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Сегодня Украина диктует правила игры и стала глобальным лидером, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина стала глобальным лидером на мировой арене.
Об этом в Telegram сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Месяц войны. Вероломной, неспровоцированной, лицемерной, а потому чрезвычайно жестокой. РФ своим бесцеремонным вторжением в Украину и бесчеловечным ведением боевых действий против мирных граждан обнулила свою историю, свою экономику и репутацию. Украина же стала глобальным лидером, и поэтому мы просто обязаны победить", - говорится в сообщении.
По словам Подоляка, 95% украинцев показали миру, что такое большая нация.
"Украина сегодня диктует политически глобальную моду. Украина сегодня диктует правила игры и стала глобальным лидером", - добавил он.
Топ комментарии
+25 NCG
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+21 Дмитрий Иванов 933bda32
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+20 Чайка Київ
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От хто вершить зараз історію !
На всяк випадок - це сарказм.
подоляка зеленая
никто не забыл как вы ракетную программу и оборонный бюджет в асфальт закатали
пока не до этого, потом я думаю украинцы много "хорошего" узнают про оп и прочих
зачем эти бодрящие возгласы, когда еще много территории освободить впереди надо
ты думаешь они посмотрят на потери и домой уползут?
ваша задача готовиться к худшим сценариям, а не делить шкуру неубитого медведя
У нього робота така. Для балабольства і наймали.
в делегации переговорщиков
этот оп не поймешь
Могли сказати, ну ви 3 роки не готувались до війни, то чому ми маємо вам допомагати?
https://www.rbc.ua/rus/styler/servisy-stali-ukraine-besplatnymi-besplatnymi-1648143136.html
То лідери звичайно просять допомоги в аутсайдерів чи навпаки?
А це все кодло ОПівське тільки дратує українців своїми незугарними баляндрасами.
Зеленський! Або заткни їм писок, або нехай ідуть по курсу кацапського корабля.
Негайно! Бо шкоду роблять, негідники! Краще мовчіть, суки, поки у людей терпець не увірвався!