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В полоні окупантів - 14 міських голів, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Окупанти захопили 14 міських голів. Україна вирішує, як внести їх у списки на обмін.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в етері українських новин, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

За її словами, окупанти взяли в полон 14 міських голів. У Росії заявили, що обмін має відбутися лише за умов паритетності.

"Тут Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і в мене логічне питання: на кого ми будемо міняти міських голів, яких вже 14 в заручниках Росії? Наразі вирішуємо це питання на міжнародному рівні", - сказала Верещук.

Читайте: "Откуда? - с Москвы", - нову партію російських окупантів взяли у полон в Сумах - дехто вже вдягнув цивільний одяг. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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а маріупольців, якіх орки в концтабори угнали. на кого міняти?
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25.03.2022 15:06 Відповісти
Називайте це правильно. Вони не в полоні, вони в заручниках у терористів.
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25.03.2022 15:07 Відповісти
сидели и ждали когда их заберут и обменяют на всех орков
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25.03.2022 15:13 Відповісти
То что мэров масово будут брать в заложники стало ясно после первого обмена мэра Мелитополя на 9 пленных солдат.

С террористами всегда так. Поэтому нормальные люди с ними не ведут переговоры.
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25.03.2022 15:15 Відповісти
Рюсский мир крысиный...чЛен..ин брал в заложники целыми рюсскими дяревнями
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25.03.2022 15:16 Відповісти
Шановні модератори! Заберіть нах*уй зі заставки "бойове" фото цієї феєричної дури, краще вже якесь інше.
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25.03.2022 15:21 Відповісти
КОЛИ навчитеся висловлюватися ПРАВИЛЬНО!? Не в "полоні" і не "окупанти"! "Терористи х...ла захопили в заручники..." вєрєщукова! пора розумнішати!
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25.03.2022 15:37 Відповісти
 
 