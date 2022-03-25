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армия РФ (15385) война (46875) ракеты (2742) США (23197)

Из-за технеисправностей уровень отказов при запуске российских ракет достигает 60%, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,франція,ядерна

По оценкам США количество отказов при запуске российских ракет средней и большой дальности достигает 60%.

Об этом заявили Reuters три американских чиновника, близких к разведке, информирует Цензор.НЕТ.

Официальные лица США, ссылаясь на разведданные условия анонимности, не сообщают, что именно являются причиной высокого процента отказов российских ракет. Один из чиновников сказал, что процент отказа российских крылатых ракет составляет от 20 до 60%.

На этой неделе представители Министерства обороны США сообщили, что, по оценкам Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
якби вони ще й падали їм на голови
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25.03.2022 06:38
+39
Так десь же так і було. Здається запуск з Буку в Чорнобаївці (може помиляюсь) їм же на голову впав і ******* так, шо тіко ванькіни сраки порозлітались.
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25.03.2022 06:41
+33
Горела, падая, ракета
И от нее бежал расчет
Кто хоть однажды видел это
Тот хрен к ракете подойдет.
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25.03.2022 06:43
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якби вони ще й падали їм на голови
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25.03.2022 06:38 Ответить
Так десь же так і було. Здається запуск з Буку в Чорнобаївці (може помиляюсь) їм же на голову впав і ******* так, шо тіко ванькіни сраки порозлітались.
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25.03.2022 06:41 Ответить
Саме так. Велика хмара смердючіх потних лаптєй ще довго літала у повітрі...
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25.03.2022 06:44 Ответить
Жигули , ракеты ,один и тот же надовбень делает ...
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25.03.2022 06:42 Ответить
Та ні, там креслення те саме, тільки різним інструментом фінішується іздєліє, напилки бувають різні, одним тернув - Жигулі вийшли, другим тернув - ракєта.
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25.03.2022 07:05 Ответить
А як шо тим шо для Жигуля намагатись випиляти ракету - то шо вилізе?
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25.03.2022 07:51 Ответить
Може вилізти все що завгодно, навіть Армата їхня, яка глохне на Кривавій площі. Це орки, розум там відсутній.
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25.03.2022 12:25 Ответить
респект
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25.03.2022 09:22 Ответить
Для рукожопых и это феноменальный успех.
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25.03.2022 06:43 Ответить
Горела, падая, ракета
И от нее бежал расчет
Кто хоть однажды видел это
Тот хрен к ракете подойдет.
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25.03.2022 06:43 Ответить
Старе вже пісня... Але ж АКТУАЛЬНА !
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25.03.2022 07:07 Ответить
мля
при технічній несправності ракет 60% я вже не впевнена, кому більше треба боятися ядерної зброї рашкортостану - нам чи самим рашанам?

