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Войска РФ нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия ракетного удара оккупантов уточняются.
В ГСЧС сообщили, что ориентировочно 22:38 россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.
В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.
Также, в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.
Относительно того, какими ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части, пока информации нет.
Топ комментарии
+74 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий24.03.2022 23:49
+42 Харьков Сумской
показать весь комментарий24.03.2022 23:53
+41 Serge Rybalchenko
показать весь комментарий24.03.2022 23:51
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Щось соплями засмерділо
Чей - сам догадайся!
Какие ракеты,если с 2019 каски и броники свернули производство,а тех кто им занимался посадили ( правда сейчас они в генштабе,но то такэ,да?).
Вся инфа в фактах в открытом доступе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате попадания ракет значительно разрушены здания части, а также возникло 2 очага пожара.
Информации о том, какими ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части и есть ли пострадавшие пока информации нет.
Так что всё это "не будет лишних жертв". Жертв как раз Россия хочет намного больше - они об этом говорят не таясь. Мы захватим Украину и устроим террор.
Украинцы умрут все до последнего, но не сдадутся. И я в этом их совершенно поддерживаю.