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Бердянск (401) война (46875) Арестович Алексей (327)

В уничтоженном корабле "Саратов" было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

В уничтоженном десантном корабле оккупантов в Бердянске на борту было около 400 человек морской пехоты, а также около 20 танков и 45 БТРов.

Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Там полностью уничтожен ВДК "Саратов", сначала "Орск" объявили, но как бы "Саратов". У него на борту было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты. Все это шло под Мариуполь, то есть видим, что все же Мариуполю мы нашли способ помогать", - указал он.

По его словам, украинские партизаны "хорошо поработали на юге", повредив рельсы, и там у войск РФ нет возможности наладить доставку из оккупированного Крыма по железной дороге, поэтому подкрепление РФ отправляет морем.

"Зашли в Мариуполь, начали разгружаться. Три корабля стояли рядом, один уничтожили, около второго 150 человек личного состава как раз снялось и находились между кораблями, когда туда прилетело. И двое отходивших кораблей имели возгорание. Один - серьезные, второй - меньше. Что характерно - обоими наиболее пострадавшими кораблями командовали предатели, которые в 2014 году перешли из ВМСУ в состав Черноморского флота РФ, изменив присягу", - добавил Арестович.

Также читайте: В Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения, - уточненная информация Генштаба ВСУ
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Топ комментарии
+51
Арестович, ну не так же беззастенчиво брехать, ну. Там и без преувеличений достаточно.

Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей, и 300-400 человек десанта (два кубрика десанта, под первым и четвёртым твиндеками)
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25.03.2022 01:47
+32
от і добре.
скоти кацапські шукають смерть в Україні - початок.
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25.03.2022 01:41
+31
люся іксперд ти сраний.вони там шо в три шари лежали? "Корабель може вміщувати до 20 основних бойових танків, або 45 БТРів, або 50 вантажних автомобілів, і 300-400 чоловік десанту (два кубрики десанту, під першим і четвертим твіндеками)" або до тисячі тон вантажів,а не все разом,***** і його слухають як "експерта" я ****...
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25.03.2022 01:50
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от і добре.
скоти кацапські шукають смерть в Україні - початок.
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25.03.2022 01:41 Ответить
Смерть від "початку" в сраці то чєсть для кацапоїда.
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25.03.2022 02:20 Ответить
арестович - звичайно жіночка капризна і сладкозеленоголоса, але це тей самий случай коди єї хочеться вірити ...
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25.03.2022 02:34 Ответить
вот уроди !!!!

не змогли висадити підкріплення на причал в уже контролбованому днів15 мінімум Бердянську !!!

і вони хотять висадити десант на Одесу !!!
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25.03.2022 03:04 Ответить
*** їм, а не Одесса!
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25.03.2022 03:07 Ответить
надо бы по порту Бердянска еще пару раз пристреляться чтобы сдуло оттуда навсегда а утрата Бердянска это конец Мариупольскому наступлению на 50% как минимум.. Ирония состоит в том что ***** даже не задумывалось что придётся у@быватся из Крыма а поставить остатки его потешного флота негде.... базу ему еще в начале 2000 годов предлагали строить хотя бы в Азовском море -Ейск... а нет мы крутые на Черном море строить просто негде надо строить искусственный остров или острова дамбы перемычки короче миллиарды сотни долларов для средней базы ВМС.. и все равно узкий перешеек вдоль моря нет реальной возможности расширить а ведь база это и военный городок и склады и подвозка.. короче вся Природа и Бог дают понять кацапам что Чёрное море не для них априори Новороссийск это вообще клоака..
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25.03.2022 09:03 Ответить
Як завжди, потоплять увесь флот. Шоби нікаму...
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25.03.2022 09:23 Ответить
Весь десант в первую очередь высаживается сразу после прибытия. Торчать в холодном трюме как кильки в банке они не будут. А вот техника... никто не называет когда именно пришел корабль. Может позавчера и тогда его уже полностью разгрузили.
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25.03.2022 09:02 Ответить
Корабель пішов на три букви (на дно)! 😁
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25.03.2022 01:46 Ответить
Три кораблі стояли поряд, один знищили, біля другого 150 осіб особового складу якраз знялося і перебували між кораблями,

ті зрадники капітани в рашистів отупіли, чи такими й були ?
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25.03.2022 03:06 Ответить
Просто ВМС ще нормально не відгрібало (крім корвета), і тому думали, що їх будуть зустрічати з квітами ))
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25.03.2022 09:15 Ответить
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???

