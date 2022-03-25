ЄС підтримає відновлення України після війни: вирішено створити Трастовий фонд

Європейський Союз зобов'язується підтримати український уряд у відновленні України після війни. З цією метою Європейська Рада прийняла рішення створити Трастовий фонд солідарності України.

Про це йдеться у висновку Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Беручи до уваги руйнування і величезні втрати, завдані Україні військовою агресією Росії, Європейський Союз зобов'язується надавати підтримку уряду України для задоволення її невідкладних потреб, а після припинення натиску Росії - для відновлення демократичної України", - йдеться в повідомленні.

Щоб надати підтримку, Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності України і запрошує до участі своїх міжнародних партнерів.

Європейська Рада також закликає Європейську комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні провести всі необхідні реформи.

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Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.