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ЄС підтримає відновлення України після війни: вирішено створити Трастовий фонд

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

харків

Європейський Союз зобов'язується підтримати український уряд у відновленні України після війни. З цією метою Європейська Рада прийняла рішення створити Трастовий фонд солідарності України.

Про це йдеться у висновку Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Беручи до уваги руйнування і величезні втрати, завдані Україні військовою агресією Росії, Європейський Союз зобов'язується надавати підтримку уряду України для задоволення її невідкладних потреб, а після припинення натиску Росії - для відновлення демократичної України", - йдеться в повідомленні.

Щоб надати підтримку, Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності України і запрошує до участі своїх міжнародних партнерів.

Європейська Рада також закликає Європейську комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні провести всі необхідні реформи.

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Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Раз заговорили про відновлення України та створюють фонд, значить, бачать, що йде до нашої Перемоги!
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25.03.2022 06:59
+12
План маршала! Украина все таки будет в большой 8-ке. В таких передрягах и войнах заваляется страна
Нужно более решительней очистить страну от проросийских га.ндо.нов
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25.03.2022 07:15
+8
Беню сейчас можно выгодно обменять в США на системы ПВО.
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25.03.2022 08:09
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Дань по свету собирать пойдём..
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25.03.2022 06:54 Відповісти
Знов "сліпий траст"? Десь я таке вже чув..
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25.03.2022 12:47 Відповісти
Ну тепер залишилося майже фігня - перемогти рашистів і будуть у нас євромейські автобани
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25.03.2022 06:58 Відповісти
Да, як кажуть кацапи - дело за малим. Малий приходь, (чи відходь), будем відбудлюватись.
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25.03.2022 07:06 Відповісти
ага, якщо наші можновладці ці гроші з єврофондів не розкрадуть
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25.03.2022 08:43 Відповісти
Це вже залежить від нас з Вами
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25.03.2022 10:43 Відповісти
Коли путлера переможем, сподіваюсь вже не буде тої старої отмазки, що дозволяла владі безкарно робить все що завгодно: "сидіть тихо, бо путин нападе"? Чи з'явиться альтернативна: "сидіть тихо, бо евросоюз грошей не дасть"?
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25.03.2022 12:52 Відповісти
Раз заговорили про відновлення України та створюють фонд, значить, бачать, що йде до нашої Перемоги!
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25.03.2022 06:59 Відповісти
Теж така думка. Перемога близько .
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25.03.2022 07:08 Відповісти
Не баись, найдут как подсуетиться.
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25.03.2022 07:08 Відповісти
План маршала! Украина все таки будет в большой 8-ке. В таких передрягах и войнах заваляется страна
Нужно более решительней очистить страну от проросийских га.ндо.нов
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25.03.2022 07:15 Відповісти
Закаляется
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25.03.2022 07:31 Відповісти
...головне, щоб ці трасти-фонди та інші допомоги не проходили через бєню, бо тоді будемо і без зброї і без необхідного обладнання для відбудови інфраструктури, бо все буде закуплятись через офшори по цінах а-ля "чесний тендер", кажуть що вже зараз наші зібрані з доброчинних внесків почали "освоюватись".
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25.03.2022 07:31 Відповісти
Только никакого управления нашей власти не давать! Это должно быть везде прописано! Распилят только так. Ни одной копейки.
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25.03.2022 07:35 Відповісти
ЕС розуміє ,що за свій спокій і мир вони винні Україні ,яка зараз стримує кровожерливого монстра ,якого Европа вигодовувала 22 роки
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25.03.2022 07:42 Відповісти
И этот трастовый фонд наполнить баблом, конфискованным у репоедов. Ну и безусловно, управлять им должен ЕС. Потому что Беня уже стоит на низком старте.
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25.03.2022 07:52 Відповісти
Беню сейчас можно выгодно обменять в США на системы ПВО.
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25.03.2022 08:09 Відповісти
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25.03.2022 08:18 Відповісти
Для чого Україні трасти , як є вже арештовані рузькі гроші у ваших банках.вам лиш контролювати
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25.03.2022 07:54 Відповісти
Кого як, а мене вже починає турбувати питання - де брати стільки будівельних матеріалів на відбудову?
******

Загалом, кумедно. На посту зі зброєю. На нервах. Не спав, *****. Ніч ще сира. А в голові вже крутяться варіанти інвестиційного проектування.
І в тренді все ж таки саме будівельні матеріали з тих, що виробляти тут, а не завозити. Може не паритися, а побудувати ще один цементний завод? Чи цегельний?
Хто б ще знав, як воно все буде..
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25.03.2022 08:33 Відповісти
Не только кирпичные и цементные заводы понадобятся. Еще и ЖБИ и ЖБК в огромных количествах, минимум по 2-3 на пострадавшую область, стекольные заводы (особенно, если потеряем мощности в Констахе и Бахмуте) и много много чего. А под них масса сырья понадобится и песок и щебень, и битум, и соль, и сода, и глина и чермет. Колоссальный рынок откроется. Многие европейские фирмы будут биться за подряды.
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25.03.2022 10:27 Відповісти
В Констахе и Бахмуте никогда не было стекольного производства. А лисичанский Пролетарий сдох еще при яныке.
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25.03.2022 11:11 Відповісти
В Констахе было 3 стекольных завода. В Бахмуте производство гипсокартона из местного сырья.
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25.03.2022 11:14 Відповісти
Для початку вони б активніше допомагали нам щоб перемогти.
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25.03.2022 09:28 Відповісти
с этим ваЗЕлиновским Сбродом трастовый фонд будет у бени...
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25.03.2022 10:28 Відповісти
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???
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25.03.2022 10:38 Відповісти
Сподіваюся зеля і ко з того трасту вже не встигне нічого отримати...
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25.03.2022 10:41 Відповісти
Фонд только с американскими и британскими менеджерами! Никаких ермаков и арахамий и близко нельзя подпускать! Плюс контрольно-ревизионная комиссия из ветеранов боевых действий и гражданских активистов!
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25.03.2022 11:27 Відповісти
 
 