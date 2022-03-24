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Сьогодні Україна диктує правила гри та стала глобальним лідером, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна стала глобальним лідером на світовій арені.
Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Місяць війни. Віроломної, неспровокованої, лицемірної, а тому надзвичайно жорстокої. РФ своїм безцеремонним вторгненням в Україну та нелюдським веденням бойових дій проти мирних громадян обнулила свою історію, свою економіку та репутацію. Україна ж стала глобальним лідером, і тому ми просто зобов'язані перемогти", - йдеться в повідомленні.
За словами Подоляка, 95% українців показали цілому світу, що таке велика нація.
"Україна сьогодні диктує політично-глобальну моду. Україна сьогодні диктує правила гри та стала глобальним лідером", - додав він.
Топ коментарі
+25 NCG
показати весь коментар24.03.2022 19:50
+21 Дмитрий Иванов 933bda32
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+20 Чайка Київ
показати весь коментар24.03.2022 19:43
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От хто вершить зараз історію !
На всяк випадок - це сарказм.
подоляка зеленая
никто не забыл как вы ракетную программу и оборонный бюджет в асфальт закатали
пока не до этого, потом я думаю украинцы много "хорошего" узнают про оп и прочих
зачем эти бодрящие возгласы, когда еще много территории освободить впереди надо
ты думаешь они посмотрят на потери и домой уползут?
ваша задача готовиться к худшим сценариям, а не делить шкуру неубитого медведя
У нього робота така. Для балабольства і наймали.
в делегации переговорщиков
этот оп не поймешь
Могли сказати, ну ви 3 роки не готувались до війни, то чому ми маємо вам допомагати?
https://www.rbc.ua/rus/styler/servisy-stali-ukraine-besplatnymi-besplatnymi-1648143136.html
То лідери звичайно просять допомоги в аутсайдерів чи навпаки?
А це все кодло ОПівське тільки дратує українців своїми незугарними баляндрасами.
Зеленський! Або заткни їм писок, або нехай ідуть по курсу кацапського корабля.
Негайно! Бо шкоду роблять, негідники! Краще мовчіть, суки, поки у людей терпець не увірвався!