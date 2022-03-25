"АвтоВАЗ" переводит всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня - это распространяется на всех работников компании.

Об этом говорится в заявлении компании, информирует Цензор.НЕТ.

Такое решение объяснили, в частности, "значительным дефицитом поставок электронных компонентов".

Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца.

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Для сохранения уровня доходов сотрудников руководство АвтоВАЗа обратилось за поддержкой к правительству. По словам компании, средства в поддержку уже выделены.

Также работники "АвтоВАЗа" уходят в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за "длительного кризиса в поставках электронных компонентов".

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