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Порошенко пропонує звільняти високопосадовців, які відсиджуються під західним кордоном

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

порошенко

Високопосадовці – народні депутати, урядовці та держчиновники – мають бути на робочих місцях у Києві, переконаний Петро Порошенко. У "Європейській Солідарності" пропонують передбачити покарання за фактичне дезертирство у тил для топ-чиновників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми запропонували Верховній Раді обов’язково прибрати дезертирів і тих, хто тікає з Києва під приводом того, що вони будуть "зберігати інституційне управління". Столицею України є місто Київ. Ми будемо давати відсіч, і ніхто здавати столицю не збирається. Отже, хто хоче тікати з Києва: пишіть заяву, звільняйтеся і тікайте, залишаючи оборону нашої столиці без вашої участі", – зауважив Порошенко.

Порошенко також повідомив, що у першому читанні парламент підтримав законопроект "ЄС" щодо можливості суміщення народними депутатами служби у ЗСУ чи теробороні. Цю ініціативу підтримали 347 народних депутатів.

"Ми усуваємо ті перешкоди, які раніше це забороняли робити. І у першому читанні цей закон був прийнятий конституційною більшістю", – констатував політик.

Також читайте: Порошенко закликав усіх до єдності: ворог у нас один – путінська Росія

Він також нагадав, що фракція "ЄС" пропонує посилити соціальні гарантії для добровольців з підрозділів територіальної оборони, створених у громадах.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Где коля-жопа?
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24.03.2022 20:07
+30
А де Баканов?
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24.03.2022 20:06
+30
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано
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24.03.2022 20:14
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А де Баканов?
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24.03.2022 20:06 Відповісти
За кораблем?
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24.03.2022 20:10 Відповісти
Семенченк йдосі сидить…
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24.03.2022 21:21 Відповісти
он крот - пусть сидит
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24.03.2022 22:53 Відповісти
кажуть втік з України ще за тиждень до війни
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24.03.2022 20:12 Відповісти
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24.03.2022 20:42 Відповісти
Може як Шойгу, принишк і ні гу-гу ?
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24.03.2022 20:15 Відповісти
а где Гордон почему не вырывает кадыки оккупантам?
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24.03.2022 22:56 Відповісти
Може, оффшори контролює??
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24.03.2022 23:28 Відповісти
Так, у Зело багато офшорів і щоб у всьому винний був Порошенко, треба їх заховати подалі.
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25.03.2022 15:31 Відповісти
Де Юлька?
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24.03.2022 20:07 Відповісти
Шо і вона за кораблем?
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24.03.2022 20:12 Відповісти
На шпильках в розовом пальто.
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24.03.2022 20:14 Відповісти
До Лазаренка в гості поїхала напевно...
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24.03.2022 20:17 Відповісти
У Дубаї, де її дочка для неї купила апартаменти, там вана працює.
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24.03.2022 20:22 Відповісти
Юлька свою інвалідну коляску на танк переробляє.
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24.03.2022 20:44 Відповісти
Где коля-жопа?
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24.03.2022 20:07 Відповісти
підтримую
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24.03.2022 20:09 Відповісти
1000% ЗА!
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24.03.2022 20:11 Відповісти
Де Коля котлета ?))
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24.03.2022 20:12 Відповісти
каклеты жарит
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24.03.2022 20:34 Відповісти
26 лютого сидів у кафе в Ужгороді.
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24.03.2022 20:39 Відповісти
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано
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24.03.2022 20:14 Відповісти
что скажет Харьковская синагога о своем прихожанине Фуксе? че-то до хрена позорных евреев всплывло на фоне войны в Украине
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24.03.2022 22:55 Відповісти
Бізнесменів, які 23.02 драпанули з Києва під повну конфіскацію.
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24.03.2022 20:14 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста, чтобы налогоплатильщики знали в морду лица своих "героев"
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24.03.2022 20:15 Відповісти
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24.03.2022 20:21 Відповісти
Притулу не чіпай.
