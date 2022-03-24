Мы дадим ответ, – Байден о применении Россией химического оружия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден прокомментировал возможность использования Россией химического оружия на территории Украины. Он подчеркнул, что США ответят на это.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе после заседаний НАТО и G7.
Журналисты спросили Байдена, что будут делать США и НАТО, если Россия все-таки решит применить химическое оружие против украинцев.
"Мы ответим. Мы отреагируем", - сказал президент США, добавив, что характер ответа будет зависеть от характера атаки.
В то же время, Байден отказался предоставлять журналистам данные разведки о возможности применения химического оружия в Украине.
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+14 оззи
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+9 Moshe Dayan
показать весь комментарий24.03.2022 20:31
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ответ - должен быть, немедленный (ну, возможно после расслеования). как минимум как с Британией, высылкой дипломатов или "озабоченностью", причем - общей, а не только страной-жертвой. иначе это все филькина грамота, как будапештский меморандум. (и вообще иногда практикуется(валось) такое понятие как дух закона т.е. еще нихрена не прописано, но согласно логике и общей морали должно выполняться, и не наушаться. в общем, запад этот "дух" кажется немного просрал)
В общем, при желании можно это посчитать armed attack, но для начала нужно доказать, что её заказала высшая власть страны (что может быть невозможно без доступа к засекреченной информации той страны). Наверное, потому рашку тогда и не "шлёпнули".
підриви заводів з аміаком
жахливі фосфорні бомби
треба просто давати в зуби і тихо робити свою роботу.
в Україні вже і фосфорні бомби були, і аміак. Це ніби не заборонена і не хімічна зброя.
ублюдки.
Польше не нужно рассчитывать на НАТО, а готовится воевать вместе с Украиной.
Байден сам не знает, как США под его руководством готовы ответить, но почему-то уверен, что ввода войск США не будет, что бы тут ***** ни вытворял, он и так уже многовато себе позволил, но нам даже танки с истребителями не дают.