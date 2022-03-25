Защитники Киева устойчиво удерживают определенные рубежи и отражают наступление противника, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 25 марта

Начались тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 25.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника. Так, за предыдущие сутки наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие бронетехники, логистических центрах и скоплениях войск врага", - говорится в строительстве.

Также сообщается, что на Волыни основные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на значительные потери, руководство РФ не отказывается от продолжения войны против Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.03.2022

В Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

Генштаб информирует, что на Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

"Русские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Сохраняйте спокойствие! Слава Украине!", - резюмируют в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе погиб бывший командир взвода батальона "Харьков-1" Максим Кокшаров