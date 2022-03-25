80 195 153
Війська РФ завдали ракетного удару по військовому підрозділу в Дніпрі (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому підрозділу в Дніпрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.
В ДСНС повідомили, що орієнтовно 22:38 росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро.
В результаті цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація по загиблим та постраждалим встановлюється.
Також, внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі.
Щодо того, якими саме ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки інформації немає.
Топ коментарі
+74 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар24.03.2022 23:49
+42 Харьков Сумской
показати весь коментар24.03.2022 23:53
+41 Serge Rybalchenko
показати весь коментар24.03.2022 23:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Щось соплями засмерділо
Чей - сам догадайся!
Какие ракеты,если с 2019 каски и броники свернули производство,а тех кто им занимался посадили ( правда сейчас они в генштабе,но то такэ,да?).
Вся инфа в фактах в открытом доступе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате попадания ракет значительно разрушены здания части, а также возникло 2 очага пожара.
Информации о том, какими ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части и есть ли пострадавшие пока информации нет.
Так что всё это "не будет лишних жертв". Жертв как раз Россия хочет намного больше - они об этом говорят не таясь. Мы захватим Украину и устроим террор.
Украинцы умрут все до последнего, но не сдадутся. И я в этом их совершенно поддерживаю.