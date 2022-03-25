Байден произнесет завтра "значительную речь" относительно Украины, - Белый дом
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Президент США Джо Байдена завтра, 26 марта, выступит со "значительной речью" относительно Украины. Ожидается, что он выразит поддержку в отражении агрессии РФ.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Байден завтра в Варшаве встретится с польским президентом Анджеем Дудой, украинскими беженцами и американскими гуманитарными организациями.
"И завтра он выступит с важным обращением, в котором будет говорить о высоких ставках, о неотложности решения задач, о том, что конфликт в Украине означает для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии. Он также расскажет об историческом контексте этого конфликта и о том, как он будет развиваться. Так что это будет значительная речь, с которой он выступит завтра перед тем, как покинуть Польшу", - добавил Салливан.
Пожалуйста, подождите...
А це передмова..
Америка ніколи відкрито не воювала проти СРСР або РФ.
Ті президенти, цілком можливо, так само як байден зараз поводилися б.
І я не про те, що рашку треба боятися.
Я про те, що вона велика і її підводні човни по всьому світу. США не будуть ризикувати своїми військовими, не використавши до цього всі інші варіанти протидії.
В 1982 году он назвал СССР "Империей Зла" и пообещал ее уничтожить, а в 1991 флаг СССР опустился и "Великий и Могучий" тихо постанывая умер.
Если бы в 80-х годах на мировой арене практически одновременно не появились три выдающихся человека - Рональд Рейган, Маргарет Тетчер и Иоанн Павел Второй, то с вероятностью 99% СССР существовал бы и поныне.
Майже те саме, що Рейган сказав при СРСР.
Після цього росії прийде такий же кінець як в свій час совку.
Майте терпіння, це ж за місяць не робиться.
Але, одне зрозуміло вже зараз: назад в цивілізований світ для ******** росії двері закрилися.
Вона, як той дикун з смартфоном у руках та зовнішньому "прикиді" від Гуччі, але під "прикидом" все той же дикун із своіми забобонами.
В той же час, Європа дуже тісно співпрацювала з РФ. Вклала туди неймовірну суму інвестицій.
Росіяни відпочивали в Європі. Багатії купували нерухомість і тримають яхти в Європі.
В росіян склалося хибне уявлення, що вони в цивілізації.
Какой-то южный город, море, пальмы, Франция, Испания, Италия...?
Люди сидят в кафе, променад, все одеты легко, атмосфера европейского курорта. По улице идет группка, две девушки и парень, а второй парень, видимо снимает. И они развлекаются. Как? Подходят к людям и парень по русски спрашивает - "Ты *******?" Люди не понимают - Sorry. What?
А те - Гы-Гы-Гы, и к следующему переходят - "Ты *******?"
Вот я и говорю, дикарей пустили в Европу.
"Тахил рулииит!!!"(с)
Слова, слова - всякие и разные, но один и тот же лукавый семантический лейтмотив ЕС, НАТО, США - старые песни... еще довоенные. Как будто войны нет.
Нет тотального разрушения Мариуполя, Киева, Чернигова, Херсона... и далее везде...
Как при "мирном" "референдумном" проникновении в Крым и Лугандон.
Разве возможно остановить агрессора словами, а не РЕАЛЬНЫМИ действиями ?
рішення на кирдик ***** та рашки прийняте та буде виконано!
і насамперед через ембарго на нату-газ.
Захід та Байден бояться повної поразки Путіна в Україні і, відповідно, всередині рашки - щоб ця криса не сказилась із ЯО. Тому затягують удавку повільно, але ж в цей час страждає Україна
Нам неизвестно, кто является автором именно такой формулировки, но его надо гнать из этого мероприятия мокрыми тряпками. И дело тут даже не в том, что НАТО не хочет участвовать в войне на нашей территории. В общем, этого и не нужно.
Просто представим, что россияне и их белорусские союзники таки вваливаются в Литву и/или Польшу, что дальше? Да, формально вступает в действие статья 5 Устава НАТО и все страны участницы, обязаны вступить в войну, но… А как же тогда ядерная война? Ведь в таком случае получается та же картина, только яйца в профиль. Причем, ситуация уже стоит на этом пороге и вот высокопоставленные деятели сигнализируют москве, что они боятся… и далее по тексту. Это ничто иное, как поощрение дальнейшей агрессии.
А якщо промова буде надпотужна, то все стане як було до війни, росія розпадеться, а ***** повіситься від розпачу.
Чекаємо на промову, пане президент... Зараз саме вона так конче необхідна.
@prm_ua
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Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ". Також відомо, що завтра Байден виступить з важливою промовою щодо України.