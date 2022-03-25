"АвтоВАЗ" переводит всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня - это распространяется на всех работников компании.
Об этом говорится в заявлении компании, информирует Цензор.НЕТ.
Такое решение объяснили, в частности, "значительным дефицитом поставок электронных компонентов".
Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца.
Для сохранения уровня доходов сотрудников руководство АвтоВАЗа обратилось за поддержкой к правительству. По словам компании, средства в поддержку уже выделены.
Также работники "АвтоВАЗа" уходят в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за "длительного кризиса в поставках электронных компонентов".
Топ комментарии
+19 Urs
показать весь комментарий25.03.2022 11:03
+15 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий25.03.2022 11:06
+13 буков
показать весь комментарий25.03.2022 11:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=Ot7rnmTtiYI&t=40s
Коменты интересные. До руских фашиZтов начинает доходить что путин то голый
https://ngs.ru/text/incidents/2022/03/25/70531535/
Поздравляю с почином!
Следующий режим будет 2-дневная рабочая неделя. А дальше - как карта ляжет.