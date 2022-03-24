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Порошенко предлагает увольнять высокопоставленных должностных лиц, отсиживающихся под западной границей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

порошенко

Высокопоставленные должностные лица – народные депутаты, чиновники и госчиновники – должны быть на рабочих местах в Киеве, убежден Петр Порошенко. В Европейской Солидарности предлагают предусмотреть наказание за фактическое дезертирство в тыл для топ-чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы предложили Верховной Раде обязательно убрать дезертиров и убегающих из Киева под предлогом того, что они будут "сохранять институционное управление". Столицей Украины является город Киев. Мы будем давать отпор, и никто сдавать столицу не собирается. Следовательно, кто хочет бежать из Киева: пишите заявление, увольняйтесь и бегите, оставляя оборону нашей столицы без вашего участия", – заметил Порошенко.

Порошенко также сообщил, что в первом чтении парламент поддержал законопроект "ЕС" о возможности совмещения народными депутатами службы в ВСУ или теробороне. Эту инициативу поддержали 347 народных депутатов.

"Мы устраним те препятствия, которые раньше это запрещали делать. И в первом чтении этот закон был принят конституционным большинством", – констатировал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал депутатов и чиновников вернуться в Украину: Даю 24 часа

Он также напомнил, что фракция ЕС предлагает усилить социальные гарантии для добровольцев из подразделений территориальной обороны, созданных в общинах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
Где коля-жопа?
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24.03.2022 20:07
+30
А де Баканов?
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24.03.2022 20:06
+30
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано
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24.03.2022 20:14
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А де Баканов?
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24.03.2022 20:06 Ответить
За кораблем?
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24.03.2022 20:10 Ответить
Семенченк йдосі сидить…
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24.03.2022 21:21 Ответить
он крот - пусть сидит
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24.03.2022 22:53 Ответить
кажуть втік з України ще за тиждень до війни
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24.03.2022 20:12 Ответить
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24.03.2022 20:42 Ответить
Може як Шойгу, принишк і ні гу-гу ?
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24.03.2022 20:15 Ответить
а где Гордон почему не вырывает кадыки оккупантам?
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24.03.2022 22:56 Ответить
Може, оффшори контролює??
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24.03.2022 23:28 Ответить
Так, у Зело багато офшорів і щоб у всьому винний був Порошенко, треба їх заховати подалі.
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25.03.2022 15:31 Ответить
Де Юлька?
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24.03.2022 20:07 Ответить
Шо і вона за кораблем?
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24.03.2022 20:12 Ответить
На шпильках в розовом пальто.
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24.03.2022 20:14 Ответить
До Лазаренка в гості поїхала напевно...
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24.03.2022 20:17 Ответить
У Дубаї, де її дочка для неї купила апартаменти, там вана працює.
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24.03.2022 20:22 Ответить
Юлька свою інвалідну коляску на танк переробляє.
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24.03.2022 20:44 Ответить
Где коля-жопа?
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24.03.2022 20:07 Ответить
підтримую
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24.03.2022 20:09 Ответить
1000% ЗА!
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24.03.2022 20:11 Ответить
Де Коля котлета ?))
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24.03.2022 20:12 Ответить
каклеты жарит
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24.03.2022 20:34 Ответить
26 лютого сидів у кафе в Ужгороді.
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24.03.2022 20:39 Ответить
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано
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24.03.2022 20:14 Ответить
что скажет Харьковская синагога о своем прихожанине Фуксе? че-то до хрена позорных евреев всплывло на фоне войны в Украине
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24.03.2022 22:55 Ответить
Бізнесменів, які 23.02 драпанули з Києва під повну конфіскацію.
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24.03.2022 20:14 Ответить
Огласите весь список пожалуйста, чтобы налогоплатильщики знали в морду лица своих "героев"
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24.03.2022 20:15 Ответить
