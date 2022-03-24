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Байден (2326) хімічна зброя (299)

Ми дамо відповідь, - Байден про застосування Росією хімічної зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден прокоментував можливість застосування Росією хімічної зброї на території України. Він наголосив, що США дадуть на це відповідь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Брюсселі після засідань НАТО та G7.

Журналісти запитали Байдена, що будуть робити США та НАТО, якщо Росія все ж вирішить застосувати хімічну зброю проти українців.

"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США, додавши, що характер відповіді залежатиме від характеру атаки.

Водночас Байден відмовився надавати журналістам дані розвідки щодо можливості застосування хімічної зброї в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ шукає привід для застосування хімічної та біологічної зброї в Україні. Це цілковито змінить природу конфлікту, - Столтенберг

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
еще раз повторю. штаты работают тихо. ну если кто помнит ирак.
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24.03.2022 20:29
+12
С расеей нужно разговаривать жёстко. Дипломатического языка они не понимают.
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24.03.2022 20:33
+9
Відповідь повинна бути адекватною, та военного характеру.
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24.03.2022 20:31
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еще раз повторю. штаты работают тихо. ну если кто помнит ирак.
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24.03.2022 20:29 Відповісти
в 1990 был Кувейт с большими запасами нефти вот Сша и вмешались. А сейчас по факту Нато не существует кроме как политический блок, которые могут только озабоченость выражать.
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24.03.2022 20:38 Відповісти
Какая то страна с блока НАТО пострадала за время его существования?
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24.03.2022 20:40 Відповісти
в Чехии кацапы склады подорвали вообще ноль по фазе, Польша - Качинський, Британия - отравление химоружием массового поражения, трупы граждан (в ответ дипломатов выслали, хоть что-то)
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24.03.2022 20:55 Відповісти
Как это связано с 5 статьёй НАТО?
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24.03.2022 20:58 Відповісти
если взрывы\диверсии это не нападение, то что нападение? может достаточно у солдат знаки различия убрать, "ихтамнет" и - тоже не нападение? или нужно как у нас - авиа бомбежки тысячекилограммовыми бомбами, расфигачивание градами и артиллерией? тогда, типа, соберутся? суть в том, что одновременной однозначной реакции не было совсем. может там мелкие страны что и сказали, потому как им тут рядом, а вот те, кто может что-то реально решить - ничего, типа, норм, бывает.
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24.03.2022 21:18 Відповісти
В статье 5 говорится, что в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран союза считается нападением на весь союз. Вооруженного нападения на союз не было, пока. О диверсиях или им подобным действиям в договоре ничего нет - это на усмотрение государств. Было одно применение этой статьи.
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24.03.2022 21:32 Відповісти
а что считать нападением там расписано? если диверсия - не нападение, то скажем, если убивать ежедневно по одному пограничнику - это нападение? а если диверсия не один раз, а два? а если через день? а если "неопознанный" беспилотник кинет бомбу? а если их пять штук? а если такое будет раз в неделю?
ответ - должен быть, немедленный (ну, возможно после расслеования). как минимум как с Британией, высылкой дипломатов или "озабоченностью", причем - общей, а не только страной-жертвой. иначе это все филькина грамота, как будапештский меморандум. (и вообще иногда практикуется(валось) такое понятие как дух закона т.е. еще нихрена не прописано, но согласно логике и общей морали должно выполняться, и не наушаться. в общем, запад этот "дух" кажется немного просрал)
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24.03.2022 21:44 Відповісти
Андрюша, если знаешь английский то обращайся в первоисточник - там всё тебе объяснят.
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24.03.2022 21:49 Відповісти
В Article 5 документа под названием The North Atlantic Treaty употребляется словосочетание "armed attack". Нигде нормативно значение понятия "armed attack" не прописано. Но английские толковые словари пишут, что armed означает "тот, кто несёт или использует оружие", а chemical weapons (химическое оружие) - чем не вид оружия?
В общем, при желании можно это посчитать armed attack, но для начала нужно доказать, что её заказала высшая власть страны (что может быть невозможно без доступа к засекреченной информации той страны). Наверное, потому рашку тогда и не "шлёпнули".
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24.03.2022 22:34 Відповісти
