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война (46875) Подоляк Михаил (243)

Сегодня Украина диктует правила игры и стала глобальным лидером, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,армія

Украина стала глобальным лидером на мировой арене.

Об этом в Telegram сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Месяц войны. Вероломной, неспровоцированной, лицемерной, а потому чрезвычайно жестокой. РФ своим бесцеремонным вторжением в Украину и бесчеловечным ведением боевых действий против мирных граждан обнулила свою историю, свою экономику и репутацию. Украина же стала глобальным лидером, и поэтому мы просто обязаны победить", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Все решает сегодня не Путин, а Зеленский", - Подоляк о переговорном процессе между Украиной и РФ

По словам Подоляка, 95% украинцев показали миру, что такое большая нация.

"Украина сегодня диктует политически глобальную моду. Украина сегодня диктует правила игры и стала глобальным лидером", - добавил он.
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Топ комментарии
+25
хватит балаболить подоляк
никто не забыл как вы ракетную программу и оборонный бюджет в асфальт закатали
пока не до этого, потом я думаю украинцы много "хорошего" узнают про оп и прочих

зачем эти бодрящие возгласы, когда еще много территории освободить впереди надо
ты думаешь они посмотрят на потери и домой уползут?

ваша задача готовиться к худшим сценариям, а не делить шкуру неубитого медведя
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24.03.2022 19:50
+21
Хосподя, Подоляк, который советник Ермака, который пропал с радаров, всё в соцсетях "воюет" и никак не уймётся, всё лавры Арестовича покоя не дают
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24.03.2022 19:42
+20
Іноді краще жувати, ніж говорити.
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24.03.2022 19:43
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ну....скромніше на рахунок лідерства....
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24.03.2022 19:42 Ответить
А що робити, коли несе?
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24.03.2022 19:48 Ответить
С коксом они так и не завязали 😁
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24.03.2022 19:51 Ответить
Їм Агрохімія щось постійно в айкоси підсипає. І Дєрмаку і Подляку. Ото їх постійно і пре...
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24.03.2022 19:54 Ответить
Если это так ,то это просто прекрасно !
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24.03.2022 19:42 Ответить
Латвія та Словенія заявили що не будуть сплачувати за кацапський газ в фублях.
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24.03.2022 19:42 Ответить
надрукують та сплатять.
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24.03.2022 19:44 Ответить
причем одной купюрой,что б рашкованам не тажело было его тащить)))
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24.03.2022 20:16 Ответить
Все равно надорвутся:
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24.03.2022 20:48 Ответить
Хосподя, Подоляк, который советник Ермака, который пропал с радаров, всё в соцсетях "воюет" и никак не уймётся, всё лавры Арестовича покоя не дают
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24.03.2022 19:42 Ответить
Іноді краще жувати, ніж говорити.
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24.03.2022 19:43 Ответить
Слава ЗСУ ! І всім причетним !
От хто вершить зараз історію !
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24.03.2022 19:43 Ответить
Звісно, під керуванням найвеличнішого.
На всяк випадок - це сарказм.
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24.03.2022 19:43 Ответить
Тихо-тихо.. у нас всегда всё хорошо начинается.. главное чем закончится..
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24.03.2022 19:44 Ответить
А да! Тепер Байден повістку дня пише особисто Подоляк!
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24.03.2022 19:52 Ответить
штаты работают тихо. и израиль чмырить не надо. никто не знает откуда прилетит писдюлина. а она прилетит.
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24.03.2022 19:59 Ответить
От і я про те. Який вже день.
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24.03.2022 21:10 Ответить
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24.03.2022 19:46 Ответить
То коли нас вже в ЖЕ 7 покличуть?
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24.03.2022 19:48 Ответить
І 5% наші нікчемні посадовці які намагаються заробити політичні дивіденди примазуючись до звитяг ЗСУ
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24.03.2022 19:48 Ответить
Яку "моду" демонструє Україна?Що вон меле?
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24.03.2022 19:49 Ответить
Примір, є на себе корону світового лідера.
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24.03.2022 19:53 Ответить
вообще то умный человек сам себя не хвалит...другие должны хвалить.
подоляка зеленая
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24.03.2022 19:49 Ответить
Ну всі хвалять ЗСУ, на крайняк президента, а шо залишається великим трускавецьким політикам?
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24.03.2022 19:52 Ответить
*** какое оно тупое.....
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24.03.2022 19:50 Ответить
хватит балаболить подоляк
никто не забыл как вы ракетную программу и оборонный бюджет в асфальт закатали
пока не до этого, потом я думаю украинцы много "хорошего" узнают про оп и прочих

зачем эти бодрящие возгласы, когда еще много территории освободить впереди надо
ты думаешь они посмотрят на потери и домой уползут?

