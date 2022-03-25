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Новости За рубежомВойна в Украине
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Байден (2385) война (46904) США (23197) Салливан Джейк (180)

Байден произнесет завтра "значительную речь" относительно Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байдена завтра, 26 марта, выступит со "значительной речью" относительно Украины. Ожидается, что он выразит поддержку в отражении агрессии РФ.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Байден завтра в Варшаве встретится с польским президентом Анджеем Дудой, украинскими беженцами и американскими гуманитарными организациями.

"И завтра он выступит с важным обращением, в котором будет говорить о высоких ставках, о неотложности решения задач, о том, что конфликт в Украине означает для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии. Он также расскажет об историческом контексте этого конфликта и о том, как он будет развиваться. Так что это будет значительная речь, с которой он выступит завтра перед тем, как покинуть Польшу", - добавил Салливан.

Читайте также: Существует реальная угроза применения Россией химоружия в Украине, - Байден
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Топ комментарии
+15
яка змістовна новина...
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25.03.2022 15:35
+12
Вже навіть не смішно.
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25.03.2022 15:37
+9
... мабуть ЯО Україні поверне
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25.03.2022 15:38
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яка змістовна новина...
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25.03.2022 15:35 Ответить
... мабуть ЯО Україні поверне
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25.03.2022 15:38 Ответить
Может уже от многочисленных значительных заявлений к масштабным делам, а ?...
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25.03.2022 15:36 Ответить
Так їхні справи говорять самі за себе, на відміну від порожнього базікання української влади
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25.03.2022 17:20 Ответить
Вже навіть не смішно.
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25.03.2022 15:37 Ответить
путін 25.04.2022 зробив святом.значить ,якусь гидоти зробить.
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25.03.2022 15:37 Ответить
пасха 24 буде тому зробив для плебсу додатковий вихідний
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25.03.2022 15:42 Ответить
Не поширюйте лайно.
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25.03.2022 15:43 Ответить
Ердоган не сам це придумав.....
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25.03.2022 15:43 Ответить
В черговий раз про хід переговорів дізнаємося від кацапів або взагалі третьої сторони. Поки подоляки та дєрмаки продовжують сцяти в вуха про "найвеличнішого лідера **********". Про Крим, Донбас забуваємо, ще й кацапську другою державною. *******, просто *******...
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25.03.2022 15:44 Ответить
ни разу не сторонник зеленского, но упячка - конкретно помойка 90/10.
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25.03.2022 15:52 Ответить
эта байка основана на желтой газетенке из турции.
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25.03.2022 16:10 Ответить
Joe...we need ...

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25.03.2022 15:38 Ответить
Значну промову він має дати перед американськими виборцями..
А це передмова..
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25.03.2022 15:40 Ответить
Це надзвичайно добре, проте тут питання в тому чи агресія рф закінчиться в Україні чи піде далі. Наразі необхідні дії від союзників, час слів закінчився. США не можуть не розуміти що Китай уважно слідкує за діями рф і готує агресію проти Тайваню одними заявами і джавелінами агресора не зупинити тут потрібна більш потужна зброя особливо ППО
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25.03.2022 15:44 Ответить
А колись у США були президенти...
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25.03.2022 15:44 Ответить
Що ти мелеш?
Америка ніколи відкрито не воювала проти СРСР або РФ.

Ті президенти, цілком можливо, так само як байден зараз поводилися б.

І я не про те, що рашку треба боятися.
Я про те, що вона велика і її підводні човни по всьому світу. США не будуть ризикувати своїми військовими, не використавши до цього всі інші варіанти протидії.
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25.03.2022 15:52 Ответить
Все он правильно говорит. Буш к примеру умел убеждать. И российская армия которая была под Тбилиси, резко развернулась. Да и все мы помним образцово-показательную операцию в Ираке. После него к сожалению у руля Америки были импотенты.
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25.03.2022 16:28 Ответить
Відповідь на твою маячну проста і швидка- Рональд Рейган.
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25.03.2022 19:02 Ответить
Байден это хорошо, но Америке и вообще свободному миру сейчас нужен новый Рональд Рейган.
В 1982 году он назвал СССР "Империей Зла" и пообещал ее уничтожить, а в 1991 флаг СССР опустился и "Великий и Могучий" тихо постанывая умер.
Если бы в 80-х годах на мировой арене практически одновременно не появились три выдающихся человека - Рональд Рейган, Маргарет Тетчер и Иоанн Павел Второй, то с вероятностью 99% СССР существовал бы и поныне.
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25.03.2022 15:44 Ответить
Ну так Байден вже відкрито назвав Путіна військовим злочинцем. Також за це проголосував Сенат США.

