - сама рашка, бо та решта - просто придатки
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24.03.2022 19:20 Відповісти
Ну Еритрею Ви помилково викреслили...
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24.03.2022 19:33 Відповісти
Це ви так думаєте.
Пошукайте її на мапі, і все зрозумієте.
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24.03.2022 20:00 Відповісти
дайте вже їм велику стопку паперу...щоб всі хто хоче ,виразили свої озабоченності і почали дійсно щось робити
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24.03.2022 19:21 Відповісти
А шо там призывает Лига сексуальных реформ? и есть ли нам смысл писать в Спортлото?
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24.03.2022 19:21 Відповісти
еще одна бесполезная организация вслед за нато закликає.
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24.03.2022 19:22 Відповісти
ООН, да похоже и НАТО, остались в прошлом веке и сейчас уже не дееспособны. К сожалению.
И не рассказывайте мне, что "рашка не нападала ни на одну страну НАТО".
А отравление боевым ОВ в Британии? Беспилотник в Хорватии? Пролёт над Польшей?
Ах, это ещё не нападение?
То может подождать нападения кацапов на Балтию и тогда уже начинать задумываться?
Просто нет слов...
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24.03.2022 19:24 Відповісти
та нет, тогда тоже будут только очень очень сильно обеспокоены. Реально, я уверена, что даже при нападении на Польшу абсолютно ничего не было бы
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24.03.2022 19:26 Відповісти
Закликаю звернути увагу, що скріншот із сатиричного сайту "Панорама".
Але, - у кацапії все настільки запущено, що будь-яка сатира має негайну тенденцію до втілення у дійсність!

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24.03.2022 19:57 Відповісти
Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію A/ES-11/L.2 та закликає жителів планети Марс вплинути на Путіна щодо припинення вторгнення в Україну.
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24.03.2022 19:26 Відповісти
*****

День занепокоєнь і закликань

Пустодзвони
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24.03.2022 19:26 Відповісти
Рассея это полностью коррупционое государство , это рассадник дерьма и подкупа по всему миру !
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24.03.2022 19:27 Відповісти
заклики засуньте собі в задницю.достали ці срані помічники.
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24.03.2022 19:33 Відповісти
пук-пук пууууук !!!
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24.03.2022 19:37 Відповісти
Ну? І яка відповідь була від роSSії?
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24.03.2022 19:37 Відповісти
мистер ШИКЛЬГРУБЕР, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАДО ЗАХВАТЫВАТЬ СУДЕТЫ, МЫ ВАС ПРИЗЫВАЕМ УВАЖАТЬ ЦЕЛОСНОСТЬ ЧЕХОСЛОВАКИИ, И ВООБЩЕ ПОЛЬША ДОЛЖНА БЫТЬ СВОБОДНОЙ, КАК ЭТО ЗАПАДНАЯ УКРАИНА ИСКОННО-НЕМЕЦКИЕ ТЕРРИТОРИИ? ВЫ НЕ ПРАВЫ, БЕЛОРУСИЯ НИКОГДА НЕ ВХОДИЛА В СОСТАВ ГОСУДАРСТВА НЕМЕЦКОГО? МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВАС УВАЖАТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УСТОИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ? НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ КАВКАЗ?
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24.03.2022 19:38 Відповісти
импотенты
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24.03.2022 19:40 Відповісти
ООН Всемирный
Орган Импотененции
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24.03.2022 19:41 Відповісти
ООН - Організація Озабочєнних Націй
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24.03.2022 20:01 Відповісти
ООН закликає...
НАТО закликає...
...

чесно, вже верне від одного слова "закликає" від цих обєднань.
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24.03.2022 19:51 Відповісти
Заклично закликаємо закликати закликальників закликальними закликами!
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24.03.2022 20:03 Відповісти
А Васька слушает да ест.
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24.03.2022 20:12 Відповісти
Единственный толк от этого ООН это социологическое исследование по вопросу кто из стран поддерживает в этой войне Украину,а кто рашку.
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24.03.2022 20:32 Відповісти
Люто +++++++++!
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24.03.2022 20:44 Відповісти
ООН це ганьба Світу!
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24.03.2022 20:45 Відповісти
 
 