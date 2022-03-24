Ми дамо відповідь, - Байден про застосування Росією хімічної зброї

Президент США Джо Байден прокоментував можливість застосування Росією хімічної зброї на території України. Він наголосив, що США дадуть на це відповідь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Брюсселі після засідань НАТО та G7.

Журналісти запитали Байдена, що будуть робити США та НАТО, якщо Росія все ж вирішить застосувати хімічну зброю проти українців.

"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США, додавши, що характер відповіді залежатиме від характеру атаки.

Водночас Байден відмовився надавати журналістам дані розвідки щодо можливості застосування хімічної зброї в Україні.

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