Майже те саме, що Рейган сказав при СРСР.

Після цього росії прийде такий же кінець як в свій час совку.

Майте терпіння, це ж за місяць не робиться.

Але, одне зрозуміло вже зараз: назад в цивілізований світ для ******** росії двері закрилися.
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25.03.2022 15:56 Ответить
А Россія ніколи в цивілізованному світі і не була.
Вона, як той дикун з смартфоном у руках та зовнішньому "прикиді" від Гуччі, але під "прикидом" все той же дикун із своіми забобонами.
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25.03.2022 16:08 Ответить
Ну не скажіть. Глобально, звісно ж, не була.

В той же час, Європа дуже тісно співпрацювала з РФ. Вклала туди неймовірну суму інвестицій.

Росіяни відпочивали в Європі. Багатії купували нерухомість і тримають яхти в Європі.

В росіян склалося хибне уявлення, що вони в цивілізації.
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25.03.2022 16:48 Ответить
Видел в ЮТуб ролик по этой теме.
Какой-то южный город, море, пальмы, Франция, Испания, Италия...?
Люди сидят в кафе, променад, все одеты легко, атмосфера европейского курорта. По улице идет группка, две девушки и парень, а второй парень, видимо снимает. И они развлекаются. Как? Подходят к людям и парень по русски спрашивает - "Ты *******?" Люди не понимают - Sorry. What?
А те - Гы-Гы-Гы, и к следующему переходят - "Ты *******?"
Вот я и говорю, дикарей пустили в Европу.
"Тахил рулииит!!!"(с)
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25.03.2022 17:10 Ответить
Слова політика мають бути підкріплені рішучими діями відповідно до обстановки. Поки що Біден - щось середнє між чорножопим імпотентом Обамою та "міцним горішком" Рейганом.
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25.03.2022 16:25 Ответить
Ну 9 лет. А наши конченые придурки, хотят здесь и сейчас.
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25.03.2022 16:44 Ответить
Інтєресно, тре послухать. В то время как наши косміческіе бороздят ..
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25.03.2022 15:45 Ответить
Мабуть миротворців дозволить ввести на захід України у разі більшої ескалації..програш України це програш Заходу
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25.03.2022 15:49 Ответить
Громадянство примет??
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25.03.2022 15:50 Ответить
Промова це гарно,а як же ж там із ленд-лізом справи?
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25.03.2022 15:51 Ответить
Там - хорошо. Но в ГШ РФ не докладывают пока.
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25.03.2022 15:54 Ответить
Мурал в Париже
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25.03.2022 15:52 Ответить
А Фейсбук часом ще не розробив персональну рамку для аватарки Макрона: "Je suis politico impotento"?
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25.03.2022 16:14 Ответить
Фууух. Ну нарешті вже!!! Значна промова, це те, що зараз найнеобхідніше Україні! Давно б так, а то ми все очікували на зенітно-ракетне озброєння.
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25.03.2022 16:10 Ответить
Чергова промова про стурбованість на ста листках.
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25.03.2022 16:12 Ответить
Це дуже важлива промова. Важлива для політичного рейтингу дідулі Бідена. Йому ще на 2-й термін балотуватись. Якщо, звичайно, старечий маразм дозволить висуватись кандидатом через 3 роки
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25.03.2022 16:19 Ответить
"І завтра він, - Байден, - виступить з важливим зверненням, в якому буде говорити про високі ставки, про невідкладність вирішення завдань, про те, що...

