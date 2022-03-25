В плену оккупантов - 14 мэров, - Верещук

Оккупанты захватили 14 мэров. Украина решает, как внести их в списки на обмен.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире украинских новостей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По ее словам, оккупанты взяли в плен 14 мэров. В России заявили, что обмен должен состояться только в условиях паритетности.

"Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять мэров, которых уже 14 в заложниках России? Пока решаем этот вопрос на международном уровне", - сказала Верещук.

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