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24.03.2022 20:32 Відповісти
а Притула уже послал на хер своего друга Молочного(комеди клаб) который говорил что в Киеве фашисты ? или как всегда лапшу лохам вешает на деньги олигархов
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24.03.2022 23:01 Відповісти
Якраз Притула в Києві і працює на забезпечення тероборони.
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24.03.2022 20:44 Відповісти
Вакарчук в теробороне. Про остальных согласна.
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24.03.2022 21:20 Відповісти
В ЗСУ , але його попросили не брати до рук джавік бо дуже худий , а краще їздити по підрозділах і співати пісні
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24.03.2022 21:43 Відповісти
Весь список не назву, а от нехай компетентні органи перевірять чи дійсно ДБР в складі тих, хто в центральному апараті має займатись військовими злочинами, хутко зник у напрямі найзахіднішого міста на західному кордоні і звітам сигналізує про свою готовність боронити Київ як тільки його перестануть обстрілювати.
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24.03.2022 20:28 Відповісти
Кращий !!!
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24.03.2022 20:17 Відповісти
Розвідка США сповістила, що немає ніяких підтверджень причетності "гаманця пуйла" Романа Абрамовича до переговорного процесу !!! Цікаво,коли ЗЕ робив цю заяву, на кого чи на що він розраховував ?! Чим далі, тим страшніше стає за Україну...
Одна надія на ЗСУ !
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24.03.2022 20:19 Відповісти
Шуфрича відпустили після того як він фотографував наші блокпости
На Тетяну Чорновол та Сергія Пашинського відкрили справу за те, що експортними версіями наших ПТРК знищують ворога Це все що потрібно знати про приорітети зекоманди
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24.03.2022 20:29 Відповісти
Ось чому приховали імена нардепів, що втекли Член політради "Слуг", кураторів Харківщини Вадим Слюсарєв 18 лютого втік до рф. На митниці метою він зазначив "тимчасове проживання" То це він готував Харків до отого взяття рашистами про яке кілька місяців тому говорив Зеленський?
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24.03.2022 20:27 Відповісти
Начальник департамента культуры Киева Яна Баринова, бросила всё и удрала за границу. Её уволили. Теперь она пишет жалобы во все инстанции и пытается восстановиться на сладкой должности.
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24.03.2022 20:27 Відповісти
Після війни скоротить депутатів до 50 и забрать слово народний такого слова немає ніде у свиті
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24.03.2022 20:28 Відповісти
Да не мелочись, тебя одного...
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24.03.2022 20:38 Відповісти
Ага, сразу слуга,, Слуга народа
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24.03.2022 21:32 Відповісти
Ты специально сегодня зарегался, чтобы задать этот вопрос?
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24.03.2022 20:40 Відповісти
Почему только из Киева а как дезертиры из Харькова например .
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24.03.2022 20:33 Відповісти
а де той Червоненко, кликуха Червонець, шо на Таньку Черновол гнал?! сдриснул падлюга?!
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24.03.2022 20:37 Відповісти
Коля? Котлета? шифруєшся?
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24.03.2022 20:52 Відповісти
А то, напевно, Василько? Що, сумно тобі в твоїй дирі відсиджуватись?
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24.03.2022 20:53 Відповісти
после войны, все те митболы и другие депутаты, которые щас тихонько ушли в лес и прикинулись в нём дохлыми опоссумами, с шумом и гиканьем снова появятся на своих "рабочих" местах и будут рассказывать по всех медиа, шо они только в тех лесах не пережили, пока вели в них "гадяцьке сафарі" на орків. убд будуть требувать всім собі.
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24.03.2022 20:50 Відповісти
Тут Порох правий, з Києва повиїжджало чи не все чиновниче поріддя. Щоб продовжити дитині закордонний паспорт чекав аж до минулого тижня.
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24.03.2022 20:54 Відповісти
А де Генеральна прокурорша?
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24.03.2022 21:54 Відповісти
в Хмельницькому, туди перебазувалося ГПУ
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24.03.2022 22:03 Відповісти
Тонкий натяк на "крутих" прокурорів і ДБРівців?
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24.03.2022 23:23 Відповісти
Буковель та прилеглі райони аж до Ужгорода провірте. Там все мажорство яке не встигло за бугор. Повний аншлаг
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25.03.2022 02:14 Відповісти
Взагалі він правий - нема на робочому місці - на звільненя по статі!
Депутангів позбавити мандатів і пожитевих депутатьських виплат!
Вичистити все от те болото пристосуванців!
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25.03.2022 07:44 Відповісти
 
 