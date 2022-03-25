РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15434 посетителя онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Санкции против России Война
8 018 41
Россия (91288) санкции (10622) АвтоВАЗ (19)

"АвтоВАЗ" переводит всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

автоваз

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня - это распространяется на всех работников компании.

Об этом говорится в заявлении компании, информирует Цензор.НЕТ.

Такое решение объяснили, в частности, "значительным дефицитом поставок электронных компонентов".

Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца.

Читайте: На "АвтоВАЗе" за 2 месяца украли деталей почти на 20 млн рублей, - МВД России

Для сохранения уровня доходов сотрудников руководство АвтоВАЗа обратилось за поддержкой к правительству. По словам компании, средства в поддержку уже выделены.

Также работники "АвтоВАЗа" уходят в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за "длительного кризиса в поставках электронных компонентов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение месяца партнеры ввели более 4 тыс. санкций против РФ, экономика России идет ко дну, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
25.03.2022 11:03
+15
5, 4, 3, 2, 1, 0 проэкт параша закрывается!
показать весь комментарий
25.03.2022 11:06
+13
Це поки що в тиждень, наступний етап - в місяць, так тримати москалики.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.03.2022 11:03 Ответить
Це поки що в тиждень, наступний етап - в місяць, так тримати москалики.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:05 Ответить
Вроде у них запретили увольнять сотрудников. Посмотрим что дальше будет...
показать весь комментарий
25.03.2022 11:20 Ответить
Ну можна перевести на чверть ставки при цій інфляції, нема особливої різниці.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:41 Ответить
А потім в рік))
показать весь комментарий
25.03.2022 13:50 Ответить
Это не на три месяца , а до ликвидации мордора.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:06 Ответить
Може вони так і розрахували що лаптєстану три місяці лишилося
показать весь комментарий
25.03.2022 13:51 Ответить
оптимисты)))
показать весь комментарий
25.03.2022 14:49 Ответить
5, 4, 3, 2, 1, 0 проэкт параша закрывается!
показать весь комментарий
25.03.2022 11:06 Ответить
Пісець підкрадається все ближче
показать весь комментарий
25.03.2022 11:09 Ответить
Рабсєя падає з колін
показать весь комментарий
25.03.2022 11:10 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 12:19 Ответить
Шота не так с импортозамещением, ушлепки? Вы ж подводите свой адиннарот
показать весь комментарий
25.03.2022 11:11 Ответить
у кацапов руки из задницы выросли... какие там машины...
показать весь комментарий
25.03.2022 11:11 Ответить
сейчас автоваз перейдет на производство сковородок, потому что скоро у кацапов на что-то более технологичное денег хватать не будет. Еще на автовазе можно делать капканы и снегоступы.
https://www.youtube.com/watch?v=Ot7rnmTtiYI&t=40s
показать весь комментарий
25.03.2022 11:11 Ответить
Нафиг им сковородки - скоро жрать нечего будет.....хотя можно будет ими тараканов на кухне прихлопывать
показать весь комментарий
25.03.2022 11:18 Ответить
Не совсем так, сковородки - это хорошая инвестиция. Можно будет на пункт приёма сдать, как только цены на алюминиевый лом вверх пойдут.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:42 Ответить
По неподтвержденной пока информации, вчера был уничтожен командующий 49-ой общевойсковой армии генерал-лейтенант Яков Владимирович Резанцев

показать весь комментарий
25.03.2022 11:14 Ответить
Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты можешь убить россиянина пулей, отрави его еду. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
показать весь комментарий
25.03.2022 11:17 Ответить
Кобзон там с хором александрова, себе голоса уже сорвали. А сколько еще концертов впереди и сколько зрителей каждый день приходит новых.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:17 Ответить
О, жирний карась, швидше за все снайпера з Канади, США..
показать весь комментарий
25.03.2022 11:18 Ответить
До третей звезды- нельзя Первый с двумя звездочками.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:26 Ответить
Кобзон вже під фонограму співає.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:19 Ответить
Чорнобаївка?
показать весь комментарий
25.03.2022 11:20 Ответить
ЕР внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде в электричках детей от 5 до 7 лет А раніше платили?
показать весь комментарий
25.03.2022 11:16 Ответить
не мешай им имитировать свою значимость
показать весь комментарий
25.03.2022 11:30 Ответить
Первый пошел. У самолета отказал двигатель.
Коменты интересные. До руских фашиZтов начинает доходить что путин то голый

https://ngs.ru/text/incidents/2022/03/25/70531535/
показать весь комментарий
25.03.2022 11:17 Ответить
полеты на старых запчастях могут закончиться плачевно
показать весь комментарий
25.03.2022 11:30 Ответить
Пущай самі точат і смазивают гавном. Санкции ідут ім на пользу.
показать весь комментарий
25.03.2022 12:23 Ответить
Относительно того, что автоТАЗ штампует, им и 1 дня много. Про рукожопость каZZапов языком оригинала: «Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х..., главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезнаго человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то зделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Довыдова. Вступая на судно, открыл он тьо пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил 9 ВЅ ведр французской водки и 2 ВЅ ведра крепкого спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны...»

показать весь комментарий
25.03.2022 11:20 Ответить
Освобождение от работы на один день. В связи с незначительными санкциями наблюдается отрицательный рост экономики и перераспределение финансовых приоритетов населения в пользу натурального хозяйства, и крафтовых ремёсел из вторсырья и органики.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:26 Ответить
"крафтовых ремёсел из вторсырья и органики", це точно російською? Якщо спитати когось з Волгодської губернії що це таке?
показать весь комментарий
25.03.2022 11:39 Ответить
Закручивать болты молотком теперь будут 4 дня в неделю
показать весь комментарий
25.03.2022 11:32 Ответить
Чорний песець: А вже в скотокацапії

показать весь комментарий
25.03.2022 11:32 Ответить
Рашка втомилася стояти на колінах і вирішила опертися ще й на лікті.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:34 Ответить
проще говоря вернулась в свою любимую позу - РАКОМ))))
показать весь комментарий
25.03.2022 14:52 Ответить
Нет, вы все НЕ ТАК преподносите: "Им дали еще один ВЫХОДНОЙ"!
показать весь комментарий
25.03.2022 11:35 Ответить
Рабочие дни замещают выходными. Импортозамещение па- руцки.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:40 Ответить
Потрібно переставати, показувати новини про московію. Повністю зачищати інформаційне поле від новин про кацапів і їхне гівно. Хай хоч гулаг всебе будують начхати. Яким боком новини про те що там у кацапів допоможе Україні??
показать весь комментарий
25.03.2022 12:00 Ответить
Какая радость для жителей Мариуполя.
показать весь комментарий
25.03.2022 12:29 Ответить
"Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца".

Поздравляю с почином!
Следующий режим будет 2-дневная рабочая неделя. А дальше - как карта ляжет.
показать весь комментарий
25.03.2022 12:39 Ответить
 
 