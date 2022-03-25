УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12368 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
17 254 48
Байден (2326) війна (56581) США (14482) Салліван Джейк (215)

Байден виголосить завтра "значну промову" щодо України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, виступить зі "значною промовою" щодо України. Очікують, що він висловить підтримку у відбитті агресії РФ.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Байден завтра у Варшаві зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, українськими біженцями та американськими гуманітарними організаціями.

"І завтра він виступить з важливим зверненням, в якому буде говорити про високі ставки, про невідкладність вирішення завдань, про те, що конфлікт в Україні означає для світу і чому так важливо, щоб вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії. Він також розповість про історичний контекст цього конфлікту і про те, як, на його думку, він буде розвиватися. Так що це буде значна промова, з якою він виступить завтра перед тим, як залишити Польщу", - додав Салліван.

Читайте: Існує реальна загроза застосування Росією хімзброї в Україні, - Байден

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
яка змістовна новина...
показати весь коментар
25.03.2022 15:35
+12
Вже навіть не смішно.
показати весь коментар
25.03.2022 15:37
+9
... мабуть ЯО Україні поверне
показати весь коментар
25.03.2022 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка змістовна новина...
показати весь коментар
25.03.2022 15:35 Відповісти
... мабуть ЯО Україні поверне
показати весь коментар
25.03.2022 15:38 Відповісти
Может уже от многочисленных значительных заявлений к масштабным делам, а ?...
показати весь коментар
25.03.2022 15:36 Відповісти
Так їхні справи говорять самі за себе, на відміну від порожнього базікання української влади
показати весь коментар
25.03.2022 17:20 Відповісти
Вже навіть не смішно.
показати весь коментар
25.03.2022 15:37 Відповісти
путін 25.04.2022 зробив святом.значить ,якусь гидоти зробить.
показати весь коментар
25.03.2022 15:37 Відповісти
пасха 24 буде тому зробив для плебсу додатковий вихідний
показати весь коментар
25.03.2022 15:42 Відповісти
Не поширюйте лайно.
показати весь коментар
25.03.2022 15:43 Відповісти
Ердоган не сам це придумав.....
показати весь коментар
25.03.2022 15:43 Відповісти
В черговий раз про хід переговорів дізнаємося від кацапів або взагалі третьої сторони. Поки подоляки та дєрмаки продовжують сцяти в вуха про "найвеличнішого лідера **********". Про Крим, Донбас забуваємо, ще й кацапську другою державною. *******, просто *******...
показати весь коментар
25.03.2022 15:44 Відповісти
ни разу не сторонник зеленского, но упячка - конкретно помойка 90/10.
показати весь коментар
25.03.2022 15:52 Відповісти
эта байка основана на желтой газетенке из турции.
показати весь коментар
25.03.2022 16:10 Відповісти
Joe...we need ...

показати весь коментар
25.03.2022 15:38 Відповісти
Значну промову він має дати перед американськими виборцями..
А це передмова..
показати весь коментар
25.03.2022 15:40 Відповісти
Це надзвичайно добре, проте тут питання в тому чи агресія рф закінчиться в Україні чи піде далі. Наразі необхідні дії від союзників, час слів закінчився. США не можуть не розуміти що Китай уважно слідкує за діями рф і готує агресію проти Тайваню одними заявами і джавелінами агресора не зупинити тут потрібна більш потужна зброя особливо ППО
показати весь коментар
25.03.2022 15:44 Відповісти
А колись у США були президенти...
показати весь коментар
25.03.2022 15:44 Відповісти
Що ти мелеш?
Америка ніколи відкрито не воювала проти СРСР або РФ.

Ті президенти, цілком можливо, так само як байден зараз поводилися б.

І я не про те, що рашку треба боятися.
Я про те, що вона велика і її підводні човни по всьому світу. США не будуть ризикувати своїми військовими, не використавши до цього всі інші варіанти протидії.
показати весь коментар
25.03.2022 15:52 Відповісти
Все он правильно говорит. Буш к примеру умел убеждать. И российская армия которая была под Тбилиси, резко развернулась. Да и все мы помним образцово-показательную операцию в Ираке. После него к сожалению у руля Америки были импотенты.
показати весь коментар
25.03.2022 16:28 Відповісти
Відповідь на твою маячну проста і швидка- Рональд Рейган.
показати весь коментар
25.03.2022 19:02 Відповісти
Байден это хорошо, но Америке и вообще свободному миру сейчас нужен новый Рональд Рейган.
В 1982 году он назвал СССР "Империей Зла" и пообещал ее уничтожить, а в 1991 флаг СССР опустился и "Великий и Могучий" тихо постанывая умер.
Если бы в 80-х годах на мировой арене практически одновременно не появились три выдающихся человека - Рональд Рейган, Маргарет Тетчер и Иоанн Павел Второй, то с вероятностью 99% СССР существовал бы и поныне.
показати весь коментар
25.03.2022 15:44 Відповісти
Ну так Байден вже відкрито назвав Путіна військовим злочинцем. Також за це проголосував Сенат США.

