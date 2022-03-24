УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3765 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 176 27
G20 (255) Байден (2326)

На майбутній саміт G20 варто запросити Україну замість Росії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

g20

Президент США Джо Байден виступає за виключення Росії із G20, а якщо не вийде, то запросити на саміт Україну.

Про це він заявив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО після саміту лідерів країн-членів Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Байден сказав, що хоче, щоб Росія була виключена з G20, але зазначив, що це має бути рішенням організації.

Президент США додав, що правильною була б участь у майбутньому саміті G20 України як спостерігача.

Також читайте: США обговорюють з партнерами виключення Росії з G20

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
Аплодую
показати весь коментар
24.03.2022 20:54
+14
Дідусь діло каже! 👍
показати весь коментар
24.03.2022 20:55
+10
Байден дико тролить ***** та публічно витирає об нього ноги. Гарний знак.
показати весь коментар
24.03.2022 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так звана "велика четвірка" нафтосервісних компаній (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International) зробила офіційні заяви, що припиняють інвестиції у країні-агресорці, однак вони є досить спірні й в цілому нічого не варті.

Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті

Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.

Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
показати весь коментар
24.03.2022 20:53 Відповісти
Аплодую
показати весь коментар
24.03.2022 20:54 Відповісти
Дідусь діло каже! 👍
показати весь коментар
24.03.2022 20:55 Відповісти
8 клятих років як ПОРА!
показати весь коментар
24.03.2022 20:56 Відповісти
Дякую, Джо!
показати весь коментар
24.03.2022 20:56 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 20:56 Відповісти
А каким боком мексика там? 😂 Это я к тому что и мы там должны быть
показати весь коментар
24.03.2022 20:58 Відповісти
у США два сухопутні кордона з Канадою і Мексікою і зверніть увагу ніхто ні на кого нікого танками не пре і з "градів" не шмаляє.
НЕ тварі сусіди - це знаходка...
показати весь коментар
24.03.2022 21:09 Відповісти
Бидон наш!
показати весь коментар
24.03.2022 21:01 Відповісти
Політики - курви. Такі заяви варті дірки від бубліка.
Хоче, щоб рашка була виключена, але це має робити хтось інший.
Запрошує як спостерігача, величезне спасибі, тільки який в тому сенс.
Коротко: "я нагадав про себе в медіа, надавав заяв, які мені нічого не вартуватимуть ані зараз ані в майбутньому, афігєть який я молодець".
показати весь коментар
24.03.2022 21:01 Відповісти
G20 - це 20 наібільших економік у світі.
далі пояснювати чому спостерігачем, а не відразу членом клубу,
чи самі здогадаєтесь?
показати весь коментар
24.03.2022 21:17 Відповісти
Ви мені скажіть, чи можливо сидіти спостерігачем за одним столом з рашкою-повним членом?
показати весь коментар
24.03.2022 21:25 Відповісти
мабуть Ви не дочитали - цитата:
"Байден сказав, що хоче, щоб Росія була виключена з G20, але зазначив, що це має бути рішенням організації.

Президент США додав, що правильною була б участь у майбутньому саміті G20 України як спостерігача"
показати весь коментар
24.03.2022 21:28 Відповісти
Не можна. З принципу
показати весь коментар
24.03.2022 21:33 Відповісти
yes! yes! yes!
показати весь коментар
24.03.2022 21:02 Відповісти
G20 і G7 наш!
показати весь коментар
24.03.2022 21:02 Відповісти
чим то ти мені подобаeшся, Джо
показати весь коментар
24.03.2022 21:02 Відповісти
Одобряю.
показати весь коментар
24.03.2022 21:03 Відповісти
Байден дико тролить ***** та публічно витирає об нього ноги. Гарний знак.
показати весь коментар
24.03.2022 21:05 Відповісти
Санкції із ада...vol 165
показати весь коментар
24.03.2022 21:17 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 21:23 Відповісти
Троллинг высшего класса! Молодец Джо
показати весь коментар
24.03.2022 21:33 Відповісти
Вірю, що Україна ще буде однією з центрових держав в світі.

Звісно ж, після судової реформи
показати весь коментар
24.03.2022 21:35 Відповісти
На жаль, саміт в Індонезії, а це не та країна, яка захоче обмежити кацапську делегацію.
показати весь коментар
24.03.2022 21:40 Відповісти
це після корабля найкраща новина,
показати весь коментар
24.03.2022 21:47 Відповісти
Путен вместо себя голограмму пришлет))
показати весь коментар
24.03.2022 22:07 Відповісти
Скажу цинічну річ, але правда- як би Зе не довів ЗСУ до плачевного стану, заморозив програми ракетну і ТРО, то не буо б ніякого нападу, а так виходить по факту що сам створив кризу у армії чим скористалась паРаша і тепер відбиваючись від кацапів він рятівник нації і авторитет у світі,
виглядає десь так. Звісно як що Зе націлений на знищення паРаши, то я на його боці, або ми, або вони Кацапія як імперія повинна бути знищена, Україні підійде 10 держав на ії місці.
показати весь коментар
25.03.2022 08:23 Відповісти
 
 