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24.03.2022 20:21 Ответить
Притулу не чіпай.
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24.03.2022 20:32 Ответить
а Притула уже послал на хер своего друга Молочного(комеди клаб) который говорил что в Киеве фашисты ? или как всегда лапшу лохам вешает на деньги олигархов
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24.03.2022 23:01 Ответить
Якраз Притула в Києві і працює на забезпечення тероборони.
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24.03.2022 20:44 Ответить
Вакарчук в теробороне. Про остальных согласна.
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24.03.2022 21:20 Ответить
В ЗСУ , але його попросили не брати до рук джавік бо дуже худий , а краще їздити по підрозділах і співати пісні
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24.03.2022 21:43 Ответить
Весь список не назву, а от нехай компетентні органи перевірять чи дійсно ДБР в складі тих, хто в центральному апараті має займатись військовими злочинами, хутко зник у напрямі найзахіднішого міста на західному кордоні і звітам сигналізує про свою готовність боронити Київ як тільки його перестануть обстрілювати.
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24.03.2022 20:28 Ответить
Кращий !!!
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24.03.2022 20:17 Ответить
Розвідка США сповістила, що немає ніяких підтверджень причетності "гаманця пуйла" Романа Абрамовича до переговорного процесу !!! Цікаво,коли ЗЕ робив цю заяву, на кого чи на що він розраховував ?! Чим далі, тим страшніше стає за Україну...
Одна надія на ЗСУ !
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24.03.2022 20:19 Ответить
Шуфрича відпустили після того як він фотографував наші блокпости
На Тетяну Чорновол та Сергія Пашинського відкрили справу за те, що експортними версіями наших ПТРК знищують ворога Це все що потрібно знати про приорітети зекоманди
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24.03.2022 20:29 Ответить
Ось чому приховали імена нардепів, що втекли Член політради "Слуг", кураторів Харківщини Вадим Слюсарєв 18 лютого втік до рф. На митниці метою він зазначив "тимчасове проживання" То це він готував Харків до отого взяття рашистами про яке кілька місяців тому говорив Зеленський?
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24.03.2022 20:27 Ответить
Начальник департамента культуры Киева Яна Баринова, бросила всё и удрала за границу. Её уволили. Теперь она пишет жалобы во все инстанции и пытается восстановиться на сладкой должности.
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24.03.2022 20:27 Ответить
Після війни скоротить депутатів до 50 и забрать слово народний такого слова немає ніде у свиті
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24.03.2022 20:28 Ответить
Да не мелочись, тебя одного...
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24.03.2022 20:38 Ответить
Ага, сразу слуга,, Слуга народа
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24.03.2022 21:32 Ответить
Ты специально сегодня зарегался, чтобы задать этот вопрос?
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24.03.2022 20:40 Ответить
Почему только из Киева а как дезертиры из Харькова например .
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24.03.2022 20:33 Ответить
а де той Червоненко, кликуха Червонець, шо на Таньку Черновол гнал?! сдриснул падлюга?!
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24.03.2022 20:37 Ответить
Коля? Котлета? шифруєшся?
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24.03.2022 20:52 Ответить
А то, напевно, Василько? Що, сумно тобі в твоїй дирі відсиджуватись?
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24.03.2022 20:53 Ответить
после войны, все те митболы и другие депутаты, которые щас тихонько ушли в лес и прикинулись в нём дохлыми опоссумами, с шумом и гиканьем снова появятся на своих "рабочих" местах и будут рассказывать по всех медиа, шо они только в тех лесах не пережили, пока вели в них "гадяцьке сафарі" на орків. убд будуть требувать всім собі.
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24.03.2022 20:50 Ответить
Тут Порох правий, з Києва повиїжджало чи не все чиновниче поріддя. Щоб продовжити дитині закордонний паспорт чекав аж до минулого тижня.
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24.03.2022 20:54 Ответить
А де Генеральна прокурорша?
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24.03.2022 21:54 Ответить
в Хмельницькому, туди перебазувалося ГПУ
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24.03.2022 22:03 Ответить
Тонкий натяк на "крутих" прокурорів і ДБРівців?
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24.03.2022 23:23 Ответить
Буковель та прилеглі райони аж до Ужгорода провірте. Там все мажорство яке не встигло за бугор. Повний аншлаг
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25.03.2022 02:14 Ответить
Взагалі він правий - нема на робочому місці - на звільненя по статі!
Депутангів позбавити мандатів і пожитевих депутатьських виплат!
Вичистити все от те болото пристосуванців!
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25.03.2022 07:44 Ответить
 
 