Майже те саме, що Рейган сказав при СРСР.

Після цього росії прийде такий же кінець як в свій час совку.

Майте терпіння, це ж за місяць не робиться.

Але, одне зрозуміло вже зараз: назад в цивілізований світ для ******** росії двері закрилися.
показати весь коментар
25.03.2022 15:56 Відповісти
А Россія ніколи в цивілізованному світі і не була.
Вона, як той дикун з смартфоном у руках та зовнішньому "прикиді" від Гуччі, але під "прикидом" все той же дикун із своіми забобонами.
показати весь коментар
25.03.2022 16:08 Відповісти
Ну не скажіть. Глобально, звісно ж, не була.

В той же час, Європа дуже тісно співпрацювала з РФ. Вклала туди неймовірну суму інвестицій.

Росіяни відпочивали в Європі. Багатії купували нерухомість і тримають яхти в Європі.

В росіян склалося хибне уявлення, що вони в цивілізації.
показати весь коментар
25.03.2022 16:48 Відповісти
Видел в ЮТуб ролик по этой теме.
Какой-то южный город, море, пальмы, Франция, Испания, Италия...?
Люди сидят в кафе, променад, все одеты легко, атмосфера европейского курорта. По улице идет группка, две девушки и парень, а второй парень, видимо снимает. И они развлекаются. Как? Подходят к людям и парень по русски спрашивает - "Ты *******?" Люди не понимают - Sorry. What?
А те - Гы-Гы-Гы, и к следующему переходят - "Ты *******?"
Вот я и говорю, дикарей пустили в Европу.
"Тахил рулииит!!!"(с)
показати весь коментар
25.03.2022 17:10 Відповісти
Слова політика мають бути підкріплені рішучими діями відповідно до обстановки. Поки що Біден - щось середнє між чорножопим імпотентом Обамою та "міцним горішком" Рейганом.
показати весь коментар
25.03.2022 16:25 Відповісти
Ну 9 лет. А наши конченые придурки, хотят здесь и сейчас.
показати весь коментар
25.03.2022 16:44 Відповісти
Інтєресно, тре послухать. В то время как наши косміческіе бороздят ..
показати весь коментар
25.03.2022 15:45 Відповісти
Мабуть миротворців дозволить ввести на захід України у разі більшої ескалації..програш України це програш Заходу
показати весь коментар
25.03.2022 15:49 Відповісти
Громадянство примет??
показати весь коментар
25.03.2022 15:50 Відповісти
Промова це гарно,а як же ж там із ленд-лізом справи?
показати весь коментар
25.03.2022 15:51 Відповісти
Там - хорошо. Но в ГШ РФ не докладывают пока.
показати весь коментар
25.03.2022 15:54 Відповісти
Мурал в Париже
показати весь коментар
25.03.2022 15:52 Відповісти
А Фейсбук часом ще не розробив персональну рамку для аватарки Макрона: "Je suis politico impotento"?
показати весь коментар
25.03.2022 16:14 Відповісти
Фууух. Ну нарешті вже!!! Значна промова, це те, що зараз найнеобхідніше Україні! Давно б так, а то ми все очікували на зенітно-ракетне озброєння.
показати весь коментар
25.03.2022 16:10 Відповісти
Чергова промова про стурбованість на ста листках.
показати весь коментар
25.03.2022 16:12 Відповісти
Це дуже важлива промова. Важлива для політичного рейтингу дідулі Бідена. Йому ще на 2-й термін балотуватись. Якщо, звичайно, старечий маразм дозволить висуватись кандидатом через 3 роки
показати весь коментар
25.03.2022 16:19 Відповісти
"І завтра він, - Байден, - виступить з важливим зверненням, в якому буде говорити про високі ставки, про невідкладність вирішення завдань, про те, що...

