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G20 (281) Байден (2385)

На предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину вместо России, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

g20

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не получится, пригласить на саммит Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после саммита лидеров стран-членов Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Байден сказал, что хочет, чтобы Россия была исключена из G20, но отметил, что это должно быть решением организации.

Президент США добавил, что правильно было бы участие в предстоящем саммите G20 Украины как наблюдателя.

Читайте: G7 настроена привлечь Путина и режим Лукашенко к ответственности за войну в Украине
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Топ комментарии
+22
Аплодую
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24.03.2022 20:54
+14
Дідусь діло каже! 👍
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24.03.2022 20:55
+10
Байден дико тролить ***** та публічно витирає об нього ноги. Гарний знак.
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24.03.2022 21:05
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Так звана "велика четвірка" нафтосервісних компаній (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International) зробила офіційні заяви, що припиняють інвестиції у країні-агресорці, однак вони є досить спірні й в цілому нічого не варті.

Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті

Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.

Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
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24.03.2022 20:53 Ответить
Аплодую
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24.03.2022 20:54 Ответить
Дідусь діло каже! 👍
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24.03.2022 20:55 Ответить
8 клятих років як ПОРА!
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24.03.2022 20:56 Ответить
Дякую, Джо!
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24.03.2022 20:56 Ответить
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24.03.2022 20:56 Ответить
А каким боком мексика там? 😂 Это я к тому что и мы там должны быть
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24.03.2022 20:58 Ответить
у США два сухопутні кордона з Канадою і Мексікою і зверніть увагу ніхто ні на кого нікого танками не пре і з "градів" не шмаляє.
НЕ тварі сусіди - це знаходка...
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24.03.2022 21:09 Ответить
Бидон наш!
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24.03.2022 21:01 Ответить
Політики - курви. Такі заяви варті дірки від бубліка.
Хоче, щоб рашка була виключена, але це має робити хтось інший.
Запрошує як спостерігача, величезне спасибі, тільки який в тому сенс.
Коротко: "я нагадав про себе в медіа, надавав заяв, які мені нічого не вартуватимуть ані зараз ані в майбутньому, афігєть який я молодець".
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24.03.2022 21:01 Ответить
G20 - це 20 наібільших економік у світі.
далі пояснювати чому спостерігачем, а не відразу членом клубу,
чи самі здогадаєтесь?
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24.03.2022 21:17 Ответить
Ви мені скажіть, чи можливо сидіти спостерігачем за одним столом з рашкою-повним членом?
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24.03.2022 21:25 Ответить
мабуть Ви не дочитали - цитата:
"Байден сказав, що хоче, щоб Росія була виключена з G20, але зазначив, що це має бути рішенням організації.

Президент США додав, що правильною була б участь у майбутньому саміті G20 України як спостерігача"
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24.03.2022 21:28 Ответить
Не можна. З принципу
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24.03.2022 21:33 Ответить
yes! yes! yes!
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24.03.2022 21:02 Ответить
G20 і G7 наш!
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24.03.2022 21:02 Ответить
чим то ти мені подобаeшся, Джо
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24.03.2022 21:02 Ответить
Одобряю.
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24.03.2022 21:03 Ответить
Байден дико тролить ***** та публічно витирає об нього ноги. Гарний знак.
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24.03.2022 21:05 Ответить
Санкції із ада...vol 165
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24.03.2022 21:17 Ответить
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24.03.2022 21:23 Ответить
Троллинг высшего класса! Молодец Джо
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24.03.2022 21:33 Ответить
Вірю, що Україна ще буде однією з центрових держав в світі.

Звісно ж, після судової реформи
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24.03.2022 21:35 Ответить
На жаль, саміт в Індонезії, а це не та країна, яка захоче обмежити кацапську делегацію.
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24.03.2022 21:40 Ответить
це після корабля найкраща новина,
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24.03.2022 21:47 Ответить
Путен вместо себя голограмму пришлет))
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24.03.2022 22:07 Ответить
Скажу цинічну річ, але правда- як би Зе не довів ЗСУ до плачевного стану, заморозив програми ракетну і ТРО, то не буо б ніякого нападу, а так виходить по факту що сам створив кризу у армії чим скористалась паРаша і тепер відбиваючись від кацапів він рятівник нації і авторитет у світі,
виглядає десь так. Звісно як що Зе націлений на знищення паРаши, то я на його боці, або ми, або вони Кацапія як імперія повинна бути знищена, Україні підійде 10 держав на ії місці.
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25.03.2022 08:23 Ответить
 
 