P.S. Отець Герман Будзінський ( р.н. 1905 - р.с. 1995 ) - монах-студит, греко-католицький священик, який пройшов понад 20 років тюрем та сталінських концтаборів.
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25.03.2022 01:47 Ответить
Мене одно непокоїть: із Ze з усіх сил ліпитимуть героя. А хотілося б, щоб після перемоги він кудись зник.
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25.03.2022 09:25 Ответить
Арестович, ну не так же беззастенчиво брехать, ну. Там и без преувеличений достаточно.

Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей, и 300-400 человек десанта (два кубрика десанта, под первым и четвёртым твиндеками)
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25.03.2022 01:47 Ответить
Еще 2-а повреждено...1-серьезно. Плюс в порту самом.
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25.03.2022 01:51 Ответить
А, ну если всего, суммарно...
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25.03.2022 01:54 Ответить
У себя в посте посмотри правильность ответа ИЛИ , ИЛИ ,И 300-400 десанта ! Это как паром столько то машин , или вагонов И столько то людей !
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25.03.2022 02:22 Ответить
також близько 20 танків та 45 БТРів. Джерело: https://censor.net/ua/n3328418

Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов,
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25.03.2022 02:41 Ответить
Есть отсек для бронетехники и отсек для десанта , подобие парома , нижние палубы для машин , верхние для людей ( которые едут на этих машинах , без них они не погрузятся и не разгрузятся сами )
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25.03.2022 02:54 Ответить
Тут такое...мы никогда не узнаем сколько там зажарили русни и их техники. Мы тут можем только предполагать, а дикари правды никогда не скажут. Давайте сойдемся на цифре *****?
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25.03.2022 03:00 Ответить
Краще : " Овердо)(уя" ...
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25.03.2022 06:00 Ответить
І (+)
У зоопарку Міннесоти (США) під час планової медичної процедури помер амурський тигр, якого звали Путін.

Про це повідомляє Голос Америки у Твіттері, передає Укрінформ.

Як зазначає видання, тигр помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури.

"Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку", - йдеться у повідомленні.
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25.03.2022 09:15 Ответить
Максе, на відміну від тебе, капітана, та мене сержанта, Люська - "майор Нуль", бо він 40 раз на нуль ходив

а матчастю не володіє

дай Бог, щоб кацапи не встигли розгрузитись, звісно, я так думаю той саратов щей шкоди в порту наробив - перекрив причал.
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25.03.2022 01:53 Ответить
Ну, сколько там реально зажарили русни и техники, мы никогда не узнаем. Но вроде бы был репортаж русской говнопропаганды, шо он уже был в процессе разгрузки, а еще 3 ожидали.
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25.03.2022 01:57 Ответить
Все сходится: орск получается разгрузили и походу эти три только подплыли, наши не только метко попали но еще и в самое нужное время, когда началась только разгрузка и возле кораблей находилось много кацапов
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25.03.2022 02:07 Ответить
тобто зірвали висадку підкріплення на Мариупільському напрямку