Слова, слова - всякие и разные, но один и тот же лукавый семантический лейтмотив ЕС, НАТО, США - старые песни... еще довоенные. Как будто войны нет.
Нет тотального разрушения Мариуполя, Киева, Чернигова, Херсона... и далее везде...
Как при "мирном" "референдумном" проникновении в Крым и Лугандон.
Разве возможно остановить агрессора словами, а не РЕАЛЬНЫМИ действиями ?
показати весь коментар
25.03.2022 16:19 Відповісти
У Америки свой интерес. Они не знали куда им девать сланцевый газ на разработку которого они потратили сотни миллиардов. Сейчас покупателей достаточно. И им совершенно не выгодно чтобы эта война закончилась быстро. Как минимум до подписания соответствующих контрактов. А на данном этапе будут помагать ровно настолько чтобы Украина и не развалилась, но и не победила.
показати весь коментар
25.03.2022 16:33 Відповісти
не в газі справа.
рішення на кирдик ***** та рашки прийняте та буде виконано!
і насамперед через ембарго на нату-газ.

Захід та Байден бояться повної поразки Путіна в Україні і, відповідно, всередині рашки - щоб ця криса не сказилась із ЯО. Тому затягують удавку повільно, але ж в цей час страждає Україна
показати весь коментар
25.03.2022 16:56 Відповісти
уже уявляю значну новину від Байдена -- на кшталт того, що жодним чином не закриють небо над Україною, і що не на часі вступ у Нато, але двері туди відчинені... передбачаю такий спіч
показати весь коментар
25.03.2022 16:45 Відповісти
даст Польше мильярд на беженцев. озабоченность и осуждение. а-я-яй. вера в победу украинского народа. нато будет усилено и кое-где углублено, но не сразу. Путин - военный преступник, заплатит бабло. в случае захвата Украины не очкуйте, я дам вам парабеллум. нопасаран.
показати весь коментар
25.03.2022 16:51 Відповісти
Сегодня, в пятницу 25 марта, ожидается прибытие президента США Джо Байдена в польский город Жешув, расположенный в 80 км от границы с Украиной. Администрация Белого дома заявляет, что целью этой поездки американского президента является демонстрация решимости Запада противодействовать российской агрессии в Украине. В Жешуве должна состояться встреча Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой.
показати весь коментар
25.03.2022 17:21 Відповісти
По состоянию на 17 часов Байден уже прибыл в Жешув, где планирует встретиться с украинскими беженцами и ознакомиться с ситуацией на границе.
показати весь коментар
25.03.2022 17:23 Відповісти
О НАТО. Очевидно, что организация выродилась и не может выполнять свои военные функции так, как это было задумано изначально. Ведь ни для кого не секрет, что война в Украине, а значит и Европе, возникла по одной-единственной причине. Ведущие европейские страны, члены НАТО, выкормили и вооружили агрессора так, чтобы тот стал реальной угрозой для европейской безопасности. И что мы слышим прямо сейчас? Организация не может предпринимать решительных действий, поскольку есть опасения перерастания войны в ядерную.
Нам неизвестно, кто является автором именно такой формулировки, но его надо гнать из этого мероприятия мокрыми тряпками. И дело тут даже не в том, что НАТО не хочет участвовать в войне на нашей территории. В общем, этого и не нужно.
Просто представим, что россияне и их белорусские союзники таки вваливаются в Литву и/или Польшу, что дальше? Да, формально вступает в действие статья 5 Устава НАТО и все страны участницы, обязаны вступить в войну, но… А как же тогда ядерная война? Ведь в таком случае получается та же картина, только яйца в профиль. Причем, ситуация уже стоит на этом пороге и вот высокопоставленные деятели сигнализируют москве, что они боятся… и далее по тексту. Это ничто иное, как поощрение дальнейшей агрессии.
показати весь коментар
25.03.2022 17:48 Відповісти
Промова то добре, промова - то надійно. Промова поверне загиблих, промова полагодить знищені будинки, промова захистить.
А якщо промова буде надпотужна, то все стане як було до війни, росія розпадеться, а ***** повіситься від розпачу.

Чекаємо на промову, пане президент... Зараз саме вона так конче необхідна.
показати весь коментар
25.03.2022 17:52 Відповісти
Телеканал "Прямий"


@prm_ua

·
7 хв



Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ". Також відомо, що завтра Байден виступить з важливою промовою щодо України.
показати весь коментар
25.03.2022 19:44 Відповісти
 
 