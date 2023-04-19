Добровольцы теробороны получили право на повышенную пенсию
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Теперь участники добровольческих формирований территориальных громад имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, которые предусмотрены для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
Также в случае гибели добровольцев ТРО при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.
Кроме того, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
але буде погано, навіть гидко, коли виявиться, що в теробороні "служила" вся прокуратура, ДБР та інші мерзотники
хто в теробороні вже зараз видавати посвідчення із відмітками коли вступив та звільнився, чи був на передку
це добре, що приймають такі розпорядження.
але це - неправільно
в мирний час військослужбовець має мати ще доплату, а під час бойових дій - спец. надбавку.
знову на військових крисятничають ????
капітулюватипідписати мирну угоду за кацапами капітулюватипідписати мирну угоду за кацапами
рішення в корні невірне !
Ви - боєць спротиву, приймали присягу не президенту, а Україні, отже маєте воювати далі діючи на власний розсуд
наші війскові не солдати, а Вояки !!!
Предприниматель, который не заморачивался с оформлением (т.е. не имеет 25 страхового стажа), но который с первых дней войны пошел защищать Родину с оружием в руках - нет пенсии.
Справедливо?