це плюс якийсь час для захисників Марика !
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25.03.2022 02:59 Ответить
Я также это сразу прочитал и также непонятно насколько он был уже разгружен. Но сам факт попадания тупорылой Точкой-У, которую орки не смогли сбить говорит о многом. И тем более, что был притоплен второй корабль, а ещё два "травмированы"... Ждём спутниковых снимков, как из Чернобаевки...
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25.03.2022 07:03 Ответить
А кто говорил про Точку У? Никто не озвучивал официально чем именно попали. Так что возможны варианты...
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25.03.2022 09:07 Ответить
Наиболее подходящий вариант Точка-У, хотя орки и сами могли накосячить при разгрузке...
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25.03.2022 09:20 Ответить
У нас не так багато варіантів. Точка, малоімовірно але можливо Вільха, авіація, та диверсія. Якби все.
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25.03.2022 09:20 Ответить
в "жіночки" підтекло
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25.03.2022 08:51 Ответить
Цензор! Хтось тут штовхає муйню! Чи ви, чи звіздобол обдристович? Мова йде про підрив орків в Бердянську, чи в Маріуполі, як зазначено в тексті повідомлення?
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25.03.2022 01:49 Ответить
Добрий улов!
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25.03.2022 01:50 Ответить
люся іксперд ти сраний.вони там шо в три шари лежали? "Корабель може вміщувати до 20 основних бойових танків, або 45 БТРів, або 50 вантажних автомобілів, і 300-400 чоловік десанту (два кубрики десанту, під першим і четвертим твіндеками)" або до тисячі тон вантажів,а не все разом,***** і його слухають як "експерта" я ****...
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25.03.2022 01:50 Ответить
Ну дрестонув трохи а^Дрестович-це ж не перший раз.Головне,що воно потонуло.
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25.03.2022 01:59 Ответить
Люся потонуло?
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25.03.2022 02:40 Ответить
Та Люся не тоне-випливало вже не раз.Судно потонуло,а Люська-так трясця з нею.
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25.03.2022 03:00 Ответить
К сожалению, перегнул палку Люська, тем более, если бомбили по репортажу журношлюхи из канала Звезда, то он снимал, когда ишел процесс разгрузки тех же БТРов. Надеюсь они тоже сгорели или повреждены, но все же.
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25.03.2022 05:14 Ответить
Нікого не вибіляю, але там ще і порту дісталося, і в порту могла ще знаходитись техніка з Орска який до того розвантажився. Тоді кількість підходить.
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25.03.2022 09:23 Ответить
Гибните кацапские твари . На нашій земле вам места нет ,все прикопаем !
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25.03.2022 01:50 Ответить
Воистину, путь помощи Мариуполю был найден и очень умный ..,но нужно еще больше делать ..ведь в Мелитополе сооружается новая военная база….Партизанам -МОЛОДЦЫ ребята!
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25.03.2022 01:51 Ответить
Люся!!!! Краще іноді краще жувати ніж говорити!!!! Піз.......добро!!!
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25.03.2022 02:01 Ответить
цікаво, з чого кокнули цього Саратова, Чрнобаївку і т.д.

невже Байрактари ?
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25.03.2022 03:00 Ответить
ну про технику я пожалуй соглашусь , а вот про 400 тел как то не верится , это что же получается , они причалили и стояли ожидая пока в них прилетит ? хотя , зная их организацию и как они там работают ( сам служил в вмф ) , вполне возможно , что мясо вышло на берег и построилось , перекличка, сбор шмуток и тд, ............ну если так , то это хорошо .
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25.03.2022 03:05 Ответить
Я очень надеюсь что этот зрадник поц за все ответит.

