Турция поддерживает дипломатические контакты с Украиной и РФ, - Эрдоган

Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии состоит в том, чтобы достичь урегулирования ситуации.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем дипломатические контакты с обеими сторонами, обсуждаем все предложения и поддерживаем все инициативы, направленные на установление мира", – отметил он.

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает особые отношения с обеими странами.

"По этой причине первая задача турецкой дипломатии состоит в прекращении военных действий. Мир в Украине должен быть обеспечен по формуле, которая устроит две страны и мировое сообщество. Это должен быть устойчивый и крепкий мир", - сказал президент Турции.

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