Слова, слова - всякие и разные, но один и тот же лукавый семантический лейтмотив ЕС, НАТО, США - старые песни... еще довоенные. Как будто войны нет.
Нет тотального разрушения Мариуполя, Киева, Чернигова, Херсона... и далее везде...
Как при "мирном" "референдумном" проникновении в Крым и Лугандон.
Разве возможно остановить агрессора словами, а не РЕАЛЬНЫМИ действиями ?
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25.03.2022 16:19 Ответить
У Америки свой интерес. Они не знали куда им девать сланцевый газ на разработку которого они потратили сотни миллиардов. Сейчас покупателей достаточно. И им совершенно не выгодно чтобы эта война закончилась быстро. Как минимум до подписания соответствующих контрактов. А на данном этапе будут помагать ровно настолько чтобы Украина и не развалилась, но и не победила.
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25.03.2022 16:33 Ответить
не в газі справа.
рішення на кирдик ***** та рашки прийняте та буде виконано!
і насамперед через ембарго на нату-газ.

Захід та Байден бояться повної поразки Путіна в Україні і, відповідно, всередині рашки - щоб ця криса не сказилась із ЯО. Тому затягують удавку повільно, але ж в цей час страждає Україна
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25.03.2022 16:56 Ответить
уже уявляю значну новину від Байдена -- на кшталт того, що жодним чином не закриють небо над Україною, і що не на часі вступ у Нато, але двері туди відчинені... передбачаю такий спіч
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25.03.2022 16:45 Ответить
даст Польше мильярд на беженцев. озабоченность и осуждение. а-я-яй. вера в победу украинского народа. нато будет усилено и кое-где углублено, но не сразу. Путин - военный преступник, заплатит бабло. в случае захвата Украины не очкуйте, я дам вам парабеллум. нопасаран.
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25.03.2022 16:51 Ответить
Сегодня, в пятницу 25 марта, ожидается прибытие президента США Джо Байдена в польский город Жешув, расположенный в 80 км от границы с Украиной. Администрация Белого дома заявляет, что целью этой поездки американского президента является демонстрация решимости Запада противодействовать российской агрессии в Украине. В Жешуве должна состояться встреча Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой.
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25.03.2022 17:21 Ответить
По состоянию на 17 часов Байден уже прибыл в Жешув, где планирует встретиться с украинскими беженцами и ознакомиться с ситуацией на границе.
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25.03.2022 17:23 Ответить
О НАТО. Очевидно, что организация выродилась и не может выполнять свои военные функции так, как это было задумано изначально. Ведь ни для кого не секрет, что война в Украине, а значит и Европе, возникла по одной-единственной причине. Ведущие европейские страны, члены НАТО, выкормили и вооружили агрессора так, чтобы тот стал реальной угрозой для европейской безопасности. И что мы слышим прямо сейчас? Организация не может предпринимать решительных действий, поскольку есть опасения перерастания войны в ядерную.
Нам неизвестно, кто является автором именно такой формулировки, но его надо гнать из этого мероприятия мокрыми тряпками. И дело тут даже не в том, что НАТО не хочет участвовать в войне на нашей территории. В общем, этого и не нужно.
Просто представим, что россияне и их белорусские союзники таки вваливаются в Литву и/или Польшу, что дальше? Да, формально вступает в действие статья 5 Устава НАТО и все страны участницы, обязаны вступить в войну, но… А как же тогда ядерная война? Ведь в таком случае получается та же картина, только яйца в профиль. Причем, ситуация уже стоит на этом пороге и вот высокопоставленные деятели сигнализируют москве, что они боятся… и далее по тексту. Это ничто иное, как поощрение дальнейшей агрессии.
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25.03.2022 17:48 Ответить
Промова то добре, промова - то надійно. Промова поверне загиблих, промова полагодить знищені будинки, промова захистить.
А якщо промова буде надпотужна, то все стане як було до війни, росія розпадеться, а ***** повіситься від розпачу.

Чекаємо на промову, пане президент... Зараз саме вона так конче необхідна.
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25.03.2022 17:52 Ответить
Телеканал "Прямий"


@prm_ua

·
7 хв



Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ". Також відомо, що завтра Байден виступить з важливою промовою щодо України.
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25.03.2022 19:44 Ответить
 
 