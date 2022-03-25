Добровольці тероборони отримали право на підвищену пенсію

Тепер учасники добровольчих формувань територіальних громад мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Урядовий портал".

Також у разі загибелі добровольців ТрО під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їхніх сімей надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім цього, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

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Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року.