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Войска РФ нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия ракетного удара оккупантов уточняются.

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В ГСЧС сообщили, что ориентировочно 22:38 россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.

В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Также, в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

Относительно того, какими ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части, пока информации нет.
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Топ комментарии
+74
Только не говорите, что и там военные все по казармам размещены, иначе я этого никак не пойму.
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24.03.2022 23:49
+42
Я в 90-х годах ходил на военную кафедру. Ничего там делать не надо было, мы сидели, читали учебники и рассматривали макеты вооружений.

Так вот, в учебниках чёрным по белому было написано, что во время боевых действий солдаты должны ночевать в земляных укреплениях: окопах, траншеях, блиндажах и т.д. Только такая практика минимизирует потери. Если каждый день новое место, то каждый день нужно рыть укрытия.

Практика, написанная кровью.
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24.03.2022 23:53
+41
как же они ****..

Когда уже мы будем фигачить в ответ ракетами? Риторический вопрос, конечно, но как бы хотелось вместо дорог иметь свое собственное оружие.
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24.03.2022 23:51
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Рядом с моим домом *********
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25.03.2022 00:11 Ответить
Сирена поздно сработала
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25.03.2022 00:12 Ответить
что за часть
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25.03.2022 00:19 Ответить
Поражаюсь людям, которые кричат про 3 года и обвиняют президента в свертывании ракетной программы. Во-первых, нептун - это противокорабельная крылатая ракета, во вторых ее дальность потолок 270 км, то есть она даже не достанет до ракетного крейсера Москва, обстреливающего калибрами Украину. В третьих - а покажите мне хоть одну ракетную программу крылатых ракет с дальностью более 2000 километров, способных долететь до Энгельса и прочих аэродромов и уничтожить пункты управления рф в европейской части росии. Такой ракетной программы никогда не было.
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25.03.2022 00:13 Ответить
MAKAROV ddf66d11

Щось соплями засмерділо
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25.03.2022 00:18 Ответить
Можно сколько угодно клоуна включать, но Кинжалы от этого с вооружения ввс рф не исчезнут. Кто-то тут даже писал что у них целый авиаполк новых мигов с этими ракетами.
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25.03.2022 00:24 Ответить
Я никого не отмазываю просто от хваленого отрк гром толку мало было бы с его дальностью. Деньги в трубу имхо. Врочем от нептуна с его 270 км толку было бы еще меньше. Вот допустим Зеленский вложился бы в него по заветам Порошенко и? Крейсер Москва отплыл бы на 300 км от зоны поражения и все равно залепил бы калибрами.
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25.03.2022 00:58 Ответить
Ну так свернули же не только Нептун? Должны были еще и Ольху и Гром (до 500 км) выпускать. Что с этими проектами? Понятно, что против ракет средней дальности у нас ничего нет, но хотя бы нанести удар по аэродромам, с которых вылетает авиация для бомбардировок городов, мы теоретически могли бы.
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25.03.2022 00:33 Ответить
Gar Не те що теоретично.А кримські аеродроми,білоруські аеродроми і близькі москальські аеродроми знищити.Саме тому москальські боти з самого початку принижували ці ракетні комплекси і розносили зраду щодо попередньої влади.яка їх хотіла прийняти.Хоча як видно,по нас їхні комплекси добре працюють.
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25.03.2022 00:40 Ответить
Их закатали в асфальт и универ зели,деньги на них украли и вьівели в офшор.
Чей - сам догадайся!
Какие ракеты,если с 2019 каски и броники свернули производство,а тех кто им занимался посадили ( правда сейчас они в генштабе,но то такэ,да?).
Вся инфа в фактах в открытом доступе.
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25.03.2022 08:19 Ответить
MAKAROV ddf66d11 Ракету планується для використання з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування.З літака можна вальнути з безпечної дистанції і спокійно втекти.В енгельсі стоїть стратегічна авіація і там не 2000 км.Ця що по нас працює набагато ближча.В дальності десь до 500 км.Отрк Грім би якраз знищив ці близькі аеродроми.
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25.03.2022 00:36 Ответить
С Энгельса взлетают бомбардировщики ту95мс и ту160, которые наносят ракетами х555 удары по Украине. Как бы отрк гром смог нанести удар по нему с такой дальностью?
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25.03.2022 00:54 Ответить
ОТРК Грім можна і понад тисячу км дальність зробити.А навіть якщо би й не дістав,то дістав би ті,де Су-25,34 і 35 базуються,вони нам найбільше шкоди наробили.
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25.03.2022 01:00 Ответить
Служил ещё в 1998 . По тревоге В/Ч должна покинуть казармы . гаражи. автопарки и занять полевые позиции. На второй день Эскандер в Ахтырке убил в казарме до сотни бойцов .В КАЗАРМЕ! Что это за командиры у нас такие?!!
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25.03.2022 00:15 Ответить
сирена была после ударов, пишут же люди оттуда
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25.03.2022 01:13 Ответить
Навіть, ще до цього, 24 лютого вже був удар по казармі, але не включив міски нашим полководцям: "В результате удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 22 человека"
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25.03.2022 03:30 Ответить
Коли у нас вдарили по Яворовському полігону. по казармах..... Так там військові тупо спали і сповіщення не було. Знайомий розказував, що декілька офіцерів були п"яними і тупо спали, перед тим добряче набухавшись! Нажаль, халатність ніде не ділась. Взагалі не розумію, як в такий час можна спати в казармах про які всі знають!
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25.03.2022 00:16 Ответить
Мені інше розповідали з Яворівського - що спрацювали сирени, люди з казарм пішли у ліс, бо бомбосховищ там чомусь немає. Просиділи у лісі 3 години, сирени відключились - люди повернулися до казарм - і одразу вдарили ракети.
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25.03.2022 00:21 Ответить
Не брешіть. Всі були в лісі. Тривога була декілька годин. В казарми повернулись ті що замерзли. І пішли погрітись в приміщення столової
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25.03.2022 00:32 Ответить
Се московський бот, постійно постить псевдопатріотичні картинки і двосмиленні повідомлення.
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25.03.2022 13:43 Ответить
//

