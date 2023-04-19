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Новости ОбществоВойна в Украине
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пенсия (2135) тероборона (293) Лазебная Марина (140)

Добровольцы теробороны получили право на повышенную пенсию

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

тероборона

Теперь участники добровольческих формирований территориальных громад имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, которые предусмотрены для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Также в случае гибели добровольцев ТРО при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Кроме того, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Также читайте: Тероборона Киева о контрнаступлении: "Только выгнали москалей из села – 5 минут прошло, как местные уже кормили бойцов"

Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года.
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Топ комментарии
+7
И по касапу в рабство..
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25.03.2022 12:20
+3
И грузовик какой себе затровеить, и оружие, и кацапа пристрелить, ещё и пенсия повышенная! Ну не песня ли?!
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25.03.2022 12:19
+2
я не скаржуся, але от уже місяць пройшов, а ТРО ні копійки ще не отримало.
це добре, що приймають такі розпорядження.
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25.03.2022 12:24
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И грузовик какой себе затровеить, и оружие, и кацапа пристрелить, ещё и пенсия повышенная! Ну не песня ли?!
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25.03.2022 12:19 Ответить
це добре треба годувати свою армію, а не платити по 10 тис. як перед війною

але буде погано, навіть гидко, коли виявиться, що в теробороні "служила" вся прокуратура, ДБР та інші мерзотники

хто в теробороні вже зараз видавати посвідчення із відмітками коли вступив та звільнився, чи був на передку
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25.03.2022 14:32 Ответить
И по касапу в рабство..
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25.03.2022 12:20 Ответить
Так с них толку меньше, чем от козла молока. Зачем рукожоп в хозяйстве? Лишняя трата харчей.
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25.03.2022 12:35 Ответить
я не скаржуся, але от уже місяць пройшов, а ТРО ні копійки ще не отримало.
це добре, що приймають такі розпорядження.
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25.03.2022 12:24 Ответить
Да вроде и не обещают, только в случае гибели (ранения)
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25.03.2022 12:29 Ответить
зараз зарплата теробороні по місцю роботи.
але це - неправільно
в мирний час військослужбовець має мати ще доплату, а під час бойових дій - спец. надбавку.

знову на військових крисятничають ????
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25.03.2022 14:34 Ответить
всі гамузом,навіть ті хто ворога тільки в телевізор бачив?
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25.03.2022 12:36 Ответить
Ну всі ми знаємо в якій країні живемо. Самопожертва і відданість воїнів не скасовують коррупції на тупості
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25.03.2022 12:48 Ответить
те кто воевал на деле сем кругов ада пройдут доказивая свое участие а те кто бабки нужным людишкам занесут и будут иметь убди инвалидов войны
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25.03.2022 12:38 Ответить
Особисто мене цікавить лише забезпечення тероборони зброєю (і не лише стрілецькою), амуніцією та можливістю у будь-який момент розірвати контракт, якщо українська влада прийме рішення капітулюватипідписати мирну угоду за кацапами
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25.03.2022 12:47 Ответить
розірвати контракт, якщо українська влада прийме рішення капітулюватипідписати мирну угоду за кацапами

рішення в корні невірне !
Ви - боєць спротиву, приймали присягу не президенту, а Україні, отже маєте воювати далі діючи на власний розсуд

наші війскові не солдати, а Вояки !!!
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25.03.2022 14:38 Ответить
Я приймав присягу ще у статусі офіцера, а Україна - це в першу чергу громадяни країни. І я не маю жодного бажання захищати вату, яка обрала собі прокацапського виродка і не збирається нести за це відповідальність.
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25.03.2022 17:47 Ответить
не знаю мне сказали шо не плотять ту доплату что то все фейк
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25.03.2022 12:48 Ответить
Чиновник, который всю жизнь протирал штаны, быстренько оформил себе бронь и который сначала войны спрятался на Западной Украине, имеет 25 лет страхового стажа - пенсия.
Предприниматель, который не заморачивался с оформлением (т.е. не имеет 25 страхового стажа), но который с первых дней войны пошел защищать Родину с оружием в руках - нет пенсии.
Справедливо?
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25.03.2022 12:55 Ответить
А судьи как же? Так и будут получать жалкие 90 тысяч в месяц?
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25.03.2022 15:33 Ответить
 
 