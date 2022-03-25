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ЕС поддержит восстановление Украины после войны: решено создать Трастовой фонд

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

харків

Европейский Союз обязуется поддержать украинское правительство в восстановлении Украины после войны. С этой целью Европейский Совет принял решение о создании Трастового фонда солидарности Украины.

Об этом говорится в заключении Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения натиска России - для восстановления демократической Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы оказать поддержку, Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности Украины и приглашает к участию своих международных партнеров.

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Европейский совет также призывает Европейскую комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести все необходимые реформы.

Кроме того, Европейский совет призывает своевременно организовать международную конференцию для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Раз заговорили про відновлення України та створюють фонд, значить, бачать, що йде до нашої Перемоги!
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25.03.2022 06:59
+12
План маршала! Украина все таки будет в большой 8-ке. В таких передрягах и войнах заваляется страна
Нужно более решительней очистить страну от проросийских га.ндо.нов
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25.03.2022 07:15
+8
Беню сейчас можно выгодно обменять в США на системы ПВО.
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25.03.2022 08:09
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Дань по свету собирать пойдём..
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25.03.2022 06:54 Ответить
Знов "сліпий траст"? Десь я таке вже чув..
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25.03.2022 12:47 Ответить
Ну тепер залишилося майже фігня - перемогти рашистів і будуть у нас євромейські автобани
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25.03.2022 06:58 Ответить
Да, як кажуть кацапи - дело за малим. Малий приходь, (чи відходь), будем відбудлюватись.
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25.03.2022 07:06 Ответить
ага, якщо наші можновладці ці гроші з єврофондів не розкрадуть
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25.03.2022 08:43 Ответить
Це вже залежить від нас з Вами
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25.03.2022 10:43 Ответить
Коли путлера переможем, сподіваюсь вже не буде тої старої отмазки, що дозволяла владі безкарно робить все що завгодно: "сидіть тихо, бо путин нападе"? Чи з'явиться альтернативна: "сидіть тихо, бо евросоюз грошей не дасть"?
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25.03.2022 12:52 Ответить
Раз заговорили про відновлення України та створюють фонд, значить, бачать, що йде до нашої Перемоги!
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25.03.2022 06:59 Ответить
Теж така думка. Перемога близько .
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25.03.2022 07:08 Ответить
Не баись, найдут как подсуетиться.
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25.03.2022 07:08 Ответить
План маршала! Украина все таки будет в большой 8-ке. В таких передрягах и войнах заваляется страна
Нужно более решительней очистить страну от проросийских га.ндо.нов
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25.03.2022 07:15 Ответить
Закаляется
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25.03.2022 07:31 Ответить
...головне, щоб ці трасти-фонди та інші допомоги не проходили через бєню, бо тоді будемо і без зброї і без необхідного обладнання для відбудови інфраструктури, бо все буде закуплятись через офшори по цінах а-ля "чесний тендер", кажуть що вже зараз наші зібрані з доброчинних внесків почали "освоюватись".
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25.03.2022 07:31 Ответить
Только никакого управления нашей власти не давать! Это должно быть везде прописано! Распилят только так. Ни одной копейки.
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25.03.2022 07:35 Ответить
ЕС розуміє ,що за свій спокій і мир вони винні Україні ,яка зараз стримує кровожерливого монстра ,якого Европа вигодовувала 22 роки
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25.03.2022 07:42 Ответить
И этот трастовый фонд наполнить баблом, конфискованным у репоедов. Ну и безусловно, управлять им должен ЕС. Потому что Беня уже стоит на низком старте.
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25.03.2022 07:52 Ответить
Беню сейчас можно выгодно обменять в США на системы ПВО.
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25.03.2022 08:09 Ответить
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25.03.2022 08:18 Ответить
Для чого Україні трасти , як є вже арештовані рузькі гроші у ваших банках.вам лиш контролювати
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25.03.2022 07:54 Ответить
Кого як, а мене вже починає турбувати питання - де брати стільки будівельних матеріалів на відбудову?
******

Загалом, кумедно. На посту зі зброєю. На нервах. Не спав, *****. Ніч ще сира. А в голові вже крутяться варіанти інвестиційного проектування.
І в тренді все ж таки саме будівельні матеріали з тих, що виробляти тут, а не завозити. Може не паритися, а побудувати ще один цементний завод? Чи цегельний?
Хто б ще знав, як воно все буде..
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25.03.2022 08:33 Ответить
Не только кирпичные и цементные заводы понадобятся. Еще и ЖБИ и ЖБК в огромных количествах, минимум по 2-3 на пострадавшую область, стекольные заводы (особенно, если потеряем мощности в Констахе и Бахмуте) и много много чего. А под них масса сырья понадобится и песок и щебень, и битум, и соль, и сода, и глина и чермет. Колоссальный рынок откроется. Многие европейские фирмы будут биться за подряды.
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25.03.2022 10:27 Ответить
В Констахе и Бахмуте никогда не было стекольного производства. А лисичанский Пролетарий сдох еще при яныке.
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25.03.2022 11:11 Ответить
В Констахе было 3 стекольных завода. В Бахмуте производство гипсокартона из местного сырья.
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25.03.2022 11:14 Ответить
Для початку вони б активніше допомагали нам щоб перемогти.
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25.03.2022 09:28 Ответить
с этим ваЗЕлиновским Сбродом трастовый фонд будет у бени...
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25.03.2022 10:28 Ответить
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???
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25.03.2022 10:38 Ответить
Сподіваюся зеля і ко з того трасту вже не встигне нічого отримати...
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25.03.2022 10:41 Ответить
Фонд только с американскими и британскими менеджерами! Никаких ермаков и арахамий и близко нельзя подпускать! Плюс контрольно-ревизионная комиссия из ветеранов боевых действий и гражданских активистов!
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25.03.2022 11:27 Ответить
 
 