вони запустять ракету а воно шваркне по якомусь усть-запулінську...
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25.03.2022 06:45 Ответить
Ви мали на увазі усть-********** може?
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25.03.2022 07:00 Ответить
Воронєж ніхто не відміняв.
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25.03.2022 07:07 Ответить
я мала на увазі всю рашню)
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25.03.2022 07:12 Ответить
Від мацкви до самих до окраїн, як вони співали то хай і збудеться!
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25.03.2022 08:44 Ответить
Вона ще може на старті *******, або тупо не злітіти.
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25.03.2022 09:43 Ответить
Ось і я про це. Друга армія світу всіх в пух і прах. Дякувати Богові потихенько перемелюється в Україні. Арсенал ядерний-ми всіх в попіл-а якщо не вилетить, або вилетить і зразу впаде? Тому нехай москалики не розслабляються, в них зрештою і родина і сім"я, а ми з Божою допомогою- потихенько.
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25.03.2022 10:15 Ответить
А це й не дивно, бо вони мікросхеми молотком забивають
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25.03.2022 11:06 Ответить
підказую рашистам, там не вистачає палива з гімна. Зверніться до свого відомого скульптора.... І все буде гаразд
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25.03.2022 06:46 Ответить
Свій час прийде й на кацапські голови, чи то каміння, чи то інше щось буде, бо деяких законів ніхто не відміняв.
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25.03.2022 06:59 Ответить
Один з чиновників сказав, що відсоток відмови російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%.
_____________________________________________________________________________________
Забыли добавить еще одну важную деталь.
Если при тестовых испытаниях уровень отказов новых "изделий" превышает 20%, то "изделие считается недоработанным и в серию не идет. Или на конструкторско-технологическую доработку или в отказ.
Одно из двух - или Россия воюет недоработанными и непроверенными ракетами или это все же серийные изделия, просто "серия" у них такая, через *опу сделанная
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25.03.2022 07:00 Ответить
Та там і перше, і друге.
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25.03.2022 07:11 Ответить
Очень давно один советский академик на пальцах объяснил почему все русские товары(от микрокалькуляторов до ракет) сделаны через *опу.
- Блестящие научные открытия из лабораторий попадают в НИИ, где из них выходят посредственные конструкторские проекты. Проекты попадают в заводские технологические бюро, где из них лепят техпроцессы по принципу - "Что имеем, из того и делаем". Техпроцессы попадают в цех, где "Ваня-слесарь" забивает шурупы молотками, чтобы поскорее закончить с работой и пойти в пивную отдыхать.
Поэтому, да, в России ни трусов не пошить, ни ракет не построить.
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25.03.2022 07:32 Ответить
іншими словами - роблять з гівна та палок а в процессі на палках починають економити?
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25.03.2022 07:54 Ответить
Колись на такому працював
Ще забули, шановний, добавити про "обеденный перерыв", коли обов'язково роботяги повинні були хильнути і налити економісту, щоб порахував "перевиконання плану на 101,5%"
Ця система була нежиттєздатною, бо не розвивалась.
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25.03.2022 08:34 Ответить
А в лаборатории эти блестящие научные открытия попадают из ГРУ и КГБ, а туда от шпионов в странах Запада.
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25.03.2022 09:57 Ответить
Где-то в начале 70-х ГРУ добыло в в Америке наисекретнейший прибор ночного видения. Добыли и диппочтой переслали в СССР.
Там передали в ведомственный институт с наказом - разобрать, изучить, понять принцип действия, скопировать и повторить в серию. На все - полгода. Работайте товарищи.
Через некоторое время поинтересовались - как дела? В срок уложитесь?
- Да зачем нам полгода, уложимся в два месяца. Прибор то сделан по типичной американской схеме - чем проще, тем лучше. Простенькая электросхема, блок питания, оптика, преобразующий диод, корпус... Плевое дело, короче.
Прошло два месяца, потом три, четыре, полгода - начальство нервничает.
Где НАШ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ прибор?
Ответ пришел грустный. Тут проблема нарисовалась. Мы все успешно скопировали, за исключением диода. Чтобы такой маленький диод сделать надо полностью перестроить все заводы Минрадиоэлектроники. На многие миллиарды рублей. Проще и дешевле и дальше воровать готовые диоды у Америки.
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25.03.2022 10:28 Ответить
Або 2 в 1. )))
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25.03.2022 09:48 Ответить
То же будет і с іх ідрьонимі болванкамі. Нужно ****** на опереженіе. І яке щастя буде для всього світу.
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25.03.2022 07:15 Ответить
Не, ну а кто сказал, что будет очень легко спасать украинцев...
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25.03.2022 07:20 Ответить
Цією "новиною" наші західні партнери якби натякають: не так вже й потрібні Україні системи ППО.
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25.03.2022 07:28 Ответить
цією новиною наші захіні партнери , якби натякають всім, що росія не зовсім ядерна держава, тобто вони зсвічно ядерні, але використання ядерної зброї може бути небезпечним для них. частина може вибухнути невідомо де, може й при запуску.
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25.03.2022 09:43 Ответить
нормальные батуты. а чё ?
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25.03.2022 07:31 Ответить
жаль, что не все 100% неисправны... но, дай Бог, скоро на мокшанщине проведут и денуклеаризацию, и денаукизацию, и нерашизацию... расколят недострану на 30-40 территориальных единиц... а для расии оставят только территорию *******, отрезав его ото всех коммуникаций... так что чем быстрее произойдет развал кацапии - тем лучше...