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате попадания ракет значительно разрушены здания части, а также возникло 2 очага пожара.
Информации о том, какими ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части и есть ли пострадавшие пока информации нет.
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25.03.2022 00:20 Ответить
По якій частині, не пишуть?
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25.03.2022 00:25 Ответить
ні.
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25.03.2022 00:26 Ответить
А без мого запитання кацапи блть нічого не знають, куди вдарили, товаришу офіцер СМЕРШ.
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25.03.2022 02:33 Ответить
Теперь интересная тенденция - Удар по Чернобаевке всегда откликался ракетным ударом по казармам. Мало того, не срабатывала тревога которая позволила бы военным уйти с казарм в безопасное место. Не хочу чтобы это действительно было так но очень похоже что удар по Чернобаевке служит сигналом для кремля.
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25.03.2022 00:24 Ответить
Нет у них никакого общего центра принятия решений. Хватит выдумывать там что-то. Они лупят просто потому что могут, вот и всё. Где они знают могут находиться военные части, там и лупят.
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25.03.2022 00:30 Ответить
А то, что по Чернобаевке били в 23.00, а по казармам в 22.40 тебя не смущает, "аналитик"?
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25.03.2022 01:07 Ответить
Єрмаки є і війську.
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25.03.2022 00:26 Ответить
Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко настоятельно попросил всех жителей снять свои спутниковые антенны в срок до 28 марта. Если горожане сами их не уберут, то демонтируют коммунальщики, передает корреспондент «Наше Місто» со ссылкой на его заявление в Фейсбук.
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25.03.2022 00:28 Ответить
Світла пам'ять загиблим... Пробачте хлопці, що недогледіли, що досі якась вражина ще гуляє кротякою у владі... Вірю та знаю, що помстимось за вас!
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25.03.2022 00:33 Ответить
Снова все мирно спят в казармах?
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25.03.2022 00:37 Ответить
Не ведіться люди ні на які кінжали.Подивіться краще Марка Солоніна,він за ці кінжали,все розказав і пояснив.Сам за освітою Солонін,авіаційний інженер.Ніяких гіперзвукових ракет на озброєнні не має в москальщині.Навіть в світі немає і ще дуже довго ні в кого не буде.
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25.03.2022 01:08 Ответить
Може і немає, але точно є ті, які не встигає збити наше радянське ппо
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25.03.2022 01:12 Ответить
Ракети взагалі важко збити.Важче ніж літак.Крилаті можна збити кулеметом,якщо ви їх побачите візуально самі,бо вони порівняно повільні і то це також неймовірно.А для ппо вони важко даються,бо ж низько йдуть.Я й так не думав,що в нас настільки сильне ппо.І настільки круті спеціалісти,що стільки всього завалили.
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25.03.2022 02:05 Ответить
Это предательство и преступление расселять солдат в казармах в военное время, зная что по ним бьют и будут бить
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25.03.2022 01:11 Ответить
Роззосередження
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25.03.2022 01:51 Ответить
Ты редкий дебил. И не потому, что мне Зеля нравится. Просто ты реальный дебил. Даже объяснять не нужно, почему.
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25.03.2022 03:51 Ответить
Как бы Россия везла сюда ОМОН, Собр и Росгвардию и хотела устраивать показательные казни. У них даже есть списки кого надо убить в первую очередь. Так что я не знаю с какой ты планеты, но планы России в том чтобы устроить в Украине террор и массовые убийства. И только война им мешает на самом деле.

Так что всё это "не будет лишних жертв". Жертв как раз Россия хочет намного больше - они об этом говорят не таясь. Мы захватим Украину и устроим террор.
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25.03.2022 04:04 Ответить
Капитуляцию будет обьявлять твое *****. А такие гандоны, как ты всегда будут думать о деньгах и прочей *****. Кацап ,ты еще не понял, но тебя и таких как ты , уже нет. Судьба, про которую ты пишешь, уготовила вам здохнуть очень скоро, прямо сейчас.
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25.03.2022 06:06 Ответить
Никакой капитуляции не будет! Это абсолютно исключено!
Украинцы умрут все до последнего, но не сдадутся. И я в этом их совершенно поддерживаю.
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25.03.2022 06:52 Ответить
Молюсь чтобы в казармах в этот момент не было никого и не было погибших.
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25.03.2022 08:57 Ответить
Я в Днепре. Не буду писать район, но здесь возле меня гахнуло хорошо. Страшно было. И да, сирена включилась только потом, выла около 40 минут, славп Богу больше не прилетело ничего
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25.03.2022 11:34 Ответить
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