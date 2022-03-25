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Защитники Киева устойчиво удерживают определенные рубежи и отражают наступление противника, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 25 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Начались тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 25.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника. Так, за предыдущие сутки наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие бронетехники, логистических центрах и скоплениях войск врага", - говорится в строительстве.

Также сообщается, что на Волыни основные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на значительные потери, руководство РФ не отказывается от продолжения войны против Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.03.2022

В Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

Генштаб информирует, что на Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

"Русские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Сохраняйте спокойствие! Слава Украине!", - резюмируют в Генштабе.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Всім героям які боронять Україну-вдячність,всебічна підтримка,шана та повага...
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25.03.2022 06:50
+12
казан під Києвом ще не зварили? ГШ треба прикласти максимум зусиль для розбиття тієї групи на нуль. Без будь-яких полонів. Тільки 200-ті.
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25.03.2022 06:50
+12
Дякуємо вам, дорогі наші.

Тримайтеся.
Несамовито бийте ворога і повертайтеся живими !
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25.03.2022 07:07
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казан під Києвом ще не зварили? ГШ треба прикласти максимум зусиль для розбиття тієї групи на нуль. Без будь-яких полонів. Тільки 200-ті.
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25.03.2022 06:50 Ответить
От незграби в тому ГШ, забули Генералісімуса диванних військ, Володю Волошина, спитати, як їм війну вести... Ти, Володя, гучніше волайз свого дивану, може щось почують в ГШ.






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25.03.2022 07:24 Ответить
для диваного Ореста, що зареєструвався недавно і окрім свого дивану більше нічого не бачив краще помовчати. І пояснюю: це стане ще більшим демотиватором орків, це покаже повну деградацію мокшанскього генералітету і нарешті це ще більше вдарить по престижу армії орків. Є і ще багато пунктів але сподіваюсь цього достатньо для диваного Ореста.
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25.03.2022 07:42 Ответить
Всім героям які боронять Україну-вдячність,всебічна підтримка,шана та повага...
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25.03.2022 06:50 Ответить
Надо гнать это стадо на пастбища дуповЯликой и дремучей раССеи..
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25.03.2022 06:53 Ответить
Дякуємо вам, дорогі наші.

Тримайтеся.
Несамовито бийте ворога і повертайтеся живими !
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25.03.2022 07:07 Ответить
Під час війни російський генерал чує, як хтось кричить з-за хребта: «Один український солдат краще, ніж ДЕСЯТЬ російських солдатів». Розгніваний генерал посилає десять чоловік, щоб розправитися з ним. Після короткого періоду пострілів і криків лунає ще один крик - «Один український солдат краще, ніж СТО російських солдатів». Потім генерал посилає сотню солдатів, і знову ніхто з них не повертається. Генерал чує третій крик: «Один український солдат краще, ніж ТИСЯЧУ росіян». Розлючений генерал посилає тисячу людей, щоб розправитися з ним. Цього разу одному з його солдатів вдається вижити і доповідає генералу - «Товарищ генерал, пожалуйста, не посылайте больше наших войск, это ловушка, их ДВА»
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25.03.2022 07:28 Ответить
Не понимаю мотивации рских орков продолжать умирать . Может у них и вправду память как у рыбки .

Больше сил украинцам пережить этот кошмар ! Вы сильные и у вас всё получится
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25.03.2022 07:57 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.03.2022 08:22 Ответить
Героям слава !!!
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25.03.2022 09:33 Ответить
Ріднесенькі наші, бережи вас Господь і Матінка Божа
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25.03.2022 09:34 Ответить
 
 