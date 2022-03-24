Ми дамо відповідь, - Байден про застосування Росією хімічної зброї
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Президент США Джо Байден прокоментував можливість застосування Росією хімічної зброї на території України. Він наголосив, що США дадуть на це відповідь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Брюсселі після засідань НАТО та G7.
Журналісти запитали Байдена, що будуть робити США та НАТО, якщо Росія все ж вирішить застосувати хімічну зброю проти українців.
"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США, додавши, що характер відповіді залежатиме від характеру атаки.
Водночас Байден відмовився надавати журналістам дані розвідки щодо можливості застосування хімічної зброї в Україні.
Топ коментарі
+14 оззи
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+12 ladyar
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+9 Moshe Dayan
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ответ - должен быть, немедленный (ну, возможно после расслеования). как минимум как с Британией, высылкой дипломатов или "озабоченностью", причем - общей, а не только страной-жертвой. иначе это все филькина грамота, как будапештский меморандум. (и вообще иногда практикуется(валось) такое понятие как дух закона т.е. еще нихрена не прописано, но согласно логике и общей морали должно выполняться, и не наушаться. в общем, запад этот "дух" кажется немного просрал)
В общем, при желании можно это посчитать armed attack, но для начала нужно доказать, что её заказала высшая власть страны (что может быть невозможно без доступа к засекреченной информации той страны). Наверное, потому рашку тогда и не "шлёпнули".
підриви заводів з аміаком
жахливі фосфорні бомби
треба просто давати в зуби і тихо робити свою роботу.
в Україні вже і фосфорні бомби були, і аміак. Це ніби не заборонена і не хімічна зброя.
ублюдки.
Польше не нужно рассчитывать на НАТО, а готовится воевать вместе с Украиной.
Байден сам не знает, как США под его руководством готовы ответить, но почему-то уверен, что ввода войск США не будет, что бы тут ***** ни вытворял, он и так уже многовато себе позволил, но нам даже танки с истребителями не дают.