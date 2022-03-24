Мы дадим ответ, – Байден о применении Россией химического оружия

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность использования Россией химического оружия на территории Украины. Он подчеркнул, что США ответят на это.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе после заседаний НАТО и G7.

Журналисты спросили Байдена, что будут делать США и НАТО, если Россия все-таки решит применить химическое оружие против украинцев.

"Мы ответим. Мы отреагируем", - сказал президент США, добавив, что характер ответа будет зависеть от характера атаки.

В то же время, Байден отказался предоставлять журналистам данные разведки о возможности применения химического оружия в Украине.

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