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25.03.2022 07:40 Ответить
Добре б було якщо ті ракети після старту міняли курс на роддом де їх робили
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25.03.2022 07:59 Ответить
Як би і то радує, але б краще ті ракети падали на Московію.
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25.03.2022 08:03 Ответить
через санкції анало-говнетність рашистських вундервафель буде тільки збільшуватись
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25.03.2022 08:21 Ответить
Ці ракети просто старі - ще Кучма віддав кацапам, як оплату за поставку природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ. Їх випускали на ХАПО. Чому не поновили випуск після 2014 року невідомо. Ті ж "Томагавки" є і наземного і морського базування. Цією ракетою можна було б і до мацкви і до кримського мосту і до Севастополя. І боєголовку термобаричну. Невже 8 років для цього замало? А тепер наші хлопці вимушені життя класти за свободу України.
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25.03.2022 09:07 Ответить
Так Х-55 - старі, але їх і пускали мало (взагалі то пускали Х-65/555, юо 55 - це з ядерною БЧ). В основному пускали досить нові Калібри та Іскандери.
Томахавки у рази більш технологічні ніж Калібри, не кажучи вже про допотопну Х-55.
Х-55/65/555 - це ракета суто повітряного базування, а отже потрібні носії типу Ту-95/160.
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25.03.2022 10:40 Ответить
Ви неуважні. Я писав, що за 8 років можна було розробити різні варіанти запуску, а не тільки суто повітряного.
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25.03.2022 11:51 Ответить
Щоб був варіант наземного запуску потрібен лише додатковий прискорювач. Але справа не в цьому, а в системі наведення ракети заточену під повітряний старт. Розробник знаходиться у кацапії, отже будь-які модифікації малоефективні. Легше розробити з нуля на ******** елементній базі.
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25.03.2022 12:11 Ответить
Ще на стадії створення комплексів озброєнь з КР розгорнулася гостра дискусія про те, де має бути носій польотного завдання: на ракеті або на літаку; як (централізовано чи децентралізовано) має готуватися польотне завдання. Перемогла концепція суворої централізації, що на сьогодні не дає можливості несанкціоновано застосувати ракету, незалежно від того, в чиїх руках вона не була б.
Тобто до чого тут повітряний старт? Польотне завдання вводиться в ракету, а не вводиться з літака.
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25.03.2022 12:54 Ответить
Нахера ти мені сюди вікіпєдію для ламерів приплів? Яке у сраку польотне завдання?
Повітряний старт до того, що усі конектори (у т.ч. електрична система) пристосовані для з'єднування з ПС, підвісна система ракети призначена для ПС, інерціальна система наведення розрахована на старт з ПС, аеродинаміка ракети та ТТХ розраховані для пуску з ПС.
Пройди якійсь лікбез з ракетного обладнання, і усі дурні питання відпадуть самі собою.
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25.03.2022 14:07 Ответить
Почему вы убиваете наших женщин и детей?
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25.03.2022 09:25 Ответить
Видел фото убитых украинских детей?Зачем вы это делаете?
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25.03.2022 09:27 Ответить
Диверсии тоже не стоит отметать. В России не все спятили. А вообще - спешка и традиционное российское "качество".
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25.03.2022 09:27 Ответить
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25.03.2022 09:32 Ответить
100% було б ще краще.
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25.03.2022 09:38 Ответить
З цими ракетами була темна історія. Після відправки літаків, ракети вивозились двома Ілами на базу у Волгоград. По дорозі через Каспійське море, один з літаків повернув в сторону Ірана. бабки за ракети йшли через греків, притягнули якогось майора з СБУ і дали умовно. Потім частина ракет була направлена Инам і вони з тих пір почали мудрувати із своїми. А потім орки продали їм двигун 180 виробництва рузге, корейці зробили анало говнет, однак скільки не старались, але так нічого не вийшло -вистріляли все в сторону моря. А орки доводили що то вина України. Правда посадили гендиректора за брак (двигуни прогорали) і через це все хозяйство Рагозіна накрилось мідним тазом.
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25.03.2022 09:39 Ответить
на defense-ua ще два тижні тому був такий аналіз - порівнювали кількість запусків ракет (американські супутники рахують їх вже 50 років) з кількістю ракетних ударів зафіксованих ЗСУ. І результат був точнісінько такий самий - 60% кацапських ракет діваються невідомо куди - або зовсім не вибухають, або вибухають в таких глухих ******, що їх там ніхто не помічає
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25.03.2022 10:06 Ответить
Офіційні особи США, посилаючись на розвіддані умовах анонімності, не повідомляють, що саме є причиною високого відсотка відмов російських ракет

Причини відомі всім - це сувковий тупорилізм та криворукість.
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25.03.2022 10:35 Ответить
Американцы просто не в курсе, это новая секретная разработка военной промышленности России - ракеты минимальной дальности

По замыслу создателей противники должны умирать от смеха.
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25.03.2022 10:55 Ответить
Згідно :
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25.03.2022 11:09 Ответить
Тут ставки приймають ?
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25.03.2022 11:13 Ответить
хвалёная высокоточная техника рашки на поверку оказалась обычным говном!
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25.03.2022 14:51 Ответить
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25.03.2022 23:00 Ответить
 
 