Порошенко предлагает увольнять высокопоставленных должностных лиц, отсиживающихся под западной границей
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Высокопоставленные должностные лица – народные депутаты, чиновники и госчиновники – должны быть на рабочих местах в Киеве, убежден Петр Порошенко. В Европейской Солидарности предлагают предусмотреть наказание за фактическое дезертирство в тыл для топ-чиновников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы предложили Верховной Раде обязательно убрать дезертиров и убегающих из Киева под предлогом того, что они будут "сохранять институционное управление". Столицей Украины является город Киев. Мы будем давать отпор, и никто сдавать столицу не собирается. Следовательно, кто хочет бежать из Киева: пишите заявление, увольняйтесь и бегите, оставляя оборону нашей столицы без вашего участия", – заметил Порошенко.
Порошенко также сообщил, что в первом чтении парламент поддержал законопроект "ЕС" о возможности совмещения народными депутатами службы в ВСУ или теробороне. Эту инициативу поддержали 347 народных депутатов.
"Мы устраним те препятствия, которые раньше это запрещали делать. И в первом чтении этот закон был принят конституционным большинством", – констатировал политик.
Он также напомнил, что фракция ЕС предлагает усилить социальные гарантии для добровольцев из подразделений территориальной обороны, созданных в общинах.
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