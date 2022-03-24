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Туреччина підтримує дипломатичні контакти з Україною та РФ, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган

Туреччина продовжує підтримувати контакти і з Україною, і з Росією, і першочергове завдання її дипломатії полягає в тому, щоб досягти врегулювання ситуації.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо дипломатичні контакти з обома сторонами, обговорюємо всі пропозиції та підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на встановлення миру", - зазначив він.

Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує особливі стосунки з обома країнами.

"З цієї причини перше завдання турецької дипломатії полягає у припиненні військових дій. Мир в Україні має бути забезпечений за формулою, яка влаштує дві країни та світову спільноту. Це має бути стійкий та міцний мир", - сказав президент Туреччини.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ми давно вирішили - більше на турецькі курорти ні ногою. Спершу в Україні будемо їздити скрізь, де ще не були, відпочивати на Чорному морі, а потім тільки в дружні країни.
Турки нехай чекають своїх кацапів, якщо не обніщають, то приїдуть бухати те турецьке стрьоне пойло.
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24.03.2022 22:03
+5
этот султан сломался, несите нового
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24.03.2022 22:13
+3
Те, що говорить зараз Ердоган - це все в минулому, і толку від цього все одно як від Будапештського меморандуму - нуль.
Дипломатичні відносини можливі тільки з адекватними людьми, але кацапи це не люди, а скотобидло.
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24.03.2022 22:27
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Мы поняли турки сидят ровно.
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24.03.2022 22:01 Відповісти
таке враження, що Цензор напів хакнутий, чи там хлопці шось майструють?
не бачу скільки користувачів на сайті, отам зверху було, та і все якось "майже робить"....
може тільки в мене таке?
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24.03.2022 22:03 Відповісти
А в мене враження, що навмисне сповільнити, бо вороги ддосять.
Хоча я в цій царині не надто розуміюсь.
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24.03.2022 22:22 Відповісти
тут важко шось стверджувати.
Цензор під кацатакою щодня і можливо то такий захист...
але Ви теж помітили - все і так і не так...
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24.03.2022 22:27 Відповісти
Тож так. Всі помітили.
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24.03.2022 22:39 Відповісти
а я ще, дурень, маляву накатав на СФ - незвично мовляв, незручно
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24.03.2022 22:36 Відповісти
Блін, панове, ну звісно ж цензор ддосять. При тому не лише кацапи, а й портновські
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25.03.2022 09:31 Відповісти
В мене теж така думка з'явилась. Саме про портновську шоблу.
Кацам зараз ніби не надто треба.
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25.03.2022 09:34 Відповісти
Та то одна й та сама банда
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25.03.2022 10:48 Відповісти
DDOS-ят постоянно.
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24.03.2022 22:26 Відповісти
та то так...
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24.03.2022 22:29 Відповісти
Ми давно вирішили - більше на турецькі курорти ні ногою. Спершу в Україні будемо їздити скрізь, де ще не були, відпочивати на Чорному морі, а потім тільки в дружні країни.
Турки нехай чекають своїх кацапів, якщо не обніщають, то приїдуть бухати те турецьке стрьоне пойло.
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24.03.2022 22:03 Відповісти
Та ладно? А многох тут банили за Турцию и Эрдогана! Вам говорил - Турция не может ничего, она такой же ***** как и зазаборье
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24.03.2022 22:13 Відповісти
ні про що.
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24.03.2022 22:04 Відповісти
все не так. русаки даже на улицу боятся выйти. и орут что типа непричем, это все путин.
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24.03.2022 22:05 Відповісти
этот султан сломался, несите нового
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24.03.2022 22:13 Відповісти
Интересно, Эрдоган сам верит в то, что говорит? В ООН были такие обвинения Путлера со стороны турецкого представителя, что после них дипломатия едва ли возможна.
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24.03.2022 22:26 Відповісти
напомните мне, а Украина разорвала дип.контакты с раисяй?
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24.03.2022 22:27 Відповісти
Те, що говорить зараз Ердоган - це все в минулому, і толку від цього все одно як від Будапештського меморандуму - нуль.
Дипломатичні відносини можливі тільки з адекватними людьми, але кацапи це не люди, а скотобидло.
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24.03.2022 22:27 Відповісти
Османская Шлюха!
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24.03.2022 22:38 Відповісти
Как УДОБНО…
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24.03.2022 22:39 Відповісти
И нашим и вашим за рубль спляшем
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24.03.2022 22:43 Відповісти
Ну, гадаю постачати Україні "байрактари", а рабсії "бинти" -- СПОВНА "дипломатично"!
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24.03.2022 22:47 Відповісти
А прямі рейси морських суден з кримнашу до турецьких порти до, та під час війни - теж дипломатично?
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25.03.2022 09:33 Відповісти
 
 