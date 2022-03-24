Турция поддерживает дипломатические контакты с Украиной и РФ, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии состоит в том, чтобы достичь урегулирования ситуации.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы поддерживаем дипломатические контакты с обеими сторонами, обсуждаем все предложения и поддерживаем все инициативы, направленные на установление мира", – отметил он.
Эрдоган отметил, что Турция поддерживает особые отношения с обеими странами.
"По этой причине первая задача турецкой дипломатии состоит в прекращении военных действий. Мир в Украине должен быть обеспечен по формуле, которая устроит две страны и мировое сообщество. Это должен быть устойчивый и крепкий мир", - сказал президент Турции.
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не бачу скільки користувачів на сайті, отам зверху було, та і все якось "майже робить"....
може тільки в мене таке?
Хоча я в цій царині не надто розуміюсь.
Цензор під кацатакою щодня і можливо то такий захист...
але Ви теж помітили - все і так і не так...
Кацам зараз ніби не надто треба.
Турки нехай чекають своїх кацапів, якщо не обніщають, то приїдуть бухати те турецьке стрьоне пойло.
Дипломатичні відносини можливі тільки з адекватними людьми, але кацапи це не люди, а скотобидло.