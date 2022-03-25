Європа хоче піти від Росії до надійних енергопостачальників, - фон дер Ляєн

Одним з уроків, який Європа винесла після початку агресії Росії проти України, полягає в усвідомленні необхідності негайного позбавлення європейської економіки залежності від російських енергоносіїв.

Про це під час спільного звернення до преси разом із президентом США Джо Байденом заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європа вдячна американському народу за непохитну підтримку, в тому числі, у зміцненні енергетичної безпеки і незалежності від російських вуглецевих ресурсів. Як ви знаєте, ми маємо намір скоротити цю залежність від російського пального та позбутися неї. Це може бути досягнуто лише шляхом інвестицій у поновлювані джерела, а також шляхом додаткового постачання газу, включаючи поставки скрапленого газу. Ми, європейці, хочемо диверсифікувати це постачання, піти від Росії до постачальників, яким ми довіряємо, які є нашими друзями і які є надійними", – сказала фон дер Ляєн.

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Вона висловила вдячність за готовність США забезпечити ЄС додатковими, щонайменше 15 млрд куб. м скрапленого газу вже цього року. Це буде важливим кроком на шляху до диверсифікації, оскільки замінить для ЄС поставки скрапленого газу від росії. Якщо дивитися у майбутнє, за досягнутою домовленістю, до 2030 року США забезпечуватимуть постачання в Європу щонайменше 50 млрд куб. м газу щороку, що заміщує вже одну третину російського газу, який надходить до Європи нині.

"Тож, у вимірі диверсифікації ми на вірному шляху зараз. Ми маємо забезпечити безпеку енергетичного постачання не лише на наступну зиму, а й на наступні роки. Це важливий початок", – зауважила президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що стратегічне партнерство між ЄС і США дозволяє не лише вистояти у цій війні та позбутися залежності від російських вуглецевих енергоресурсів, але більш впевнено дивитися у спільне "зелене" майбутнє та у досягнення цілей кліматичної нейтральності.

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"Зрозуміло, що ми будемо працювати з енергетично інтенсивними секторами промисловості. Хороша новина в тому, що інфраструктура, яку ми використовуємо для газу сьогодні, може використовуватися для транспортування чистого водню у майбутньому. Тож ті інвестиції, які ми робимо просто зараз, – це інвестиція у декарбонізацію нашої економіки", – додала фон дер Ляєн.