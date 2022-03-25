"АвтоВАЗ" переводить всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень
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Російський автовиробник "АВТОВАЗ" запроваджує режим 4-денного робочого тижня на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську з 6 червня - це поширюється на всіх працівників компанії.
Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Таке рішення пояснили, зокрема, "значним дефіцитом поставок електронних компонентів".
Режим 4-денного робочого тижня введуть на 3 місяці.
Для збереження рівня доходів співробітників керівництво АвтоВАЗу звернулося по підтримку до уряду. За словами компанії, кошти на підтримку вже виділено.
Також працівники "АвтоВАЗу" ідуть у корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня через "тривалу кризу в постачанні електронних компонентів".
Топ коментарі
+19 Urs
показати весь коментар25.03.2022 11:03
+15 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар25.03.2022 11:06
+13 буков
показати весь коментар25.03.2022 11:05
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https://www.youtube.com/watch?v=Ot7rnmTtiYI&t=40s
Коменты интересные. До руских фашиZтов начинает доходить что путин то голый
https://ngs.ru/text/incidents/2022/03/25/70531535/
Поздравляю с почином!
Следующий режим будет 2-дневная рабочая неделя. А дальше - как карта ляжет.