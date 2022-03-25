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"АвтоВАЗ" переводить всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

автоваз

Російський автовиробник "АВТОВАЗ" запроваджує режим 4-денного робочого тижня на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську з 6 червня - це поширюється на всіх працівників компанії.

Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Таке рішення пояснили, зокрема, "значним дефіцитом поставок електронних компонентів".

Режим 4-денного робочого тижня введуть на 3 місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "АвтоВАЗ" відправляє своїх працівників у вимушену відпустку та підіймає ціни на автівки

Для збереження рівня доходів співробітників керівництво АвтоВАЗу звернулося по підтримку до уряду. За словами компанії, кошти на підтримку вже виділено.

Також працівники "АвтоВАЗу" ідуть у корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня через "тривалу кризу в постачанні електронних компонентів".

Також читайте: Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво автомобілів Lada через нестачу електронних компонентів
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Топ коментарі
+19
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25.03.2022 11:03
+15
5, 4, 3, 2, 1, 0 проэкт параша закрывается!
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25.03.2022 11:06
+13
Це поки що в тиждень, наступний етап - в місяць, так тримати москалики.
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25.03.2022 11:05
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25.03.2022 11:03 Відповісти
Це поки що в тиждень, наступний етап - в місяць, так тримати москалики.
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25.03.2022 11:05 Відповісти
Вроде у них запретили увольнять сотрудников. Посмотрим что дальше будет...
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25.03.2022 11:20 Відповісти
Ну можна перевести на чверть ставки при цій інфляції, нема особливої різниці.
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25.03.2022 11:41 Відповісти
А потім в рік))
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25.03.2022 13:50 Відповісти
Это не на три месяца , а до ликвидации мордора.
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25.03.2022 11:06 Відповісти
Може вони так і розрахували що лаптєстану три місяці лишилося
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25.03.2022 13:51 Відповісти
оптимисты)))
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25.03.2022 14:49 Відповісти
5, 4, 3, 2, 1, 0 проэкт параша закрывается!
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25.03.2022 11:06 Відповісти
Пісець підкрадається все ближче
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25.03.2022 11:09 Відповісти
Рабсєя падає з колін
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25.03.2022 11:10 Відповісти
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25.03.2022 12:19 Відповісти
Шота не так с импортозамещением, ушлепки? Вы ж подводите свой адиннарот
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25.03.2022 11:11 Відповісти
у кацапов руки из задницы выросли... какие там машины...
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25.03.2022 11:11 Відповісти
сейчас автоваз перейдет на производство сковородок, потому что скоро у кацапов на что-то более технологичное денег хватать не будет. Еще на автовазе можно делать капканы и снегоступы.
https://www.youtube.com/watch?v=Ot7rnmTtiYI&t=40s
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25.03.2022 11:11 Відповісти
Нафиг им сковородки - скоро жрать нечего будет.....хотя можно будет ими тараканов на кухне прихлопывать
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25.03.2022 11:18 Відповісти
Не совсем так, сковородки - это хорошая инвестиция. Можно будет на пункт приёма сдать, как только цены на алюминиевый лом вверх пойдут.
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25.03.2022 11:42 Відповісти
По неподтвержденной пока информации, вчера был уничтожен командующий 49-ой общевойсковой армии генерал-лейтенант Яков Владимирович Резанцев

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25.03.2022 11:14 Відповісти
Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты можешь убить россиянина пулей, отрави его еду. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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25.03.2022 11:17 Відповісти
Кобзон там с хором александрова, себе голоса уже сорвали. А сколько еще концертов впереди и сколько зрителей каждый день приходит новых.
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25.03.2022 11:17 Відповісти
О, жирний карась, швидше за все снайпера з Канади, США..
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25.03.2022 11:18 Відповісти
До третей звезды- нельзя Первый с двумя звездочками.
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25.03.2022 11:26 Відповісти
Кобзон вже під фонограму співає.
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25.03.2022 11:19 Відповісти
Чорнобаївка?
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25.03.2022 11:20 Відповісти
ЕР внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде в электричках детей от 5 до 7 лет А раніше платили?
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25.03.2022 11:16 Відповісти
не мешай им имитировать свою значимость
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25.03.2022 11:30 Відповісти
Первый пошел. У самолета отказал двигатель.
Коменты интересные. До руских фашиZтов начинает доходить что путин то голый

https://ngs.ru/text/incidents/2022/03/25/70531535/
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25.03.2022 11:17 Відповісти
полеты на старых запчастях могут закончиться плачевно
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25.03.2022 11:30 Відповісти
Пущай самі точат і смазивают гавном. Санкции ідут ім на пользу.
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25.03.2022 12:23 Відповісти
Относительно того, что автоТАЗ штампует, им и 1 дня много. Про рукожопость каZZапов языком оригинала: «Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х..., главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезнаго человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то зделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Довыдова. Вступая на судно, открыл он тьо пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил 9 ВЅ ведр французской водки и 2 ВЅ ведра крепкого спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны...»

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25.03.2022 11:20 Відповісти
Освобождение от работы на один день. В связи с незначительными санкциями наблюдается отрицательный рост экономики и перераспределение финансовых приоритетов населения в пользу натурального хозяйства, и крафтовых ремёсел из вторсырья и органики.
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25.03.2022 11:26 Відповісти
"крафтовых ремёсел из вторсырья и органики", це точно російською? Якщо спитати когось з Волгодської губернії що це таке?
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25.03.2022 11:39 Відповісти
Закручивать болты молотком теперь будут 4 дня в неделю
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25.03.2022 11:32 Відповісти
Чорний песець: А вже в скотокацапії

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25.03.2022 11:32 Відповісти
Рашка втомилася стояти на колінах і вирішила опертися ще й на лікті.
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25.03.2022 11:34 Відповісти
проще говоря вернулась в свою любимую позу - РАКОМ))))
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25.03.2022 14:52 Відповісти
Нет, вы все НЕ ТАК преподносите: "Им дали еще один ВЫХОДНОЙ"!
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25.03.2022 11:35 Відповісти
Рабочие дни замещают выходными. Импортозамещение па- руцки.
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25.03.2022 11:40 Відповісти
Потрібно переставати, показувати новини про московію. Повністю зачищати інформаційне поле від новин про кацапів і їхне гівно. Хай хоч гулаг всебе будують начхати. Яким боком новини про те що там у кацапів допоможе Україні??
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25.03.2022 12:00 Відповісти
Какая радость для жителей Мариуполя.
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25.03.2022 12:29 Відповісти
"Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца".

Поздравляю с почином!
Следующий режим будет 2-дневная рабочая неделя. А дальше - как карта ляжет.
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25.03.2022 12:39 Відповісти
 
 