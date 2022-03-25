В уничтоженном корабле "Саратов" было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В уничтоженном десантном корабле оккупантов в Бердянске на борту было около 400 человек морской пехоты, а также около 20 танков и 45 БТРов.
Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Там полностью уничтожен ВДК "Саратов", сначала "Орск" объявили, но как бы "Саратов". У него на борту было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты. Все это шло под Мариуполь, то есть видим, что все же Мариуполю мы нашли способ помогать", - указал он.
По его словам, украинские партизаны "хорошо поработали на юге", повредив рельсы, и там у войск РФ нет возможности наладить доставку из оккупированного Крыма по железной дороге, поэтому подкрепление РФ отправляет морем.
"Зашли в Мариуполь, начали разгружаться. Три корабля стояли рядом, один уничтожили, около второго 150 человек личного состава как раз снялось и находились между кораблями, когда туда прилетело. И двое отходивших кораблей имели возгорание. Один - серьезные, второй - меньше. Что характерно - обоими наиболее пострадавшими кораблями командовали предатели, которые в 2014 году перешли из ВМСУ в состав Черноморского флота РФ, изменив присягу", - добавил Арестович.
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скоти кацапські шукають смерть в Україні - початок.
не змогли висадити підкріплення на причал в уже контролбованому днів15 мінімум Бердянську !!!
і вони хотять висадити десант на Одесу !!!
ті зрадники капітани в рашистів отупіли, чи такими й були ?
P.S. Отець Герман Будзінський ( р.н. 1905 - р.с. 1995 ) - монах-студит, греко-католицький священик, який пройшов понад 20 років тюрем та сталінських концтаборів.
Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей, и 300-400 человек десанта (два кубрика десанта, под первым и четвёртым твиндеками)
Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов,
У зоопарку Міннесоти (США) під час планової медичної процедури помер амурський тигр, якого звали Путін.
Про це повідомляє Голос Америки у Твіттері, передає Укрінформ.
Як зазначає видання, тигр помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури.
"Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку", - йдеться у повідомленні.
а матчастю не володіє
дай Бог, щоб кацапи не встигли розгрузитись, звісно, я так думаю той саратов щей шкоди в порту наробив - перекрив причал.
це плюс якийсь час для захисників Марика !
невже Байрактари ?
Ці кораблі можуть вміщувати не більше 20 танків або 45 БТР, або 50 автівок, або 400 солдат!
Саме або.
Херов знаток воєнний.
Балакаючи голова
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
ВолгаАзов плещет волной,
Саратов -
расцветаетпотанул ты весной..." Волга-рекаморе Меот ,
Пусть
стоитлежит русский городкорабль "Саратов" (посланный на х.й!)
На века, на века,
на веканавсегда!.." Волгеморе закаты,
Плеск волны в тишине о причал,
Как на
фронтдно уходили солдатыматросы,
Как Саратов бойцов
провожалпроводил (в последний путь к Кобзону и хору им.Александрова)".
И. Кобзон - Гимн Саратова (текст песни)