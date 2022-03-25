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Новости Война в Украине
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мэр (1632) плен (2355) Верещук (470)

В плену оккупантов - 14 мэров, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Оккупанты захватили 14 мэров. Украина решает, как внести их в списки на обмен.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире украинских новостей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По ее словам, оккупанты взяли в плен 14 мэров. В России заявили, что обмен должен состояться только в условиях паритетности.

"Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять мэров, которых уже 14 в заложниках России? Пока решаем этот вопрос на международном уровне", - сказала Верещук.

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а маріупольців, якіх орки в концтабори угнали. на кого міняти?
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25.03.2022 15:06 Ответить
Називайте це правильно. Вони не в полоні, вони в заручниках у терористів.
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25.03.2022 15:07 Ответить
сидели и ждали когда их заберут и обменяют на всех орков
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25.03.2022 15:13 Ответить
То что мэров масово будут брать в заложники стало ясно после первого обмена мэра Мелитополя на 9 пленных солдат.

С террористами всегда так. Поэтому нормальные люди с ними не ведут переговоры.
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25.03.2022 15:15 Ответить
Рюсский мир крысиный...чЛен..ин брал в заложники целыми рюсскими дяревнями
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25.03.2022 15:16 Ответить
Шановні модератори! Заберіть нах*уй зі заставки "бойове" фото цієї феєричної дури, краще вже якесь інше.
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25.03.2022 15:21 Ответить
КОЛИ навчитеся висловлюватися ПРАВИЛЬНО!? Не в "полоні" і не "окупанти"! "Терористи х...ла захопили в заручники..." вєрєщукова! пора розумнішати!
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25.03.2022 15:37 Ответить
 
 