ваша задача готовиться к худшим сценариям, а не делить шкуру неубитого медведя
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24.03.2022 19:50 Ответить
А хто він такий той Подалаяк ?
У нього робота така. Для балабольства і наймали.
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24.03.2022 20:02 Ответить
ну не знаю
в делегации переговорщиков

этот оп не поймешь
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24.03.2022 20:47 Ответить
То не завдяки, а 'вопрєкі' зеленим))
Могли сказати, ну ви 3 роки не готувались до війни, то чому ми маємо вам допомагати?
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24.03.2022 19:50 Ответить
ДАЙ БОГ ,так и дальше!
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24.03.2022 19:50 Ответить
Подолюк, не лезь бежать впереди паровоза с тремя флагами, придавит!
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24.03.2022 19:51 Ответить
Не надо выдавать желаемое за действительное - тем более что это все щедро оплачивается кровью украинских граждан Подоляка понесло - посмотрим что после переховоров будет и что они там намутят с арахамией в связке.
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24.03.2022 19:51 Ответить
А де та арахамія? Її тушка вилазить тільки на переговори і ті показали лише 1 раз. Вже тижні 2 не видно і не чутно. Десь сидить з кахлетою на Закарпатті.
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24.03.2022 19:55 Ответить
Подоляку поскромней бы быть. А то он вместе с Ермаком и Арестовичем любят трепаться, а ответственности их должности придворных хранителей королевского ночного горшка, не предполагают.
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24.03.2022 19:52 Ответить
ветеринара нет??(усыпить этого подоляка)
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24.03.2022 19:54 Ответить
Глобальным лидером? Это шутка?😁до первого апреля еще недаля.
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24.03.2022 19:54 Ответить
Неповторимый тур: «Увидеть Чернобаевку и умереть!» Спрашивайте во всех военкоматах РФ! Ветеранам Чечни и Афгана-скидка 50%!
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24.03.2022 19:56 Ответить
Глобальные лидеры? Это вы тем, кто снабжает оружием, деньгами, помощью беженцам и санкциями для рф? Скромнее надо с заявлениями, ато не поймут))))
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24.03.2022 19:56 Ответить
Давайте ****** петицию для США чтобы усилили санкции по Абрамовичу
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24.03.2022 19:58 Ответить
квартал 96?
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24.03.2022 19:58 Ответить
Квартал 2022.
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24.03.2022 20:11 Ответить
И тут Остапа понесло...
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24.03.2022 19:58 Ответить
Эти сервисы стали в Украине бесплатными или почти бесплатными: список компаний, которые помогают.

