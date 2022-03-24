На майбутній саміт G20 варто запросити Україну замість Росії, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден виступає за виключення Росії із G20, а якщо не вийде, то запросити на саміт Україну.
Про це він заявив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО після саміту лідерів країн-членів Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Байден сказав, що хоче, щоб Росія була виключена з G20, але зазначив, що це має бути рішенням організації.
Президент США додав, що правильною була б участь у майбутньому саміті G20 України як спостерігача.
Топ коментарі
+22 Ksenia VB
показати весь коментар24.03.2022 20:54
+14 Muni
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+10 Aleks Sun
показати весь коментар24.03.2022 21:05
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Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті
Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.
Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
НЕ тварі сусіди - це знаходка...
Хоче, щоб рашка була виключена, але це має робити хтось інший.
Запрошує як спостерігача, величезне спасибі, тільки який в тому сенс.
Коротко: "я нагадав про себе в медіа, надавав заяв, які мені нічого не вартуватимуть ані зараз ані в майбутньому, афігєть який я молодець".
далі пояснювати чому спостерігачем, а не відразу членом клубу,
чи самі здогадаєтесь?
"Байден сказав, що хоче, щоб Росія була виключена з G20, але зазначив, що це має бути рішенням організації.
Президент США додав, що правильною була б участь у майбутньому саміті G20 України як спостерігача"
Звісно ж, після судової реформи
виглядає десь так. Звісно як що Зе націлений на знищення паРаши, то я на його боці, або ми, або вони Кацапія як імперія повинна бути знищена, Україні підійде 10 держав на ії місці.