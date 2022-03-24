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Село Малиновка на Запорожье освобождено от российских захватчиков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области освобождено от российских захватчиков.

Об этом сообщил глава Малиновской громады Владимир Шиш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Запорожской ОВА.

"Из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена", - отметил Шиш.

По его словам, ситуация в громаде критическая. Захватчики поставили везде блокпосты и не пускают никого в деревни. Как следствие есть гуманитарные проблемы – с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба.

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Глава громады добавил, что важно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли уехать.
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Топ комментарии
+21
*Свадьба в Малиновке - эх опять власть меняется... СЛАВА ЗСУ!
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24.03.2022 20:10
+18
власть больше НЕ меняется!!!
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24.03.2022 20:11
+14
Сегодня вычитал новость: ВСУ освободила Лукьяновку (скоро наверно булет на цензоре). Напрягся. Оказалось, что Лукьяновка это не только метро/микрорайон в Киеве, но и село в Киевской области на границе с Черниговской
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24.03.2022 20:06
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Сегодня вычитал новость: ВСУ освободила Лукьяновку (скоро наверно булет на цензоре). Напрягся. Оказалось, что Лукьяновка это не только метро/микрорайон в Киеве, но и село в Киевской области на границе с Черниговской
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24.03.2022 20:06 Ответить
есть еще одна. рузкий вертолет разхерячил базу рф. горы трупов и техники. русобандеровей или просто угашеный?
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24.03.2022 20:16 Ответить
натрапив на мапі на Волноваху
подивіться на ці фото невеличкого чистенького українського містечка !
а що з ним тепер ?

https://www.google.com/maps/place/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0,+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+85700/@47.6038356,37.4954689,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipN8yLfe9QWGl49CLRC9gxjUjF55SWbQ-Vm6aiy7!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN8yLfe9QWGl49CLRC9gxjUjF55SWbQ-Vm6aiy7%3Dw152-h86-k-no!7i4000!8i2250!4m6!3m5!1s0x40e73545b2a06c6d:0xedb8dddfb4e7d9f2!8m2!3d47.5951141!4d37.4831419!10e5
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24.03.2022 20:25 Ответить
і дуже файно !!!
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24.03.2022 20:07 Ответить
надзвичайно !

згадані села - це горловина до оточеного Марика зі сторони Запоріжжя
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24.03.2022 20:31 Ответить
тоді доповню - дуже ДУЖЕ файно !
так?
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24.03.2022 20:37 Ответить
Молодці!!!!💛💙🙏
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24.03.2022 20:09 Ответить
*Свадьба в Малиновке - эх опять власть меняется... СЛАВА ЗСУ!
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24.03.2022 20:10 Ответить
власть больше НЕ меняется!!!
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24.03.2022 20:11 Ответить
Мочи кацапську нечесть!
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24.03.2022 20:11 Ответить
Грициан Таврический свадьбу сыграть не успел.
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24.03.2022 20:11 Ответить
Несчастные люди в селах абсолютно беззащитны перед этой ордой. Остается надеяться, что Зе-клоуны сделают правильные выводы из войны и вооружат население, чтобы в будущем такое не повторилось.
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24.03.2022 20:12 Ответить
что ты сделаешь с автоматами против техники - там же женщины и дети наверное - нужно было зеленой власти сразу эвакуацию делать а не сопли жевать с перепуганным лицом
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24.03.2022 22:49 Ответить
Это та Малиновка где Попандопало с Грицианом зажигали?
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24.03.2022 20:13 Ответить
Та была в Таврии (Крыму). Дай Бог и ту Малиновку освободят
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24.03.2022 20:16 Ответить
Ви притомний? Таврия это все азовське причерноморье в том числе! Перепись таврийской губернии смотрите!
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24.03.2022 20:37 Ответить
Так дійсно неправий (https://www.kinoafisha.info/question/filmy/gde--snimali-film-svadba-v-malinovke/). Був впевнений, що мова йшла про Малинівку Бахчисарайського району, яку сподіваюсь також звільнят
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24.03.2022 20:48 Ответить
Ну якщо поручь десь е Яблунівка, то та.
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24.03.2022 20:27 Ответить
В 2013 году в рамках фестиваля «Свадьба в Малиновке» в посёлке Малиновка Чугуевского района Харьковской области был установлен памятник одному из персонажей одноимённого фильма.
По мнению украинского киноведа В. Н. Миславского некоторые натурные съёмки фильма проводились именно в посёлке Малиновка Чугуевского района, хотя по более распространённой версии это происходило в Малиновке Глобинского района Полтавской области, а сам фильм снимался в нескольких сёлах Лубенского района Полтавской области.
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24.03.2022 22:18 Ответить
Дякуємо ! Слава ЗСУ!
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24.03.2022 20:14 Ответить
було десь так ?
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24.03.2022 20:20 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2022 20:34 Ответить
У полон не брати нелюдив! За замах на Україну лише смерть будь яким зайдам!
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24.03.2022 20:41 Ответить
Типу в напрямку Маріуполю?
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24.03.2022 20:51 Ответить
 
 