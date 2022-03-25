ЄС підтримає відновлення України після війни: вирішено створити Трастовий фонд
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Європейський Союз зобов'язується підтримати український уряд у відновленні України після війни. З цією метою Європейська Рада прийняла рішення створити Трастовий фонд солідарності України.
Про це йдеться у висновку Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Беручи до уваги руйнування і величезні втрати, завдані Україні військовою агресією Росії, Європейський Союз зобов'язується надавати підтримку уряду України для задоволення її невідкладних потреб, а після припинення натиску Росії - для відновлення демократичної України", - йдеться в повідомленні.
Щоб надати підтримку, Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності України і запрошує до участі своїх міжнародних партнерів.
Європейська Рада також закликає Європейську комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні провести всі необхідні реформи.
Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.
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Нужно более решительней очистить страну от проросийских га.ндо.нов
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Загалом, кумедно. На посту зі зброєю. На нервах. Не спав, *****. Ніч ще сира. А в голові вже крутяться варіанти інвестиційного проектування.
І в тренді все ж таки саме будівельні матеріали з тих, що виробляти тут, а не завозити. Може не паритися, а побудувати ще один цементний завод? Чи цегельний?
Хто б ще знав, як воно все буде..