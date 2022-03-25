РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12996 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 595 6
Газ (10098) Европа (1475) США (23197) Евросоюз (15892) Урсула фон дер Ляйен (375)

Европа хочет уйти от России к надежным энергопоставщикам, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ляєн

Одним из уроков, который Европа вынесла после начала агрессии России против Украины, заключается в осознании необходимости немедленного избавления зависимости европейской экономики от российских энергоносителей.

Об этом во время совместного обращения к прессе вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европа благодарна американскому народу за непреклонную поддержку, в том числе в укреплении энергетической безопасности и независимости от российских углеродных ресурсов. Как вы знаете, мы намерены сократить эту зависимость от российского топлива и избавиться от неё. Это может быть достигнуто только путем инвестиций в возобновляемые источники, а также путем дополнительной поставки газа, включая поставки сжиженного газа. Мы, европейцы, хотим диверсифицировать эти поставки, уйти от России к поставщикам, которым мы доверяем, которые являются нашими друзьями и которые  являются надежными", – сказала фон дер Ляйен.

Читайте также: Европа не позволит РФ требовать плату за газ и нефть в рублях, - фон дер Ляен

Она выразила благодарность за готовность США обеспечить ЕС дополнительными, по меньшей мере, 15 млрд куб. м сжиженного газа уже в этом году. Это будет важным шагом на пути к диверсификации, поскольку заменит для ЕС поставки сжиженного газа от России. Если смотреть в будущее, по достигнутой договоренности, до 2030 года США будут обеспечивать поставки в Европу по меньшей мере 50 млрд куб. м газа каждый год, что замещает уже одну треть российского газа, поступающего в Европу.

"Итак, в измерении диверсификации мы на правильном пути сейчас. Мы должны обеспечить безопасность энергетических поставок не только на следующую зиму, но и на следующие годы. Это важное начало", – заметила президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что стратегическое партнерство между ЕС и США позволяет не только выстоять в этой войне и избавиться от зависимости от российских углеродных энергоресурсов, но увереннее смотреть в общее "зеленое" будущее и в достижение целей климатической нейтральности.

Читайте также: ДТЭК убеждает европейские компании отказаться от российской нефти и газа

"Понятно, что мы будем работать с энергетически интенсивными секторами промышленности. Хорошая новость в том, что инфраструктура, которую мы используем для газа сегодня, может использоваться для транспортировки чистого водорода в будущем. Поэтому те инвестиции, которые мы делаем прямо сейчас, – это инвестиция в декарбонизацию нашей экономики", – добавила фон дер Ляйен.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только не так, как после 2014 года.
показать весь комментарий
25.03.2022 14:59 Ответить
О це так многоходовочка!хуйло виявляється не тільки за формування української нації топив. а ще й за досягнення повної карбонової нейтральності до 2030 року
показать весь комментарий
25.03.2022 14:59 Ответить
Ми, європейці, хочемо диверсифікувати це постачання, піти від Росії до постачальників, яким ми довіряємо, які є нашими друзями і які є надійними", - сказала фон дер Ляєн.

Так вот оно что, Михалыч ... Я-то думал, что Россия - это диктатура, напавшая на мирную страну, убивающая стариков и детей, уничтожающая мирные города ... И поэтому иметь с ней дело ни один нормальный человек в здравом рассудке просто не будет.
А оказывается Россия просто не "друг" и "не надежный поставщик" ... Ню, ню ...
показать весь комментарий
25.03.2022 15:11 Ответить
Це заява для європейців на зрозумілій для них мові.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:24 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 15:37 Ответить
росія - не надійний постачальник!

вона завжди щось наробить!

з нею завжди проблеми!

і її ціна на газ завжди політична!
показать весь комментарий
25.03.2022 17:55 Ответить
 
 