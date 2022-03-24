Генасамблея ООН закликала Росію припинити повномасштабне вторгнення в Україну

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію A/ES-11/L.2, яка покладає відповідальність на Росію за гуманітарну кризу в Україні та закликає до негайного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На підтримку резолюції проголосували 140 країн, 38 країн утрималися та ще п'ять країн проголосували проти неї.

Серед тих, хто проголосував "проти", - сама Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея і Сирія. Серед країн, що утрималися від голосування, - Алжир, Ангола, Вірменія, Болівія, ЦАР, Китай, Куба, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Ефіопія, Шрі-Ланка, Мадагаскар, Узбекистан, Судан, Таджикистан та інші.

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У резолюції, запропонованій Францією та Мексикою, підтверджується відданість "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України", а також засуджується військова агресія Росії на території країни. Проект резолюції закликає РФ припинити воєнні дії, негайно вивести війська та повернутися на шлях діалогу.

Генеральна асамблея закликала забезпечити допомогу мирним жителям та їхній захист, а також розкритикувала країну-агресора за створення важкої гуманітарної ситуації.

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