https://www.rbc.ua/rus/styler/servisy-stali-ukraine-besplatnymi-besplatnymi-1648143136.html
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24.03.2022 19:58 Ответить
Подоляк,ну ты тоже не загоняй,какие 95% если беженцев только 10% из 42млн?
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24.03.2022 19:59 Ответить
Його якийсь кацап підчас перемовин вкусив? Вялічіє поперло?
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24.03.2022 19:59 Ответить
Що воно меле?!
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24.03.2022 20:00 Ответить
з передозу і не таке присниться
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24.03.2022 20:10 Ответить
полезный идиот для кацапов,лавры пескова не дают покоя ему......
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24.03.2022 20:01 Ответить
подохляк, ты там это, в порядке? КОРОНА Наполеона не жмёт? да наша страна, наш героический народ, ЗСУ = просто альфа самцы сейчас, да это так, нас вынудил выбесил заставил ужасный варварский недон-народ мокшандии, и да, мотивация наших героев в разы Доблестнее и Почётнее чем у орков, но где бы мы были без помощи Цивилизованного мира? да, дают мало, да меньше чем хотелось, да не хотят сами на нас воевать, а они и не обязаны. Мы альфачи в данный момент, на хайпе, и на хайпе мы будем в потоке правденой ярости и гнева, не замечать ранения, тысячи жертв, разрушенные города. но МЫ ВЫСТОИМ. СЛАВА ЗСУ - единственному гаранту существования нашей нации, который никогда не продаст нас, в отличии от зрадоляков и дерьмаков, януковичей, порошенок и прочих приспособленцев. только самоотдача и жертвенность наших мужиков и пацанов, МЫ ВЫСТОИМ. на зло мордве ******, пускай хоть конец света, но мы прикончим их вонючую империю, мы просто обязаны!
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24.03.2022 20:04 Ответить
і начебто все так, але понесло подоляку, а ще тільки четвер...
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24.03.2022 20:04 Ответить
🏛️А з Абрамовичем некрасиво вийшло. Історію про те, як Зеленський просив Байдена не вводити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, як проти одного з найближчих соратників Путіна, бо Абрамович може виступити посередником у переговорах з Росією, офіс президента намагається героїчно замовчати. Ні спростування, ні взагалі будь-яких заяв звідти не чути і зрозуміло чому. На будь-яку заяву ОП, видання The Wall Street Journal може надати докази, отримані… прямо з Білого Дому. У тому, що історію в пресу злив Держдепартамент США, у ОП не сумніваються. 😉І це вкрай неприємний сигнал для ОП. Західний істеблішмент щойно відверто нагадав Зеленському та Єрмаку, що героєм опору Зеленського малює західна преса. Політичний істеблішмент до команди в ОП відноситься так само як і до війни. Як до кульгавих качок. Те, що наступні вибори Зеленський програє, у Білому Домі та в Уайт-Холі ніхто не сумнівається. 🤷🏻‍♂️Цьогорічні рейтинги? Ми вас благаємо. Війна вочевидь затягується. Швидкої та блискучої перемоги не буде, буде довгий процес провокування Росії на введення у бій останніх її резервів, лише після яких Українська армія перейде до активних дій. Населення за цей час порядком втомиться і розлютиться. А щойно стане очевидним, що удача на боці України, на повний голос заговорить опозиція. І тоді Зеленському пригадають усе. І згорнуті програми озброєнь та розвитку армії. І Велике Будівництво дорогами якого, за дивним збігом обставин, тепер маневрує російська армія. І особливо - те, як волонтерську допомогу намагався підім'яти під себе особисто пан Єрмак, як митниця влаштовувала волонтерам формене пограбування на кордоні та як волонтерські вантажі нахабно відбирає Львівська обладміністрація, з благословення здогадайтеся-кого. І не тільки. 🏗️А там піде відновлення економіки зруйнованою війною. І тут рейтинги влади впадуть до землі. Невдоволених будуть натовпи. І коли Захід поцікавиться, куди поділися виділені ним фінанси... Попереду команда Зеленського має безліч проблем. 📝Що ж сталося з Абрамовичем? Прямо протилежне до того, що розповів Байдену Зеленський. Жодного впливу на Путіна Абрамович не має, та власне ніколи й не мав. Те, що Абрамович виступав номінальним власником бізнесів, з яких реально годувалась російська еліта, в очах Путіна робить його не більш значущим, ніж будь-який інший російський олігарх. Путіна пов'язують з Абрамовичем завдяки низці обставин, що сталися в нульових. Але з того часу витекло багато води. 💰Насправді не Офіс президента шукав зв'язку з Абрамовичем, а навпаки. Абрамович умовив Коломойського звести його з Єрмаком, коли усвідомив, який меч санкцій навис над його головою. Єрмак від суми, озвученої Абрамовичем, втратив сон і спокій. Тут і виникла ідея виставити Абрамовича посередником на переговорах і таким чином вивести його з-під санкцій. За зговоренною ціною. 👀Спершу про Абрамовича-переговорника Зеленський розповів міністру закордонних справ Англії Ліз Трасс. Проте те, маючи на руках дані МІ-6, прохання Зеленського просто проігнорувало. Абрамович потрапив під санкції ЄС повній програмі. При цьому випускниця Оксфорда Трас не злила Зеленського хоча б пресі. Тут би Єрмаку й замислитись, що вони в пастку лізуть. 🤕Але Єрмак, побачивши гроші, втрачає волю, і Зеленський розповів казку про Абрамовича-перемовника Байдену. А Байден, уже поінформований британцями, мигдальничати не став. Він просто злив інформацію пресі. Серед іншого, щоб показати «героям» з Офісу президента України, де їх справжнє місце. Тему, природно, тепер смакують у Москві. А ОП мовчить. 🤦🏼Що тепер? Як мінімум затихнуть антиНАТОвські заяви Офісу президента. Захід вони вже розлютили.
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24.03.2022 20:05 Ответить
не буду нікого виправдовувати, але щ абрамовичем не виключено що фейк
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24.03.2022 20:12 Ответить
було і на амеріканьских новинах з багаточисельними повторами - не фейк.
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24.03.2022 20:15 Ответить
U ZEokruzhenija nabljudajetsa sidrom ***** , tobish manija velichija ...eta nastarazhivajet !
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24.03.2022 20:13 Ответить
Пздж все больше разгорается...
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24.03.2022 20:13 Ответить
Лідери не жебрають по світу, а можууть захистити себе своїми силами. Або силами своїх союзників. Варто розрізняти прихильність та обов'язок. У лідера не має проблем з отриманням літаків і.т.ін. Пану Подоляку треба трохи відпочити!
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24.03.2022 20:17 Ответить
хто там що кому диктує?,ти що дуже,знов нанюхався кислих помидор? чи може перекурив? ти хоч би сам не виконував того що путін диктує. препиніт цей дурноватий тон. ви не на сцені,це жорстка правда життя. поки що Украіна воює успішно не зважаючи на ваші перепони в фінансувані ВПК(згадай минулий рік і не освоєні сорок міліонів,згадай де наші протикорабельні ракет "нептун" і"Сапсан" які ви заборонили виробляти бо це не ваша подача.Де наші високоточні "вільхи" де все решта. не хошу перелічувати все що ви затормозили) бо у вас була концепція миру "нужно просто перестать стрелять" та "заглянуть в глаза путіну і побачити там мир". ******* ви квартальні. Диктує він.Просрали час на внутрішні чвари,розікрали гроші,оточили ***** зрадниками,а тепер ПАМАГИТЕ!!! Чому до цих пір агенти ФСБ УПЦ МП до цих пір жирують,чому до цих пір ОПЗЖ жирують і не в тюрмі разом з Новинським і Шуфричем і всіма ригами.....дуже багато до вас питань,але це все потім.Диктує він...Диктатор *****...
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24.03.2022 20:22 Ответить
Воно що не просихає там в ОП?