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25.03.2022 04:15 Ответить
Яке чмошне їбло
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25.03.2022 04:46 Ответить
Смерть оркам! І так буде всим варварам,які пришли до нас з мечем!
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25.03.2022 05:11 Ответить
ЯКОСЇ ЦІКАВО ВИХОДИТЬ В АРЕСТОВИЧА! сутки-не знали назву корабля(-то орск-то саратов-а що в ньому було-знає достовірно)))))))))
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25.03.2022 05:37 Ответить
Хтось замажте рота цій Люські.
Ці кораблі можуть вміщувати не більше 20 танків або 45 БТР, або 50 автівок, або 400 солдат!
Саме або.
Херов знаток воєнний.
Балакаючи голова
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25.03.2022 05:46 Ответить
Тріскотня дебілу
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25.03.2022 05:53 Ответить
Люся брехун і пройдисвіт ще той, женіть його з ОП сраними віниками.
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25.03.2022 06:25 Ответить
Свій до своїх по своє. Хто його вижене?
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25.03.2022 09:23 Ответить
Аристович - тупа балаболка. Не заморачуючись відкрив вікіпедію почитав десантні можливості ВДК і видав нам за результат. "Корабель може вміщувати до 20 основних бойових танків, або 45 БТРів, або 50 вантажних автомобілів, і 300-400 чоловік десанту..."
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25.03.2022 06:36 Ответить
Теперь мост давай! Не громко, тихонечко, нас там нет и т.д.
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25.03.2022 07:08 Ответить
Це корабель може перевозити одночасно або 20 танків або 40 БТРів або 400 морпіхів. Потрібно вчити матчасть перед тим як коментувати
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25.03.2022 07:37 Ответить
Без зайвих слів: 10 Чорнобаївка https://youtu.be/G9pEOawKPz8
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25.03.2022 08:23 Ответить
лейся песня!!
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25.03.2022 08:44 Ответить
Вообще- то Люся уже конкретно задолбала своими сказками. Нахрена ее выпускают в эфир- превращать войну в шоу? Нет, я не против, чтобы мразь фашистскую валили пачками, чем больше, тем лучше, может, хоть страх заставит их не лезть на нашу землю. Но информация должна хотя бы немного соответствовать логике и здравому смыслу. Кроме того, все ведь можно проверить ( я имею в виду технические данные кораблей и т.д.) А так все превращается в цирк и после этого даже если будет объективная информация, уже будут сомнения. Я уже не говорю о том, что такими сообщениями он дает повод для насмешек кацапским комментаторам.
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25.03.2022 08:45 Ответить
Лаптеногие на ветке всполошились...
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25.03.2022 08:48 Ответить
Вот вам видео целиком. Корабли выходят где-то посредине времени, промотайте:
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
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25.03.2022 09:18 Ответить
Ох ця Люся.. судно розвантажуволось, апарелі було відкрито, типу рашисти усім складом сиділи всередині під час розвантаження? Я тільки за, але ж має бути хоча б якийсь зв'язок із здоровим глуздом.
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25.03.2022 09:21 Ответить
чудова робота.......з гарним початком
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25.03.2022 09:23 Ответить
А як гарно булькнув?
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25.03.2022 09:29 Ответить
"...Саратов - Волга Азов плещет волной,
Саратов - расцветает потанул ты весной..."
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25.03.2022 09:49 Ответить
"...Рыбой полнится Волга-река море Меот ,
Пусть стоит лежит русский город корабль "Саратов" (посланный на х.й!)
На века, на века, на века навсегда!.."
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25.03.2022 09:56 Ответить
"...Не забудем на Волге море закаты,
Плеск волны в тишине о причал,
Как на фронт дно уходили солдаты матросы,
Как Саратов бойцов провожал проводил (в последний путь к Кобзону и хору им.Александрова)".

И. Кобзон - Гимн Саратова (текст песни)
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25.03.2022 10:07 Ответить
Це не цифри втрат, а цифри вантажомісткості корабля
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25.03.2022 10:13 Ответить
В начале текста написано, что корабль уничтожен в Бердянске. А в конце сказано, что корабль уничтожили, когда он разгружался в Мариуполе. Вы уж определитесь что-ли. А то Бердянск и Мариуполь это разные города как бы...
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25.03.2022 10:40 Ответить
Зараз по всьому тимчасово окупованому славному українському Бердянську розноситься нестерпний жахливий сморід горілої: падли та сечі, скломою, глоду… Це горять просочені ними сотні кацапів - окупантів. Ці тварюки фашисти - козломорді не лише своїм смородом величезних скупчень з кацапських трупів - дохлятини знищених ЗСУ. Вони загадали всю українську землю, а ще й опоганюють українське повітря та воду.
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25.03.2022 11:23 Ответить
Старое корыто физически непотянет 20 танков + 45 бтров, максимум 10+10
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25.03.2022 20:52 Ответить
НА Х У Я П И З Д І Т И? "Корабель може вміщувати до 20 основних танків, АБО 45 БТРів, АБО 50 вантажних автомобілів, і 300-400 чоловік десанту...". https://uk.wikipedia.org/wiki/Великі_десантні_кораблі_проєкту_1171
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27.08.2022 10:22 Ответить
 
 