ну и лично мне разница между "диверсией" 5 сентября и диверсией на военных складах весьма слабо различается (количество жертв - конечно, но - жертвы гражданские и самолеты - тоже гражданские), а склады - военные. имхо во втором случае это явно больше тянет на нападение.
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24.03.2022 21:52 Відповісти
*11 сентября
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24.03.2022 22:14 Відповісти
Це лише у твоїх влажних мєчтах кацапчік
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24.03.2022 20:57 Відповісти
там другое. кувейт маленькая богатая страна. и весь капитал там был американский. ну и ирак сказал что отказывается от доллара. ну тут пришло время ч. золотой динар стал для каддафи эпитафией.
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24.03.2022 21:03 Відповісти
Ах другое??? Это называется подмена понятий. В Сирии на нефтяных месторождениях НАТО будет защищать и обеспечивать закрытое небо а вот г. Алеппо можно с мирными жителями стирать с лица земли. И это другое??? Не чего не напоминает в Украине. И нужно ли Украине такое НАТО???
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25.03.2022 07:39 Відповісти
А в Сирии где нефтяные поля НАТО обеспечило бесполезную зону и в тоже Сирии г. Алеппо который русня сттерла с лица земли с мирными жителями и применили хим оружие. НАТО там где могут поиметь выгоду. Нужно ли такое НАТО Украине???
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25.03.2022 07:46 Відповісти
Это уже СЛОВО…Будем надеяться ,что он его сдержит…Я доверяю его интуиции..
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24.03.2022 20:31 Відповісти
Это не интуиция а данные разведки. Зная цели РФ (даже без разведки) химоружие будет. Так половину Сирии согнали из своих домов. А это теперь главная цель бункерного.
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24.03.2022 20:40 Відповісти
Відповідь повинна бути адекватною, та военного характеру.
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24.03.2022 20:31 Відповісти
очередная озабоченность...
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24.03.2022 20:31 Відповісти
С расеей нужно разговаривать жёстко. Дипломатического языка они не понимают.
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24.03.2022 20:33 Відповісти
Як саме відреагуєте? Так як в Сирії?
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24.03.2022 20:35 Відповісти
Военная помощь идет,на подходе системы ПВО или это не считается?
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24.03.2022 20:37 Відповісти
вже застосували хімічну зброю, і не 1 раз
підриви заводів з аміаком
жахливі фосфорні бомби
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24.03.2022 20:38 Відповісти
Учи матчасть,не пиши глупости
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24.03.2022 20:39 Відповісти
Дякую пане Президенте!
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24.03.2022 20:39 Відповісти
Какой *** ответ ? Маски ковидные ?
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24.03.2022 20:46 Відповісти
Вот и я думаю, ответ будет хоть в письменной форме?)) или как всегда в устной - очень глубокая озабоченность? А вообще все вопросы лучше решать превентивными методами, а не чесать репу опосля над последствиями
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24.03.2022 21:16 Відповісти
з расєєй взагалі не треба ні про що розмовляти чи щось їм відповідати.
треба просто давати в зуби і тихо робити свою роботу.
в Україні вже і фосфорні бомби були, і аміак. Це ніби не заборонена і не хімічна зброя.
ублюдки.
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24.03.2022 21:15 Відповісти
Яку? Письмову?
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24.03.2022 21:40 Відповісти
США и во время 2 мировой были нейтральными до нападения Японии на Пёрл-Харбор. Это был уже декабрь 1941, а Польша подверглась нападению еще в 1939.
Польше не нужно рассчитывать на НАТО, а готовится воевать вместе с Украиной.
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24.03.2022 22:09 Відповісти
Интересно, какой президент США был последним, который бы пообещал (и выполнил!) за атаку неконвенционным или ядерным оружием по Украине ввести миротворцев из США и рас*уярить всех причастных? Буш-младший? Клинтон? Буш-старший? Рейган? Кто последним не признавал авторитеты и на деле, а не на словах защищал угнетаемых людей от геноцида, военных преступлений? Потому что Обама точно бы только озабоченностями сыпал, а Трамп - вообще симпатизировал *****, пока президентствовал.

Байден сам не знает, как США под его руководством готовы ответить, но почему-то уверен, что ввода войск США не будет, что бы тут ***** ни вытворял, он и так уже многовато себе позволил, но нам даже танки с истребителями не дают.
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24.03.2022 22:17 Відповісти
Я кажу ні і іііііі...(с) Ірина Білик
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24.03.2022 22:57 Відповісти
Доповню: Відповів!
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24.03.2022 23:09 Відповісти
Дамо, дамо, непогані обіцянки і завтраки ...
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25.03.2022 07:53 Відповісти
а то что, Дедуля? выскажешь 200 обеспокоенностей и примешь 20 резолюций
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25.03.2022 09:02 Відповісти
 
 