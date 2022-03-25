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Из-за технеисправностей уровень отказов при запуске российских ракет достигает 60%, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По оценкам США количество отказов при запуске российских ракет средней и большой дальности достигает 60%.
Об этом заявили Reuters три американских чиновника, близких к разведке, информирует Цензор.НЕТ.
Официальные лица США, ссылаясь на разведданные условия анонимности, не сообщают, что именно являются причиной высокого процента отказов российских ракет. Один из чиновников сказал, что процент отказа российских крылатых ракет составляет от 20 до 60%.
На этой неделе представители Министерства обороны США сообщили, что, по оценкам Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет.
Топ комментарии
+44 владимир культенко
показать весь комментарий25.03.2022 06:38
+39 Максим С. 45bd4013
показать весь комментарий25.03.2022 06:41
+33 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий25.03.2022 06:43
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И от нее бежал расчет
Кто хоть однажды видел это
Тот хрен к ракете подойдет.
при технічній несправності ракет 60% я вже не впевнена, кому більше треба боятися ядерної зброї рашкортостану - нам чи самим рашанам?
вони запустять ракету а воно шваркне по якомусь усть-запулінську...
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Забыли добавить еще одну важную деталь.
Если при тестовых испытаниях уровень отказов новых "изделий" превышает 20%, то "изделие считается недоработанным и в серию не идет. Или на конструкторско-технологическую доработку или в отказ.
Одно из двух - или Россия воюет недоработанными и непроверенными ракетами или это все же серийные изделия, просто "серия" у них такая, через *опу сделанная
- Блестящие научные открытия из лабораторий попадают в НИИ, где из них выходят посредственные конструкторские проекты. Проекты попадают в заводские технологические бюро, где из них лепят техпроцессы по принципу - "Что имеем, из того и делаем". Техпроцессы попадают в цех, где "Ваня-слесарь" забивает шурупы молотками, чтобы поскорее закончить с работой и пойти в пивную отдыхать.
Поэтому, да, в России ни трусов не пошить, ни ракет не построить.
Ще забули, шановний, добавити про "обеденный перерыв", коли обов'язково роботяги повинні були хильнути і налити економісту, щоб порахував "перевиконання плану на 101,5%"
Ця система була нежиттєздатною, бо не розвивалась.
Там передали в ведомственный институт с наказом - разобрать, изучить, понять принцип действия, скопировать и повторить в серию. На все - полгода. Работайте товарищи.
Через некоторое время поинтересовались - как дела? В срок уложитесь?
- Да зачем нам полгода, уложимся в два месяца. Прибор то сделан по типичной американской схеме - чем проще, тем лучше. Простенькая электросхема, блок питания, оптика, преобразующий диод, корпус... Плевое дело, короче.
Прошло два месяца, потом три, четыре, полгода - начальство нервничает.
Где НАШ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ прибор?
Ответ пришел грустный. Тут проблема нарисовалась. Мы все успешно скопировали, за исключением диода. Чтобы такой маленький диод сделать надо полностью перестроить все заводы Минрадиоэлектроники. На многие миллиарды рублей. Проще и дешевле и дальше воровать готовые диоды у Америки.
Томахавки у рази більш технологічні ніж Калібри, не кажучи вже про допотопну Х-55.
Х-55/65/555 - це ракета суто повітряного базування, а отже потрібні носії типу Ту-95/160.
Тобто до чого тут повітряний старт? Польотне завдання вводиться в ракету, а не вводиться з літака.
Повітряний старт до того, що усі конектори (у т.ч. електрична система) пристосовані для з'єднування з ПС, підвісна система ракети призначена для ПС, інерціальна система наведення розрахована на старт з ПС, аеродинаміка ракети та ТТХ розраховані для пуску з ПС.
Пройди якійсь лікбез з ракетного обладнання, і усі дурні питання відпадуть самі собою.
Причини відомі всім - це сувковий тупорилізм та криворукість.
По замыслу создателей противники должны умирать от смеха.