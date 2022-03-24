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Село Малинівка на Запоріжжі звільнено від російських загарбників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області звільнено від російських загарбників.

Про це повідомив голова Малинівської громади Володимир Шиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Запорізької ОВА.

"Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена", - зазначив Шиш.

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За його словами, ситуація у громаді критична. Загарбники поставили скрізь блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків, хліба.

Голова громади додав, що важливо організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли виїхати.

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Топ коментарі
+21
*Свадьба в Малиновке - эх опять власть меняется... СЛАВА ЗСУ!
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24.03.2022 20:10
+18
власть больше НЕ меняется!!!
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24.03.2022 20:11
+14
Сегодня вычитал новость: ВСУ освободила Лукьяновку (скоро наверно булет на цензоре). Напрягся. Оказалось, что Лукьяновка это не только метро/микрорайон в Киеве, но и село в Киевской области на границе с Черниговской
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24.03.2022 20:06
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Сегодня вычитал новость: ВСУ освободила Лукьяновку (скоро наверно булет на цензоре). Напрягся. Оказалось, что Лукьяновка это не только метро/микрорайон в Киеве, но и село в Киевской области на границе с Черниговской
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24.03.2022 20:06 Відповісти
есть еще одна. рузкий вертолет разхерячил базу рф. горы трупов и техники. русобандеровей или просто угашеный?
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24.03.2022 20:16 Відповісти
натрапив на мапі на Волноваху
подивіться на ці фото невеличкого чистенького українського містечка !
а що з ним тепер ?

https://www.google.com/maps/place/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0,+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+85700/@47.6038356,37.4954689,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipN8yLfe9QWGl49CLRC9gxjUjF55SWbQ-Vm6aiy7!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN8yLfe9QWGl49CLRC9gxjUjF55SWbQ-Vm6aiy7%3Dw152-h86-k-no!7i4000!8i2250!4m6!3m5!1s0x40e73545b2a06c6d:0xedb8dddfb4e7d9f2!8m2!3d47.5951141!4d37.4831419!10e5
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24.03.2022 20:25 Відповісти
і дуже файно !!!
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24.03.2022 20:07 Відповісти
надзвичайно !

згадані села - це горловина до оточеного Марика зі сторони Запоріжжя
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24.03.2022 20:31 Відповісти
тоді доповню - дуже ДУЖЕ файно !
так?
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24.03.2022 20:37 Відповісти
Молодці!!!!💛💙🙏
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24.03.2022 20:09 Відповісти
*Свадьба в Малиновке - эх опять власть меняется... СЛАВА ЗСУ!
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24.03.2022 20:10 Відповісти
власть больше НЕ меняется!!!
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24.03.2022 20:11 Відповісти
Мочи кацапську нечесть!
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24.03.2022 20:11 Відповісти
Грициан Таврический свадьбу сыграть не успел.
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24.03.2022 20:11 Відповісти
Несчастные люди в селах абсолютно беззащитны перед этой ордой. Остается надеяться, что Зе-клоуны сделают правильные выводы из войны и вооружат население, чтобы в будущем такое не повторилось.
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24.03.2022 20:12 Відповісти
что ты сделаешь с автоматами против техники - там же женщины и дети наверное - нужно было зеленой власти сразу эвакуацию делать а не сопли жевать с перепуганным лицом
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24.03.2022 22:49 Відповісти
Это та Малиновка где Попандопало с Грицианом зажигали?
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24.03.2022 20:13 Відповісти
Та была в Таврии (Крыму). Дай Бог и ту Малиновку освободят
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24.03.2022 20:16 Відповісти
Ви притомний? Таврия это все азовське причерноморье в том числе! Перепись таврийской губернии смотрите!
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24.03.2022 20:37 Відповісти
Так дійсно неправий (https://www.kinoafisha.info/question/filmy/gde--snimali-film-svadba-v-malinovke/). Був впевнений, що мова йшла про Малинівку Бахчисарайського району, яку сподіваюсь також звільнят
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24.03.2022 20:48 Відповісти
Ну якщо поручь десь е Яблунівка, то та.
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24.03.2022 20:27 Відповісти
В 2013 году в рамках фестиваля «Свадьба в Малиновке» в посёлке Малиновка Чугуевского района Харьковской области был установлен памятник одному из персонажей одноимённого фильма.
По мнению украинского киноведа В. Н. Миславского некоторые натурные съёмки фильма проводились именно в посёлке Малиновка Чугуевского района, хотя по более распространённой версии это происходило в Малиновке Глобинского района Полтавской области, а сам фильм снимался в нескольких сёлах Лубенского района Полтавской области.
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24.03.2022 22:18 Відповісти
Дякуємо ! Слава ЗСУ!
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24.03.2022 20:14 Відповісти
було десь так ?
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24.03.2022 20:20 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2022 20:34 Відповісти
У полон не брати нелюдив! За замах на Україну лише смерть будь яким зайдам!
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24.03.2022 20:41 Відповісти
Типу в напрямку Маріуполю?
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24.03.2022 20:51 Відповісти
 
 