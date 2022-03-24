Туреччина підтримує дипломатичні контакти з Україною та РФ, - Ердоган
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Туреччина продовжує підтримувати контакти і з Україною, і з Росією, і першочергове завдання її дипломатії полягає в тому, щоб досягти врегулювання ситуації.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми підтримуємо дипломатичні контакти з обома сторонами, обговорюємо всі пропозиції та підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на встановлення миру", - зазначив він.
Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує особливі стосунки з обома країнами.
"З цієї причини перше завдання турецької дипломатії полягає у припиненні військових дій. Мир в Україні має бути забезпечений за формулою, яка влаштує дві країни та світову спільноту. Це має бути стійкий та міцний мир", - сказав президент Туреччини.
Будь ласка, зачекайте...
не бачу скільки користувачів на сайті, отам зверху було, та і все якось "майже робить"....
може тільки в мене таке?
Хоча я в цій царині не надто розуміюсь.
Цензор під кацатакою щодня і можливо то такий захист...
але Ви теж помітили - все і так і не так...
Кацам зараз ніби не надто треба.
Турки нехай чекають своїх кацапів, якщо не обніщають, то приїдуть бухати те турецьке стрьоне пойло.
Дипломатичні відносини можливі тільки з адекватними людьми, але кацапи це не люди, а скотобидло.