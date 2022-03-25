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Добровольці тероборони отримали право на підвищену пенсію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

тероборона

Тепер учасники добровольчих формувань територіальних громад мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Урядовий портал".

Також у разі загибелі добровольців ТрО під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їхніх сімей надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім цього, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Читайте: Тероборона Києва про контрнаступ: "Тільки вигнали москалів з села – 5 хвилин пройшло, як місцеві вже годували бійців"

Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
И по касапу в рабство..
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25.03.2022 12:20
+3
И грузовик какой себе затровеить, и оружие, и кацапа пристрелить, ещё и пенсия повышенная! Ну не песня ли?!
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25.03.2022 12:19
+2
я не скаржуся, але от уже місяць пройшов, а ТРО ні копійки ще не отримало.
це добре, що приймають такі розпорядження.
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25.03.2022 12:24
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И грузовик какой себе затровеить, и оружие, и кацапа пристрелить, ещё и пенсия повышенная! Ну не песня ли?!
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25.03.2022 12:19 Відповісти
це добре треба годувати свою армію, а не платити по 10 тис. як перед війною

але буде погано, навіть гидко, коли виявиться, що в теробороні "служила" вся прокуратура, ДБР та інші мерзотники

хто в теробороні вже зараз видавати посвідчення із відмітками коли вступив та звільнився, чи був на передку
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25.03.2022 14:32 Відповісти
И по касапу в рабство..
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25.03.2022 12:20 Відповісти
Так с них толку меньше, чем от козла молока. Зачем рукожоп в хозяйстве? Лишняя трата харчей.
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25.03.2022 12:35 Відповісти
я не скаржуся, але от уже місяць пройшов, а ТРО ні копійки ще не отримало.
це добре, що приймають такі розпорядження.
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25.03.2022 12:24 Відповісти
Да вроде и не обещают, только в случае гибели (ранения)
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25.03.2022 12:29 Відповісти
зараз зарплата теробороні по місцю роботи.
але це - неправільно
в мирний час військослужбовець має мати ще доплату, а під час бойових дій - спец. надбавку.

знову на військових крисятничають ????
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25.03.2022 14:34 Відповісти
всі гамузом,навіть ті хто ворога тільки в телевізор бачив?
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25.03.2022 12:36 Відповісти
Ну всі ми знаємо в якій країні живемо. Самопожертва і відданість воїнів не скасовують коррупції на тупості
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25.03.2022 12:48 Відповісти
те кто воевал на деле сем кругов ада пройдут доказивая свое участие а те кто бабки нужным людишкам занесут и будут иметь убди инвалидов войны
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25.03.2022 12:38 Відповісти
Особисто мене цікавить лише забезпечення тероборони зброєю (і не лише стрілецькою), амуніцією та можливістю у будь-який момент розірвати контракт, якщо українська влада прийме рішення капітулюватипідписати мирну угоду за кацапами
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25.03.2022 12:47 Відповісти
розірвати контракт, якщо українська влада прийме рішення капітулюватипідписати мирну угоду за кацапами

рішення в корні невірне !
Ви - боєць спротиву, приймали присягу не президенту, а Україні, отже маєте воювати далі діючи на власний розсуд

наші війскові не солдати, а Вояки !!!
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25.03.2022 14:38 Відповісти
Я приймав присягу ще у статусі офіцера, а Україна - це в першу чергу громадяни країни. І я не маю жодного бажання захищати вату, яка обрала собі прокацапського виродка і не збирається нести за це відповідальність.
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25.03.2022 17:47 Відповісти
не знаю мне сказали шо не плотять ту доплату что то все фейк
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25.03.2022 12:48 Відповісти
Чиновник, который всю жизнь протирал штаны, быстренько оформил себе бронь и который сначала войны спрятался на Западной Украине, имеет 25 лет страхового стажа - пенсия.
Предприниматель, который не заморачивался с оформлением (т.е. не имеет 25 страхового стажа), но который с первых дней войны пошел защищать Родину с оружием в руках - нет пенсии.
Справедливо?
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25.03.2022 12:55 Відповісти
А судьи как же? Так и будут получать жалкие 90 тысяч в месяц?
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25.03.2022 15:33 Відповісти
 
 