То лідери звичайно просять допомоги в аутсайдерів чи навпаки?
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24.03.2022 20:25 Ответить
Хто знає скільки є заступників голови офісу призидента і скільки радників?
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24.03.2022 20:42 Ответить
більше того,як би не ви і ваша дебільна квартальна політика знищення армії недофінансуванням і багато інших речей,Украіна була б набагато сильнішою. І воювати було би чим і набагато скоріше все відбувалоб ся. І зараз украіна стримує агрессора не завдяки вам , а в супереч вашим намаганням все зруйнувати,що зробили попередники.А зробили вони те що зараз росія відгребає по повній. І якби не ви,то відгребала би ще більше. І ще, де беня? чому беня не дає на озброєння і на армію грошей.Щось беня всрався. і втікти неможе бо посадят американці,і воювати боіться,бо може прийдеться ще на поклон до путлера повзти. То починайте диктувати своїм зрадникам спочатку, а потім вже ликтуйте моду.
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24.03.2022 20:46 Ответить
Воно просто хотіло сказати, що є радником президента глобального лідера.
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24.03.2022 20:46 Ответить
Подоляк, иди ***** со своей пропагандой. Лучше бы армию вооружали вместо закатывания денег в асфальт. Раскудахиался. Верю в ВСУ и не верю в ОПу. Короче, иди в #опу.
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24.03.2022 21:21 Ответить
Пане подоляк та Ко, а ти зі своєю компанією входиш у решту 5%...
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24.03.2022 21:41 Ответить
От міністр Кулеба, - нормальний професіонал.
А це все кодло ОПівське тільки дратує українців своїми незугарними баляндрасами.
Зеленський! Або заткни їм писок, або нехай ідуть по курсу кацапського корабля.
Негайно! Бо шкоду роблять, негідники! Краще мовчіть, суки, поки у людей терпець не увірвався!
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24.03.2022 22:44 Ответить
Варто б було подивитися стрім Олега Насобіна від 24/03 - де він дуже добре розповів про троїцю-Абрамович-Єрмак-Подоляк і як їх викиди оцінюються нашими союзниками!
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25.03.2022 07:37 Ответить
Варто нагадати, що згідно до статті 114 кримінального кодексу України громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. мають бути негайно арештовані за «несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану...» позаяк «діі, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років».

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25.03.2022 10:07 Ответить
 
 