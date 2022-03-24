На предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину вместо России, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не получится, пригласить на саммит Украину.
Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после саммита лидеров стран-членов Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Байден сказал, что хочет, чтобы Россия была исключена из G20, но отметил, что это должно быть решением организации.
Президент США добавил, что правильно было бы участие в предстоящем саммите G20 Украины как наблюдателя.
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+22 Ksenia VB
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Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті
Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.
Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
НЕ тварі сусіди - це знаходка...
Хоче, щоб рашка була виключена, але це має робити хтось інший.
Запрошує як спостерігача, величезне спасибі, тільки який в тому сенс.
Коротко: "я нагадав про себе в медіа, надавав заяв, які мені нічого не вартуватимуть ані зараз ані в майбутньому, афігєть який я молодець".
далі пояснювати чому спостерігачем, а не відразу членом клубу,
чи самі здогадаєтесь?
"Байден сказав, що хоче, щоб Росія була виключена з G20, але зазначив, що це має бути рішенням організації.
Президент США додав, що правильною була б участь у майбутньому саміті G20 України як спостерігача"
Звісно ж, після судової реформи
виглядає десь так. Звісно як що Зе націлений на знищення паРаши, то я на його боці, або ми, або вони Кацапія як імперія повинна бути знищена, Україні підійде 10 держав на ії місці.